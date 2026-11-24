România trebuie să-și dezvolte industria de procesare alimentară și să reducă dependența de exporturile de materii prime agricole, dacă vrea să-și valorifice mai bine potențialul agricol. Este una dintre principalele concluzii ale raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, sub coordonarea lui Enrico Letta.

Documentul, prezentat pe 24 noiembrie 2026 la Banca Națională a României, include agricultura și industria alimentară printre sectoarele prioritare ale unei viitoare strategii naționale de competitivitate pentru perioada 2027-2035.

Autorii arată că România dispune de suprafețe agricole extinse și soluri fertile, dar continuă să înregistreze un deficit comercial agroalimentar important. Țara exportă cantități mari de produse agricole primare și importă, în schimb, numeroase alimente procesate, cu valoare adăugată mai ridicată.

Mai multă procesare în România

Raportul recomandă dezvoltarea capacităților interne de procesare a alimentelor. Scopul este ca o parte mai mare din materia primă produsă în România să fie transformată local în produse finite, cu valoare adăugată mai mare. Autorii consideră că această schimbare ar putea contribui la reducerea deficitului comercial agroalimentar și ar putea permite României să evolueze, în timp, către statutul de exportator net în agricultură și industria alimentară.

Strategia propusă nu se limitează la procesare. Ea presupune și orientarea agriculturii către produse și activități care pot genera venituri mai mari. Pentru fermele mici sunt recomandate inclusiv culturi sau produse de nișă, precum nucile, lavanda și mierea.

Una dintre problemele structurale identificate este fragmentarea agriculturii. Potrivit raportului, aproximativ 90% dintre exploatațiile agricole din România au mai puțin de cinci hectare. Aceste ferme au, în general, acces mai redus la tehnologii moderne și la creditare. Autorii mai indică productivitatea scăzută, diferențele mari dintre exploatațiile mari și cele mici, accesul limitat la finanțare și îmbătrânirea populației de fermieri. În acest context, raportul propune o orientare mai puternică a sprijinului național și european către fermele mici și mijlocii.

Plafonarea plăților directe pentru fermele foarte mari

În perspectiva negocierilor pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, autorii recomandă plafonarea plăților directe din Politica Agricolă Comună acordate exploatațiilor foarte mari. Resursele astfel disponibilizate ar putea fi direcționate mai mult către fermele mici și mijlocii. Documentul recomandă și dezvoltarea cooperativelor agricole, a centrelor alimentare locale și regionale și a lanțurilor scurte de aprovizionare.

O altă prioritate este extinderea capacităților de depozitare frigorifică, astfel încât fermierii să poată păstra produsele mai mult timp și să reducă pierderile.

Îmbătrânirea populației active în agricultură este considerată o altă problemă importantă. Pentru atragerea unei noi generații de fermieri, raportul recomandă facilitarea accesului tinerilor la terenuri agricole. Printre instrumentele propuse se numără creditele adaptate și stimulentele fiscale.

Autorii consideră că fără o reînnoire generațională, modernizarea agriculturii va fi dificil de susținut pe termen lung.

Liceele agricole și consultanța ar trebui să aibă un rol mai mare

Creșterea productivității nu poate veni doar din investiții în utilaje. Raportul pune accent și pe formarea profesională și transferul de cunoștințe. Autorii recomandă consolidarea rolului liceelor agricole în transmiterea tehnologiilor și practicilor moderne către fermieri.

Sunt propuse și extinderea formării continue și dezvoltarea serviciilor de consultanță agricolă. Fermierii ar trebui să aibă acces mai ușor la finanțare pentru tehnologii noi, inclusiv prin utilizarea unor fonduri de garantare a creditelor.

Raportul propune și o colaborare mai strânsă între agricultori și mediul universitar. Parteneriatele ar trebui să ajute la identificarea problemelor reale din teren, testarea unor soluții inovatoare și aplicarea rezultatelor cercetării în exploatațiile agricole. Autorii consideră că România are nevoie de o legătură mai puternică între cercetarea aplicată și activitatea fermierilor.

Seceta, una dintre marile amenințări ale următorului deceniu

Riscurile climatice ocupă un loc important în analiza dedicată agriculturii.

Seceta este identificată drept una dintre principalele amenințări pentru sector în următorii ani. Raportul recomandă modernizarea amplă a infrastructurii de irigații și simplificarea cadrului de reglementare necesar dezvoltării acestor sisteme. Este considerată importantă și o mai bună gestionare a resurselor de apă. Autorii subliniază necesitatea utilizării eficiente a apei, a dezvoltării unor sisteme moderne de monitorizare și management și a îmbunătățirii tratării apelor uzate.

Adaptarea agriculturii la schimbările climatice ar trebui să includă și modificări în structura culturilor. Raportul recomandă extinderea culturilor rezistente la secetă. În paralel, fermierii ar trebui să aibă acces mai bun la instrumente de management al riscurilor. Printre acestea sunt menționate asigurările împotriva pierderilor agricole.

Agricultura, parte dintr-o strategie mai amplă pentru competitivitate

Recomandările pentru agricultură și industria alimentară fac parte dintr-un plan mai larg pentru transformarea economiei românești în perioada 2027-2035. Raportul urmărește trecerea către un model bazat mai mult pe inovare, productivitate și valoare adăugată. Sunt propuse patru pachete majore de reforme: modernizarea administrației și guvernanței, consolidarea cadrului fiscal și financiar, reducerea structurală a costurilor energiei și dezvoltarea capitalului uman.

Raportul a fost realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation – DDD Foundation. Analiza se bazează pe date economice comparative, peste 200 de studii și rapoarte și 47 de interviuri cu experți și reprezentanți ai unor instituții și organizații din România și Europa.