În România, 80% dintre respondenții unui studiu Hospitality Culture Research publicat în 2026 au declarat că au comandat mâncare acasă sau la birou în ultimele șase luni. În acest context, 25 de profesioniști din HoReCa și industriile conexe s-au reunit pe 18 noiembrie, la Cluj, la cea de-a doua ediție a hackathonului „Restaurantul Viitorului”, organizat de Institutul pentru Cultura Ospitalității, pentru a dezvolta concepte de restaurante capabile să atragă și să fidelizeze clienții din noile generații.

Când același preparat poate ajunge și la ușa clientului, ce face ca o seară la restaurant să merite drumul? Un posibil răspuns ține de oamenii pe care îi poți întâlni la masă. Într-un sondaj realizat în SUA pentru Resy, platformă de rezervări la restaurante, nouă din zece respondenți din Generația Z spun că le place să stea la aceeași masă cu alți clienți ai restaurantului, chiar dacă au venit separat și nu se cunosc.

Împărțiți în cinci echipe, participanții au lucrat pe parcursul zilei la dezvoltarea unor concepte de restaurante în care noile generații de oaspeți să își dorească să revină. Juriul a urmărit inclusiv ce înseamnă, în practică, să creezi un loc în care oamenii vor să petreacă timp împreună: așezarea meselor, cât de ușor pot oaspeții să se audă când sala este plină și dacă ritmul servirii le lasă timp pentru conversație.

Cum pot fi transformați în clienți fideli cei care caută tot timpul experiențe noi?

În ultimii ani, din ce în ce mai multe concepte de restaurante propun experiențe inedite pentru a câștiga clienți. Ce i-ar face însă pe oaspeți să aleagă din nou același loc, când ar putea descoperi altul?

În propunerile celor cinci echipe, fidelizarea începe atunci când oaspetele își poate imagina deja următoarea vizită: cu cine ar veni, cu ce ocazie și ce ar vrea să regăsească. Pentru cei atrași de noutate, un meniu care se schimbă odată cu sezonul sau o serie de cine la care pot cunoaște oameni noi oferă un motiv să aleagă din nou un loc familiar.

„Pentru ce preparat ar recomanda cineva restaurantul unui prieten?”

Întrebarea adresată echipelor de către jurați leagă prima vizită de următoarea. Când oaspetele își amintește ce i-a plăcut și știe cu cine ar vrea să împartă acel preparat, are deja un motiv să revină.

Echipa Beta a câștigat marele premiu de 1.000 de euro prezentând conceptul Gorun, un restaurant într-un hambar amplasat într-o livadă de lângă oraș. Meniul și evenimentele ar urma calendarul recoltei, iar prin abonamentul lunar „Livada Mea”, oaspeții ar primi acasă produse din fructele livezii. Echipa a propus și un criteriu pentru a verifica dacă o ieșire din oraș s-ar putea transforma într-un obicei: câți dintre cei care vizitează Gorun pentru prima dată ar face din nou drumul în următoarele 30 de zile?

Cine a făcut parte din juriu

Din juriul competiției au făcut parte:

Corina Grama : Executive Chef, Head Trainer și cofondatoare HEAT – Hospitality Excellence Academy of Transylvania;

: Executive Chef, Head Trainer și cofondatoare HEAT – Hospitality Excellence Academy of Transylvania; Flaviu Odorhean : somelier de bere la Ursus Breweries și consultant în ospitalitate;

: somelier de bere la Ursus Breweries și consultant în ospitalitate; Crina Ciocian : cofondatoare Meron;

: cofondatoare Meron; Roland Suciu : chef și cofondator Braseria Locală;

: chef și cofondator Braseria Locală; Deea Bălgrădean : cofondatoare Yuso;

: cofondatoare Yuso; Iulian Neagu : manager și somelier Kupaj;

: manager și somelier Kupaj; Nicolae Crăciun: fondator Cimbru.

Cum arată restaurantul viitorului prin ochii juriului

În urma prezentărilor și a discuțiilor din cadrul evenimentului, membrii juriului au conturat câteva direcții pentru evoluția industriei:

Identitatea gastronomică trebuie să fie vizibilă. Mai mulți jurați au cerut un preparat semnătură sau un motiv clar pentru alegerea restaurantului. Conceptul, decorul și apartenența au valoare numai dacă se sprijină pe un produs și un serviciu care să convingă.

