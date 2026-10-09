Chef Adi Hădean spune că gastronomia românească se află încă într-un proces de definire a propriului vocabular și că gusturile regionale, inclusiv cele transilvănene, pot contribui la conturarea unei identități gastronomice naționale. Declarația a fost făcută la conferința de presă în cadrul căreia a fost anunțată prima ediție bucureșteană a festivalului Taste of Transylvania.

Adi Hădean spune că România se află într-un moment important pentru gastronomia sa, în care încearcă să își definească mai clar identitatea și să înțeleagă ce înseamnă gustul național românesc.

Chef-ul, care participă pentru prima dată la Taste of Transylvania, consideră că gastronomia transilvăneană poate avea un rol important în acest proces.

„Cât de importantă este cultura transilvăneană, cât de important este gustul transilvănean pentru, dacă vreți, rotunjirea a ceea ce înseamnă gust național românesc. Noi întotdeauna suntem încă în căutarea definiției gustului național românesc și cred că e foarte bine că suntem în punctul ăsta”, a declarat Adi Hădean.

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„Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular”

Chef-ul compară etapa în care se află gastronomia românească cu începutul procesului de învățare a unei limbi.

„Suntem, momentan, deși suntem mult mai departe decât acum 20 de ani, momentan suntem așa ca în clasa I la școală, când aveam un carnețel pe care scriam vocabular și aveam ore dedicate vocabularului”, a spus Hădean.

În opinia sa, gastronomia românească are nevoie să își construiască și să își înțeleagă propriul vocabular, iar festivalurile care pun în valoare produse, rețete și tradiții regionale pot contribui la acest proces.

„Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular, pentru că încercăm să creăm și să înțelegem un vocabular gastronomic pentru ceea ce înseamnă gastronomia românească”, a explicat chef-ul.

„Taste of Transylvania ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic”

Adi Hădean consideră că rolul festivalului depășește zona experienței culinare și ține și de felul în care România își documentează și își transmite patrimoniul gastronomic.

„Eu cred că Taste of Transylvania face exact lucrul ăsta. Ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic, în limba română și în cultura română”, a afirmat el.

Chef-ul spune că este important ca produsele și ingredientele obținute de producătorii din Transilvania să ajungă și la publicul din alte regiuni ale țării.

„Mă bucur foarte tare că se întâmplă lucrurile acestea în București, mă bucur foarte tare că există festivalul Taste of Transylvania și că oamenii care muncesc pământul din Transilvania pentru a scoate din el tot ce este mai bun și mai frumos pot să împartă asta cu restul țării”, a spus Hădean.

Adi Hădean a precizat că este alături de festival de mai mult timp, deși nu a reușit până acum să ajungă la edițiile organizate în Transilvania. El spune că, fiind la rândul său transilvănean și cunoscându-l pe organizatorul Trucza Adorján László, a înțeles importanța proiectului pentru promovarea culturii gastronomice a regiunii.

Taste of Transylvania ajunge pentru prima dată la București

Taste of Transylvania se desfășoară între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Cea de-a zecea ediție a festivalului este prima organizată în Capitală și va reuni 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv restaurante și invitați cu stele Michelin.

Programul include demonstrații culinare, degustări, workshopuri gratuite și muzică live. Festivalul va avea și un cort MasterChef, unde concurenții vor găti cu ingrediente transilvănene.

Duminică, 18 octombrie, este programat brunch-ul Taste of Transylvania, de la ora 11:00, cu preparate la discreție timp de două ore și muzică live susținută de Floare de Maidan, proiect din familia Subcarpați.