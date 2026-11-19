Una dintre cele mai cunoscute băuturi răcoritoare din Statele Unite a apărut în urma unei idei neobișnuite, care i-a venit unui farmacist din Texas: să transforme mirosul unei farmacii într-o băutură pe care oamenii să o poată savura, potrivit Parade.

Aceasta este povestea apariției Dr Pepper, ale cărui origini datează din 1885, în Waco, Texas. Acolo, un tânăr farmacist pe nume Charles Alderton experimenta diferite arome într-o farmacie de cartier.

La mai bine de 140 de ani de la acel moment, băutura creată de el rămâne unul dintre cele mai cunoscute branduri de sucuri din America. Alderton nu urmărea însă să construiască un imperiu în industria băuturilor. Încerca pur și simplu să obțină un produs care să aibă un gust la fel de plăcut precum mirosul locului în care lucra.

Cum a inventat un farmacist din Texas băutura Dr Pepper

Charles Alderton lucra la Morrison’s Old Corner Drug Store din Waco, unde proprietarul farmaciei, Wade Morrison, administra și o fântână de sifon, un loc în care clienții veneau să cumpere băuturi răcoritoare.

Potrivit Muzeului Dr Pepper, Alderton era fascinat de combinația de arome fructate care umplea încăperea atunci când diferite siropuri erau amestecate și servite. A început să experimenteze diverse combinații, încercând să creeze o băutură care să redea acele mirosuri aparte.

În cele din urmă, a ajuns la o formulă care i-a plăcut atât lui, cât și lui Morrison. Cei doi au început să servească noua băutură clienților, care au îndrăgit-o rapid.

La început, produsul a fost cunoscut sub numele de „Waco”, după orașul în care fusese creat. Se spune că oamenii cereau un Waco atunci când comandau băutura, care devenea tot mai populară. Ulterior, aceasta a primit numele Dr Pepper, deși originea exactă a denumirii continuă să fie subiect de dezbatere.

De ce se numește Dr Pepper?

În ciuda numelui cunoscut, băutura Dr Pepper nu a fost inventată de un medic. Charles Alderton era farmacist, iar Muzeul Dr Pepper menționează că există numeroase explicații concurente pentru denumirea neobișnuită a produsului.

Una dintre cele mai cunoscute povești face legătura cu un medic pe nume Charles T. Pepper. Istoricii nu au stabilit însă o explicație definitivă pentru motivul pentru care Wade Morrison a ales acest nume.

Chiar și punctuația s-a schimbat de-a lungul timpului. Inițial, brandul apărea sub forma „Dr. Pepper”, cu punct după abrevierea titlului, însă compania a renunțat la semnul de punctuație în anii 1950.

Numele poate rămâne un mister, însă gustul distinctiv al băuturii a ajutat-o să se remarce pe o piață a sucurilor tot mai competitivă.

Inventatorul Dr Pepper nu voia să conducă o companie de băuturi răcoritoare

Poate cel mai surprinzător aspect din istoria începuturilor Dr Pepper este că Alderton nu era interesat în mod special să transforme invenția sa într-o afacere. Pe măsură ce cererea pentru băutură a crescut, el a preferat să continue să lucreze ca farmacist, în loc să se ocupe de producția și distribuția acesteia.

În cele din urmă, Morrison a încheiat un parteneriat cu omul de afaceri Robert Lazenby, activ în industria băuturilor, pentru a extinde producția și a face sucul cunoscut unui public mai larg.

Băutura a beneficiat de o expunere națională suplimentară la Expoziția Universală din 1904, organizată la St. Louis, unde a fost prezentată consumatorilor din afara statului Texas.

De-a lungul deceniilor, Dr Pepper a devenit cunoscut pentru amestecul său distinctiv de 23 de arome, o formulă păstrată cu strictețe și care continuă să fie un element central al identității brandului.

Cum a devenit Dr Pepper un brand de miliarde de dolari

Ceea ce a început ca un experiment la tejgheaua cu băuturi răcoritoare a unei farmacii a ajuns, în cele din urmă, parte a uneia dintre cele mai mari companii de băuturi din America de Nord.

În 2018, Keurig Green Mountain și Dr Pepper Snapple Group au fuzionat într-o tranzacție evaluată la aproximativ 18,7 miliarde de dolari, rezultând compania Keurig Dr Pepper.

Fuziunea a reunit sub aceeași umbrelă corporativă branduri importante din industria cafelei și a băuturilor, însă originile Dr Pepper au rămas strâns legate de locul în care a fost creat, în Texas. Muzeul Dr Pepper din Waco păstrează istoria băuturii, inclusiv informații despre oamenii și locurile implicate în apariția sa.