Mai mulți jurați au cerut un preparat semnătură sau un motiv clar pentru alegerea restaurantului. Conceptul, decorul și apartenența au valoare numai dacă se sprijină pe un produs și un serviciu care să convingă. Meniurile mai scurte au mai multe avantaje. Jurații au susținut ideea unui meniu scurt, cu ingrediente de sezon pe care bucătăria le poate folosi în mai multe preparate. Un astfel de meniu ajută echipa să mențină calitatea preparatelor de la o vizită la alta, să gestioneze mai ușor stocurile și să reducă risipa.

Jurații au susținut ideea unui meniu scurt, cu ingrediente de sezon pe care bucătăria le poate folosi în mai multe preparate. Un astfel de meniu ajută echipa să mențină calitatea preparatelor de la o vizită la alta, să gestioneze mai ușor stocurile și să reducă risipa. Tehnologia va câștiga teren, dar relația umană devine mai importantă. Participanții au identificat roluri utile ale noilor tehnologii pentru rezervări, memorarea preferințelor, trasabilitate și planificare. În concluziile de final, juriul a insistat însă că atenția reală a personalului și interacțiunea la masă rămân motive decisive pentru ieșirea în oraș.

Participanții au identificat roluri utile ale noilor tehnologii pentru rezervări, memorarea preferințelor, trasabilitate și planificare. În concluziile de final, juriul a insistat însă că atenția reală a personalului și interacțiunea la masă rămân motive decisive pentru ieșirea în oraș. Restaurantul viitorului, între conveniență și experiență. Unul dintre membrii juriului a anticipat două mari direcții pentru restaurantul viitorului: pe de o parte, locuri eficiente, cu servire rapidă, iar pe de altă parte, restaurante cu experiențe suficient de speciale pentru a justifica vizita.

Unul dintre membrii juriului a anticipat două mari direcții pentru restaurantul viitorului: pe de o parte, locuri eficiente, cu servire rapidă, iar pe de altă parte, restaurante cu experiențe suficient de speciale pentru a justifica vizita. Cât costă punerea în practică a conceptului? Întrebările despre chirie, spațiu, personal, comisioane și amortizare au revenit din partea juriului în toate prezentările în care ambiția de design depășea nivelul detaliilor financiare. Un restaurant performant reușește să păstreze echilibrul sensibil dintre artă și matematică.

Întrebările despre chirie, spațiu, personal, comisioane și amortizare au revenit din partea juriului în toate prezentările în care ambiția de design depășea nivelul detaliilor financiare. Un restaurant performant reușește să păstreze echilibrul sensibil dintre artă și matematică. Responsabilitatea în utilizarea resurselor devine parte a produsului. În intervențiile finale, jurații au subliniat că restaurantele își pot susține promisiunile de sustenabilitate prin practici concrete. Printre acestea se numără verificarea provenienței ingredientelor, colaborarea cu producătorii locali, alegerea produselor de sezon și folosirea integrală a ingredientelor. Aceste practici trebuie traduse în proceduri și dovezi verificabile.

În intervențiile finale, jurații au subliniat că restaurantele își pot susține promisiunile de sustenabilitate prin practici concrete. Printre acestea se numără verificarea provenienței ingredientelor, colaborarea cu producătorii locali, alegerea produselor de sezon și folosirea integrală a ingredientelor. Aceste practici trebuie traduse în proceduri și dovezi verificabile. Copiii au nevoi proprii într-un restaurant pentru familii. Jurații au recomandat ca restaurantele să țină cont de durata mesei atunci când aleg ce preparate și activități gândesc pentru cei mici.

Hackathonul „Restaurantul Viitorului” a fost organizat de Institutul pentru Cultura Ospitalității (Hospitality Culture Institute), platformă europeană de cercetare și leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea și serviciile modelează comportamentul uman și valoarea economică.

Prin studii de piață, think tank-uri și inițiative precum Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator și F&B Business Camp, Institutul conectează antreprenori, lideri din industrie și experți pentru a transforma rezultatele cercetărilor în decizii aplicate pentru afaceri.

Partenerii evenimentului au fost RetuRO SGR, Ursus Breweries, Miramax România, Unilever Food Solutions, *exceptfriday și City Grill Group.