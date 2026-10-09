VIDEO | Chef Adi Hădean: „Noi suntem încă în căutarea definiției gustului național românesc”/ „Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular”

09 oct. 2026, HoReCa
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. „Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular”
  2. „Taste of Transylvania ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic”

Chef Adi Hădean spune că gastronomia românească se află încă într-un proces de definire a propriului vocabular și că gusturile regionale, inclusiv cele transilvănene, pot contribui la conturarea unei identități gastronomice naționale. Declarația a fost făcută la conferința de presă în cadrul căreia a fost anunțată prima ediție bucureșteană a festivalului Taste of Transylvania.

Adi Hădean spune că România se află într-un moment important pentru gastronomia sa, în care încearcă să își definească mai clar identitatea și să înțeleagă ce înseamnă gustul național românesc.

Chef-ul, care participă pentru prima dată la Taste of Transylvania, consideră că gastronomia transilvăneană poate avea un rol important în acest proces.

„Cât de importantă este cultura transilvăneană, cât de important este gustul transilvănean pentru, dacă vreți, rotunjirea a ceea ce înseamnă gust național românesc. Noi întotdeauna suntem încă în căutarea definiției gustului național românesc și cred că e foarte bine că suntem în punctul ăsta”, a declarat Adi Hădean.

- articolul continuă mai jos -

„Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular”

Chef-ul compară etapa în care se află gastronomia românească cu începutul procesului de învățare a unei limbi.

„Suntem, momentan, deși suntem mult mai departe decât acum 20 de ani, momentan suntem așa ca în clasa I la școală, când aveam un carnețel pe care scriam vocabular și aveam ore dedicate vocabularului”, a spus Hădean.

În opinia sa, gastronomia românească are nevoie să își construiască și să își înțeleagă propriul vocabular, iar festivalurile care pun în valoare produse, rețete și tradiții regionale pot contribui la acest proces.

„Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular, pentru că încercăm să creăm și să înțelegem un vocabular gastronomic pentru ceea ce înseamnă gastronomia românească”, a explicat chef-ul.

„Taste of Transylvania ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic”

Adi Hădean consideră că rolul festivalului depășește zona experienței culinare și ține și de felul în care România își documentează și își transmite patrimoniul gastronomic.

„Eu cred că Taste of Transylvania face exact lucrul ăsta. Ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic, în limba română și în cultura română”, a afirmat el.

Chef-ul spune că este important ca produsele și ingredientele obținute de producătorii din Transilvania să ajungă și la publicul din alte regiuni ale țării.

„Mă bucur foarte tare că se întâmplă lucrurile acestea în București, mă bucur foarte tare că există festivalul Taste of Transylvania și că oamenii care muncesc pământul din Transilvania pentru a scoate din el tot ce este mai bun și mai frumos pot să împartă asta cu restul țării”, a spus Hădean.

Adi Hădean a precizat că este alături de festival de mai mult timp, deși nu a reușit până acum să ajungă la edițiile organizate în Transilvania. El spune că, fiind la rândul său transilvănean și cunoscându-l pe organizatorul Trucza Adorján László, a înțeles importanța proiectului pentru promovarea culturii gastronomice a regiunii.

Taste of Transylvania ajunge pentru prima dată la București

Taste of Transylvania se desfășoară între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Cea de-a zecea ediție a festivalului este prima organizată în Capitală și va reuni 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv restaurante și invitați cu stele Michelin.

Programul include demonstrații culinare, degustări, workshopuri gratuite și muzică live. Festivalul va avea și un cort MasterChef, unde concurenții vor găti cu ingrediente transilvănene.

