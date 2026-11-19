Are pâine la exterior și o umplutură la mijloc, dar în meniurile restaurantelor stă mereu într-o categorie separată. Întrebarea dacă un burger (sau chiar un hot dog) este, din punct de vedere tehnic, un sandviș a împărțit atât lingviștii și editorii marilor dicționare, cât și nume grele ale gastronomiei: în timp ce Alton Brown îl consideră fără ezitare un sandviș, regretatul Anthony Bourdain susținea că chifla este doar „un mijloc de transport” pentru un preparat cu identitate proprie.

Răspunsul depinde de modul în care definim un sandviș. Lingviștii, bucătarii și dicționarele au încercat să lămurească această chestiune, iar argumente solide există de ambele părți, potrivit Parade.

Iată ce trebuie să știm despre întrebarea dacă un burger este, din punct de vedere tehnic, un sandviș.

Ce înseamnă, de fapt, un sandviș?

Înainte de a decide dacă un burger poate fi considerat sandviș, merită să vedem ce anume definește acest preparat. Potrivit unei definiții citate de Oxford University Press, un sandviș este „un aliment alcătuit din două bucăți de pâine, între care se află carne, brânză sau alte ingrediente, consumat ca o masă ușoară”.

Conform acestei definiții, burgerul pare să se încadreze fără probleme. Chifla sa este alcătuită din două jumătăți de pâine, între care sunt așezate o chiftea gătită și alte ingrediente.

Definiția permite și o varietate de umpluturi, ceea ce înseamnă că un sandviș nu trebuie neapărat să conțină felii de mezeluri. O chiftea din carne tocată, un piept de pui sau un burger vegetal ar putea intra toate în această categorie.

De ce este considerat burgerul un sandviș

Dacă ne raportăm la structura de bază a unui sandviș, burgerul bifează toate criteriile. Are două bucăți de pâine și o umplutură, ceea ce face dificil de susținut că nu ar putea fi considerat un sandviș.

Alton Brown, bucătar de televiziune și personalitate din lumea gastronomiei, este de aceeași părere. Într-un interviu acordat publicației The Takeout în 2019, Brown a fost întrebat dacă hot dogul este un sandviș.

„Un hamburger este un sandviș, iar un hot dog este un sandviș”, a răspuns el.

Brown a explicat că, în opinia sa, orice aliment pe care îl duci la gură ținând cu mâinile doar de pâine poate fi considerat un sandviș, cu excepția preparatelor umplute, precum calzone.

Există argumente în favoarea acestei clasificări și în definițiile din dicționare. American Heritage Dictionary definește hamburgerul drept „un sandviș preparat cu o chiftea din carne tocată, servită de obicei într-o chiflă”.

Prin urmare, dacă ne raportăm strict la definiție, burgerul este într-adevăr un tip de sandviș.

De ce spun unii că burgerul nu este un sandviș

Desigur, nu toată lumea este convinsă. Pentru mulți oameni, burgerul reprezintă o categorie culinară distinctă, iar ideea de a-l numi sandviș pur și simplu nu sună corect.

Printre cei care au respins această clasificare s-a numărat și regretatul bucătar celebru Anthony Bourdain. În timpul unei sesiuni Reddit AMA (Ask Me Anything) din septembrie 2016, cineva l-a întrebat dacă un hot dog este un sandviș. Răspunsul lui Bourdain a inclus și hamburgerii.

„Nu. Nu cred că este un sandviș. Nu cred nici că un hamburger este un sandviș”, a scris el.

Bourdain și-a explicat apoi raționamentul: „Faptul că se află între bucăți de pâine – pâinea este un mijloc de transport, un mijloc de transport balistic. În opinia mea, nu este un sandviș clasic”.

Este hot dogul un sandviș?

Burgerul nu este singurul preparat popular prins în această dezbatere. Și hot dogurile au stârnit numeroase discuții despre apartenența lor la categoria sandvișurilor.

La fel ca burgerul, hot dogul are pâine în jurul unei umpluturi. Totuși, chifla este de obicei tăiată pe mijloc, fără să fie separată complet în două bucăți, ceea ce îi conferă o structură ușor diferită.

National Hot Dog and Sausage Council a declarat oficial că hot dogul nu este un sandviș, susținând că merită propria categorie culinară. Pe de altă parte, definiția din Merriam-Webster include în categoria sandvișurilor și o „chiflă despicată” care conține o umplutură, ceea ce oferă hot dogului argumente rezonabile pentru a revendica acest statut.

În cele din urmă, aceeași dispută se aplică și burgerilor: dacă definim un sandviș prin ingredientele și modul său de alcătuire, hot dogurile se încadrează din punct de vedere tehnic în această categorie. Însă, dacă suntem de părere că anumite preparate merită să aibă propriile categorii, putem prefera să le păstrăm separat.

Când au devenit burgerii o categorie culinară distinctă?

Interesant este că distincția dintre burgeri și sandvișuri are și o istorie lingvistică. Într-un articol publicat în 2018 pe blogul Oxford University Press, profesorul de lingvistică Edwin L. Battistella a analizat evoluția cuvântului „hamburger” și modul în care acesta a ajuns să desemneze o categorie culinară de sine stătătoare.

Potrivit lui Battistella, meniurile restaurantelor includeau expresia „hamburger sandwiches” încă din 1916. În anii 1930, însă, cuvântul „sandviș” a început să fie eliminat tot mai des, iar „hamburger” a devenit un substantiv de sine stătător.

Și forma prescurtată „burger” a început să capete o identitate proprie, apărând în denumiri precum cheeseburger, turkey burger și chicken burger. Battistella a explicat că termenul a ajuns să desemneze, în sens larg, sandvișurile de tip hamburger, inclusiv chiftelele servite în chifle, alături de toppinguri și sosuri.

În final, lingvistul a oferit un răspuns nuanțat la această dezbatere: „Dacă un sandviș înseamnă două bucăți de pâine cu carne între ele, atunci un hamburger se califică drept sandviș”. El a remarcat însă și că hamburgerul poate fi privit ca o categorie independentă, datorită formei și ingredientelor sale specifice.

Această distincție ajută la explicarea motivului pentru care burgerii apar, de regulă, separat de celelalte sandvișuri în meniurile restaurantelor, chiar dacă au multe caracteristici comune.

Așadar, burgerul este un sandviș?

Din punct de vedere tehnic, da. Burgerul se încadrează în definiția de bază a unui sandviș, iar definițiile din dicționare susțin această clasificare. Este alcătuit din pâine și o umplutură așezată între cele două jumătăți, ceea ce reprezintă, în esență, structura unui sandviș.

Asta nu înseamnă însă că toată lumea trebuie să privească burgerii în acest fel. Așa cum a subliniat Bourdain, un preparat poate avea o identitate proprie, dincolo de modul în care este asamblat. Burgerii ocupă de multă vreme un loc aparte în cultura gastronomică americană, iar mulți oameni îi recunosc drept o categorie distinctă.

Poate că cel mai bun răspuns este că un burger poate fi considerat un tip special de sandviș, dar este la fel de firesc să îi spunem pur și simplu burger. Până la urmă, nimeni nu trebuie să înceapă să comande „sandvișuri cu chiftea de vită” data viitoare când merge la un grătar.