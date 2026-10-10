VIDEO | Chef Mihai Toader, Soro.lume: „Mâncărurile de pe teritoriul României pot să aibă un viitor modern, însă cu respect foarte mare pentru ingrediente și pentru adevărații producători locali”

10 oct. 2026, Gusturi locale
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Tradiția culinară, între trecut și viitor
  2. Taste of Transylvania, o comunitate construită în jurul gastronomiei
  3. Taste of Transylvania ajunge la București între 16 și 18 octombrie

Chef Mihai Toader, fondatorul restaurantului Soro.lume, spune că gastronomia românească poate fi modernizată fără a pierde legătura cu tradițiile, ingredientele locale și oamenii din spatele lor. El consideră că festivalul Taste of Transylvania contribuie la construirea unei comunități gastronomice și la promovarea multiculturalismului din România.

Mihai Toader, chef și fondator al restaurantului Soro.lume din București, consideră că gastronomia românească are nevoie de o abordare care să păstreze legătura cu trecutul, dar să permită și dezvoltarea unor concepte culinare contemporane. Una dintre condițiile esențiale este respectul pentru ingredientele locale și pentru producătorii care le obțin.

Declarațiile au fost făcute la conferința de presă în cadrul căreia a fost anunțată prima ediție bucureșteană a festivalului Taste of Transylvania, eveniment la care chef-ul va participa alături de alte restaurante și nume cunoscute din gastronomia românească.

Tradiția culinară, între trecut și viitor

Mihai Toader spune că preparatele tradiționale românești pot avea un viitor modern, dacă reinterpretarea lor păstrează legătura cu ingredientele și comunitățile din care provin.

„Foarte multe dintre restaurantele care vom participa acolo, pe lângă faptul că transmitem cultura de pe teritoriul României, încearcă, prin practicarea acestei bucătării, să construiască o punte între trecut și viitor”, a declarat chef-ul.

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În opinia sa, promovarea produselor locale nu ar trebui să rămână doar o etichetă folosită în comunicarea restaurantelor, ci trebuie să reflecte o relație reală cu producătorii și cu zonele de origine ale ingredientelor.

„Tradiția, dacă vreți, sau mâncărurile de pe teritoriul României pot să aibă un viitor modern, însă cu respect foarte mare pentru ingrediente, pentru producătorii locali, adevărați producători locali”, a explicat Mihai Toader.

Chef-ul atrage atenția că discuția despre producătorii locali este mai complexă decât pare și trebuie să țină cont de oamenii și comunitățile din spatele produselor.

„Este mult mai profundă situația și mult mai legată de oameni și de microregiuni”, a spus acesta.

Taste of Transylvania, o comunitate construită în jurul gastronomiei

Pentru Mihai Toader, Taste of Transylvania are și o dimensiune profesională și comunitară. Chef-ul, originar din Transilvania și stabilit de 14 ani în București, spune că a participat încă de la prima ediție și că festivalul a contribuit la dezvoltarea unei comunități de bucătari și restaurante.

„Practic, Taste of Transylvania a construit o comunitate și o prietenie care, din punctul zero până acum, a rezistat, pentru că și eu am participat de la prima ediție și ne-am dezvoltat, cumva, împreună cu Taste of Transylvania”, a declarat el.

Toader se bucură că festivalul ajunge în Capitală, unde mai mulți oameni vor putea descoperi gastronomia transilvăneană și diversitatea culturală a României.

„Pentru mine, Taste of Transylvania înseamnă foarte mult, pentru că este un ambasador al multiculturalismului de pe teritoriul României”, a spus chef-ul.

El consideră că festivalul reunește profesioniști care împărtășesc aceeași preocupare pentru patrimoniul gastronomic și pentru transmiterea acestuia către public.

Taste of Transylvania ajunge la București între 16 și 18 octombrie

Cea de-a zecea ediție Taste of Transylvania va avea loc între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Este prima ediție organizată în Capitală.

Evenimentul va reuni 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv restaurante cu stele Michelin. Programul cuprinde demonstrații culinare, degustări, workshopuri gratuite și muzică live.

Organizatorii își propun să aducă mai aproape de publicul bucureștean gastronomia transilvăneană și să promoveze diversitatea culinară a României prin întâlnirea dintre tradiții, ingrediente locale și bucătăria contemporană.

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