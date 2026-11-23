În România, 80% dintre respondenții unui studiu Hospitality Culture Research publicat în 2026 au declarat că au comandat mâncare acasă sau la birou în ultimele șase luni. În acest context, 25 de profesioniști din HoReCa și industriile conexe s-au reunit pe 18 noiembrie, la Cluj, la cea de-a doua ediție a hackathonului „Restaurantul Viitorului”, organizat de Institutul pentru Cultura Ospitalității, pentru a dezvolta concepte de restaurante capabile să atragă și să fidelizeze clienții din noile generații.
Când același preparat poate ajunge și la ușa clientului, ce face ca o seară la restaurant să merite drumul? Un posibil răspuns ține de oamenii pe care îi poți întâlni la masă. Într-un sondaj realizat în SUA pentru Resy, platformă de rezervări la restaurante, nouă din zece respondenți din Generația Z spun că le place să stea la aceeași masă cu alți clienți ai restaurantului, chiar dacă au venit separat și nu se cunosc.
Împărțiți în cinci echipe, participanții au lucrat pe parcursul zilei la dezvoltarea unor concepte de restaurante în care noile generații de oaspeți să își dorească să revină. Juriul a urmărit inclusiv ce înseamnă, în practică, să creezi un loc în care oamenii vor să petreacă timp împreună: așezarea meselor, cât de ușor pot oaspeții să se audă când sala este plină și dacă ritmul servirii le lasă timp pentru conversație.
În ultimii ani, din ce în ce mai multe concepte de restaurante propun experiențe inedite pentru a câștiga clienți. Ce i-ar face însă pe oaspeți să aleagă din nou același loc, când ar putea descoperi altul?
În propunerile celor cinci echipe, fidelizarea începe atunci când oaspetele își poate imagina deja următoarea vizită: cu cine ar veni, cu ce ocazie și ce ar vrea să regăsească. Pentru cei atrași de noutate, un meniu care se schimbă odată cu sezonul sau o serie de cine la care pot cunoaște oameni noi oferă un motiv să aleagă din nou un loc familiar.
Întrebarea adresată echipelor de către jurați leagă prima vizită de următoarea. Când oaspetele își amintește ce i-a plăcut și știe cu cine ar vrea să împartă acel preparat, are deja un motiv să revină.
Echipa Beta a câștigat marele premiu de 1.000 de euro prezentând conceptul Gorun, un restaurant într-un hambar amplasat într-o livadă de lângă oraș. Meniul și evenimentele ar urma calendarul recoltei, iar prin abonamentul lunar „Livada Mea”, oaspeții ar primi acasă produse din fructele livezii. Echipa a propus și un criteriu pentru a verifica dacă o ieșire din oraș s-ar putea transforma într-un obicei: câți dintre cei care vizitează Gorun pentru prima dată ar face din nou drumul în următoarele 30 de zile?
Din juriul competiției au făcut parte:
În urma prezentărilor și a discuțiilor din cadrul evenimentului, membrii juriului au conturat câteva direcții pentru evoluția industriei:
Hackathonul „Restaurantul Viitorului” a fost organizat de Institutul pentru Cultura Ospitalității (Hospitality Culture Institute), platformă europeană de cercetare și leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea și serviciile modelează comportamentul uman și valoarea economică.
Prin studii de piață, think tank-uri și inițiative precum Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator și F&B Business Camp, Institutul conectează antreprenori, lideri din industrie și experți pentru a transforma rezultatele cercetărilor în decizii aplicate pentru afaceri.
Partenerii evenimentului au fost RetuRO SGR, Ursus Breweries, Miramax România, Unilever Food Solutions, *exceptfriday și City Grill Group.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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