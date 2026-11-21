Consumul de ciocolată din România a scăzut cu 1,3% în acest an, pe fondul creșterii costului vieții și al reducerii bugetelor pentru cumpărături, însă interesul pentru produsele artizanale și sortimentele premium este în creștere. La cea de-a 11-a ediție Chocolate Saga, producătorii vin cu praline inspirate din deserturile copilăriei, combinații neobișnuite de ingrediente și colecții dedicate sărbătorilor de iarnă. Loredana Albu, specialist în comunicare, a vorbit, într-un interviu acordat G4Food, despre schimbările din preferințele consumatorilor și planurile de transformare a evenimentului într-un festival internațional.

Ediția din acest an a Chocolate Saga marchează o deschidere internațională mai pronunțată. Pe lângă producătorii români, la eveniment participă expozanți din Republica Moldova și Polonia, iar organizatorii își propun să atragă, în edițiile viitoare, participanți din cât mai multe țări europene.

„La această ediție avem expozanți din România, producători români, dar și producători de ciocolată din Republica Moldova sau din Polonia. Sperăm că, ușor-ușor, în timp, să strângem la București nu doar expozanți din Estul Europei, ci și din toată Europa”, a declarat Loredana Albu pentru G4Food.

Potrivit sursei citate, România are șansa de a deveni o destinație importantă pentru industria ciocolatei artizanale, în contextul rezultatelor obținute de producătorii români la competițiile internaționale din acest an.

„România este oficial pe harta ciocolatei, pentru că cele mai multe premii internaționale, cu mare mândrie spunem, au fost câștigate de români în acest an. Sunt sigură că un festival internațional de ciocolată la București este foarte posibil să se întâmple”, a afirmat reprezentanta Chocolate Saga.

Românii cumpără mai puțină ciocolată, dar sunt mai interesați de calitate

Unul dintre fenomenele observate în ultimul an este diferența dintre evoluția consumului general de ciocolată și preferințele publicului care participă la târgurile dedicate produselor artizanale.

Organizatorii au realizat în acest an două studii, unul dintre ele fiind adresat consumatorilor care au vizitat una sau mai multe ediții Chocolate Saga. Rezultatele indică o orientare către produse artizanale, sortimente cu mai puțin zahăr și combinații de ingrediente mai puțin obișnuite.

Printre exemplele menționate de Loredana Albu se numără pralinele cu cătină sau pătrunjel, care arată diversificarea ofertelor producătorilor și disponibilitatea publicului de a încerca gusturi noi.

În același timp, consumul de ciocolată la nivel național a înregistrat o scădere de 1,3% în acest an, potrivit cifrei prezentate de reprezentanta Chocolate Saga în interviul acordat G4Food.

Aceasta pune evoluția pe seama creșterii costului vieții și a presiunii asupra bugetelor gospodăriilor, care determină consumatorii să fie mai atenți la cumpărături.

Creșterea prețului boabelor de cacao a influențat anterior piața ciocolatei, însă, potrivit Loredanei Albu, scumpirile din acest an nu mai pot fi explicate exclusiv prin acest factor.

„Românii încep să consume mai puțin, dar poate produse mai bune. Încep să prefere produse de calitate. Se orientează către produse fără zahăr”, a explicat aceasta.

În opinia sa, ciocolata artizanală este privită tot mai mult ca un produs de răsfăț, care nu trebuie consumat în cantități mari pentru a fi apreciat.

Amandină, orez cu lapte și colivă, reinterpretate în praline de ciocolată

Una dintre colecțiile care atrag atenția la ediția din acest an este dedicată Zilei Naționale a României, de 1 Decembrie. Producătorii au reinterpretat câteva dintre deserturile și preparatele cunoscute din copilăria românilor, transformându-le în umpluturi pentru praline de ciocolată.

Colecția include trei sortimente inspirate din gusturi tradiționale: amandină, orez cu lapte și colivă.

Alegerea colivei este una neobișnuită, având în vedere asocierea acestui preparat cu ritualurile funerare din tradiția românească. În varianta reinterpretată, ingredientul principal, grâul fiert, este pus în valoare alături de nucă și integrat într-un desert contemporan.

Loredana Albu consideră că astfel de reinterpretări pot schimba perspectiva asupra unor preparate tradiționale și le pot aduce în atenția unui public nou.

Ea amintește și de evoluția mămăligii, care a devenit în ultimii ani un ingredient prezent în meniurile unor restaurante internaționale. În opinia sa, coliva reinterpretată ar putea urma un traseu asemănător, prin valorificarea ingredientelor și gusturilor specifice gastronomiei românești.

Praline cu țuică, magiun și vin fiert, printre noutățile Chocolate Saga

Ediția din acest an aduce și combinații mai puțin obișnuite pentru iubitorii de ciocolată. Printre produsele prezentate la târg se numără pralinele cu țuică, magiun și vin fiert.

Producătorii au pregătit și colecții speciale pentru sărbătorile de iarnă, dedicate atât zilei de Sfântul Nicolae, cât și Crăciunului.

Oferta include praline și tablete de ciocolată cu scorțișoară, portocale și arome inspirate din deserturile tradiționale ale sezonului rece.

O altă colecție prezentată la eveniment este cea dedicată lui Constantin Brâncuși, care completează seria produselor inspirate din identitatea și cultura românească.

Prin diversitatea sortimentelor, organizatorii urmăresc să aducă împreună producători care experimentează cu ingrediente, tehnici și rețete, într-o piață în care consumatorii devin mai selectivi și acordă o atenție tot mai mare calității produselor.

Chocolate Saga are loc, de vineri până duminică, la Biblioteca Națională a României.