Duminică, 18 octombrie, este programat brunch-ul Taste of Transylvania, de la ora 11:00, cu preparate la discreție timp de două ore și muzică live susținută de Floare de Maidan, proiect din familia Subcarpați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
09 oct.
Radu Tănase, HORA: Scumpirea serviciilor HoReCa cu 15%-20% trebuie privită în contextul creșterii costurilor / Oamenii nu mai ies atât de des în oraș
Radu Tănase, HORA: Scumpirea serviciilor HoReCa cu 15%-20% trebuie privită în contextul creșterii costurilor / Oamenii nu mai ies atât de des în oraș
Retail
08 oct.
RO-Wine București 2026 începe vineri / Sute de vinuri din peste 10 țări, disponibile pentru degustare
RO-Wine București 2026 începe vineri / Sute de vinuri din peste 10 țări, disponibile pentru degustare
HoReCa
07 oct.
A început ca ospătar și a ajuns CEO-ul unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din România. Carmen Polcovnicu preia conducerea City Grill Group / Daniel Mischie devine Președinte Executiv
A început ca ospătar și a ajuns CEO-ul unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante din România. Carmen Polcovnicu preia conducerea City Grill Group / Daniel Mischie devine Președinte Executiv
HoReCa
07 oct.
Actorul american George Clooney deschide un restaurant italian în sudul Franței / Inaugurarea este programată pentru primăvara anului 2027
Actorul american George Clooney deschide un restaurant italian în sudul Franței / Inaugurarea este programată pentru primăvara anului 2027
HoReCa
06 oct.
FOTO | Alina Kelemen a lăsat America pentru Cluj și a adus cu ea gustul de New York. Cum a transformat bagelul într-o afacere de familie: „Eu știam cum să-l mănânc, nu știam să-l fac” / „La început, oamenii îl vedeau doar ca pe un covrig”
FOTO | Alina Kelemen a lăsat America pentru Cluj și a adus cu ea gustul de New York. Cum a transformat bagelul într-o afacere de familie: „Eu știam cum să-l mănânc, nu știam să-l fac” / „La început, oamenii îl vedeau doar ca pe un covrig”
Recomandări
Mediafax Spania
Un cardiolog spune ADEVĂRUL DESPRE CAFEA! Cum să o bei și care este CEA MAI MARE GREȘEALĂ
G4Media
Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
MARE ATENȚIE la ROȘIILE crude! De ce S-A INTERZIS CONSUMUL lor?!
CSID
Ciuma pneumonică: ce este, cum se transmite, ce simptome are și cum se tratează. Poate ucide în câteva zile fără tratament
CSID
Bolile care evoluează în tăcere și îți pot fura vederea fără să-ți dai seama. Primele semne pe care nu trebuie să le ignori

Cele mai noi articole

VIDEO | Nu ți-e foame. Atunci de ce simți că trebuie să mănânci? Alina Costache, psiholog: „Impulsul de a mânca poate ascunde nevoi care nu sunt împlinite”
VIDEO | Nu ți-e foame. Atunci de ce simți că trebuie să mănânci? Alina Costache, psiholog: „Impulsul de a mânca poate ascunde nevoi care nu sunt împlinite”
VIDEO | Cum se degustă corect ciocolata și cum recunoști aromele ascunse / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „Degustăm un pic cu creierul”
VIDEO | Cum se degustă corect ciocolata și cum recunoști aromele ascunse / Alis Blaj, International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: „Degustăm un pic cu creierul”
Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână
Lidl vinde o tigaie la prețul unei cafele în oraș / Vasul de gătit costă 17,99 lei și este în oferta din această săptămână
A refuzat 14 milioane de euro care i se ofereau pe terenul agricol, pentru a se construi un centru de date. La 86 de ani a vrut să fie sigur că destinația proprietății nu se va schimba
A refuzat 14 milioane de euro care i se ofereau pe terenul agricol, pentru a se construi un centru de date. La 86 de ani a vrut să fie sigur că destinația proprietății nu se va schimba
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Pronconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”
VIDEO | Transformarea uluitoare a lui Bodo (Pronconsul), după ce a slăbit 54 de kilograme: „Dacă înainte puteam să mănânc 7, 8, 10 mici sau 4 sarmale, pentru că aveam un stomac supradimensionat, acum mănânc un singur mic sau sarma”