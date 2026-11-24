Nikola Tesla, unul dintre cei mai cunoscuți inventatori din istorie, avea o serie de obiceiuri neobișnuite, inclusiv în ceea ce privește alimentația. Convins că sănătatea și performanța intelectuală depind în mare măsură de ceea ce mâncăm, savantul urma un regim strict și avea un preparat preferat, realizat din doar trei ingrediente accesibile.

Deși a rămas în istorie pentru contribuțiile sale în domeniul electricității, Nikola Tesla era preocupat și de menținerea sănătății. Inventatorul acorda o atenție deosebită alimentelor pe care le consuma și considera moderația unul dintre cele mai importante principii pentru o viață sănătoasă.

Într-un interviu acordat în 1935 revistei americane Physical Culture, când avea 78 de ani, Tesla a vorbit despre regulile sale alimentare și despre felul în care acestea îl ajutau, în opinia sa, să își păstreze energia.

Ce mânca Nikola Tesla pentru a se menține în formă

Potrivit publicației sârbe Zena, unul dintre preparatele preferate ale inventatorului era o combinație de țelină și ceapă tocate, gătite cu o cantitate generoasă de unt. Tesla povestea că obișnuia să consume acest preparat de mulți ani, deoarece îi plăcea gustul și îl considera ușor de digerat.

Pentru savant, alimentația reprezenta un element esențial pentru buna funcționare a organismului. Acesta compara corpul uman cu un mecanism care are nevoie de combustibilul potrivit pentru a funcționa eficient.

De asemenea, inventatorul nu obișnuia să mănânce de trei ori pe zi. Considera că masa de prânz îi îngreuna organismul, motiv pentru care prefera să aibă doar două mese zilnic.

Din alimentația sa făceau parte laptele și albușurile de ou, în timp ce evita gălbenușurile. Consumul de carne era extrem de rar, Tesla susținând că uneori mânca preparate din carne doar o dată sau de două ori pe an.

Nici cafeaua și ceaiul nu se numărau printre băuturile sale obișnuite. Deși în trecut consumase cantități mari de cafea, inventatorul renunțase la acest obicei, fiind de părere că stimulentele nu sunt benefice organismului.

Ce beneficii are țelina pentru sănătate

Țelina, ingredientul principal al preparatului preferat de Nikola Tesla, este o legumă cu un conținut ridicat de apă și un aport caloric redus. Potrivit datelor Departamentului Agriculturii din Statele Unite, țelina crudă conține aproximativ 95% apă, iar o porție de 100 de grame furnizează fibre, potasiu și vitamina K.

De asemenea, leguma conține compuși antioxidanți, inclusiv flavonoide, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Unele cercetări au analizat și posibilele efecte ale substanțelor din țelină asupra sănătății creierului. O analiză științifică publicată în 2023 a evidențiat potențialul neuroprotector al unui compus numit 3-n-butilftalidă, studiat în legătură cu afecțiuni precum Alzheimer, Parkinson și accidentul vascular cerebral.

Cine a fost Nikola Tesla

Născut în 1856, în localitatea Smiljan, aflată astăzi pe teritoriul Croației, Nikola Tesla a fost un inventator și inginer ale cărui descoperiri au contribuit decisiv la dezvoltarea tehnologiilor moderne. După ce a lucrat în mai multe orașe europene, s-a stabilit în Statele Unite în 1884, unde a colaborat pentru o scurtă perioadă cu Thomas Edison.

Ulterior, Tesla a devenit unul dintre principalii susținători ai sistemelor electrice bazate pe curent alternativ, contribuind la dezvoltarea motorului cu inducție și a unor tehnologii importante pentru distribuția energiei electrice. Inventatorul era cunoscut și pentru stilul său de viață neobișnuit, disciplina strictă și dedicarea aproape exclusivă pentru cercetare.

Nikola Tesla a murit pe 7 ianuarie 1943, la New York, la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă invenții și idei care au influențat profund evoluția tehnologiei.