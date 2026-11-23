Starbucks introduce în meniul sezonier de iarnă trei băuturi pe bază de matcha, cu arome inspirate de sărbătorile de Crăciun. Două dintre ele revin în ofertă, Toffee Nut Matcha Latte și Gingerbread Matcha Latte, în timp ce Iced Peppermint White Chocolate Matcha este noua propunere a lanțului de cafenele.

Gama este destinată consumatorilor care preferă băuturile pe bază de ceai verde matcha și combinațiile cu arome specifice sezonului rece.

Toffee Nut Matcha Latte combină ceaiul verde matcha cu lapte și sirop cu aromă de nuci toffee. Băutura este completată cu frișcă și ornamente cu aromă de toffee. Rețeta mizează pe o combinație dulce, cu note de nuci și caramel.

O altă băutură care revine în meniul Starbucks este Gingerbread Matcha Latte, preparată din matcha, lapte și sirop cu aromă de turtă dulce. Deasupra se adaugă frișcă și scorțișoară, ingrediente asociate frecvent cu deserturile și băuturile de iarnă.

Iced Peppermint White Chocolate Matcha este noutatea sezonului. Băutura combină matcha și lapte cu gheață, sirop de mentă și sos cu aromă de ciocolată albă. Spre deosebire de celelalte două variante, aceasta este servită rece și propune o combinație de arome mentolate și dulci.

Starbucks mizează pe matcha în oferta de sezon

Cele trei băuturi fac parte din oferta sezonieră Starbucks, construită în jurul aromelor asociate sărbătorilor de iarnă. Matcha, ceaiul verde japonez sub formă de pudră, a devenit în ultimii ani un ingredient tot mai prezent în meniurile cafenelelor, fiind folosit atât în băuturi calde, cât și în variante cu gheață.

Prin introducerea unei noi combinații cu mentă și ciocolată albă, Starbucks extinde oferta adresată consumatorilor care preferă matcha în locul băuturilor tradiționale pe bază de cafea.

Starbucks România este operat de AmRest Group, unul dintre cei mai importanți operatori europeni de restaurante multi-brand, cu activitate în 22 de țări.

La nivel internațional, AmRest operează aproape 2.100 de restaurante sub branduri precum KFC, Starbucks, Pizza Hut și Burger King, dar și sub mărci proprii precum La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog și Bacoa.