Unele gustări aparent convenabile pot aduce cantități mari de zahăr, carbohidrați rafinați și grăsimi, ceea ce favorizează creșteri rapide ale glicemiei și un aport caloric ridicat. Printre produsele indicate de specialiști citați de SheFinds se numără gogoșile, chipsurile, smoothie bowl-urile, iaurtul înghețat, batoanele energizante, înghețata și băuturile îndulcite. Specialiștii nu spun că aceste alimente trebuie eliminate complet din dietă, dar atrage atenția asupra frecvenței, porțiilor și compoziției lor.

Gogoșile combină zahăr, făină rafinată și grăsimi

Gogoșile sunt unul dintre cele mai evidente exemple de gustare densă caloric. Ele conțin, de regulă, cantități mari de zahăr și carbohidrați simpli, iar variantele glazurate sau umplute pot aduce și multe grăsimi.

Nutriționistul clinic Renato Fernandes spune că tocmai această combinație poate favoriza creșterea rapidă a glicemiei și poate face mai dificil controlul greutății. Ca alternativă, acesta recomandă gustări în care carbohidrații sunt combinați cu proteine sau grăsimi sănătoase, precum o jumătate de banană cu unt de arahide.

Chipsurile sunt ușor de consumat în exces

Chipsurile din cartofi sunt foarte dense caloric și combină carbohidrații rafinați cu grăsimi. Problema este și faptul că pot fi consumate ușor în cantități mari, înainte ca senzația de sațietate să apară. Fernandes arată că asemenea gustări pot produce o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere care poate favoriza apariția unei noi senzații de foame. Astfel se poate crea un ciclu de gustări repetate și aport caloric mai mare pe parcursul zilei.

Smoothie bowl-urile nu sunt atât de sănătoase pe cât par

Smoothie bowl-urile sunt adesea promovate drept opțiuni sănătoase, însă compoziția lor poate varia foarte mult. Dieteticianul Johanna Angman atrage atenția că unele variante conțin suc de fructe, miere și granola îndulcită. Fructele și semințele furnizează nutrienți utili, dar un bol încărcat cu ingrediente dulci poate ajunge să conțină o cantitate mare de zahăr. În acest caz, avantajul ingredientelor sănătoase poate fi diminuat de cantitatea totală de zahăr și de aportul caloric.

Iaurtul înghețat poate avea mult zahăr adăugat

Frozen yogurt este perceput frecvent drept o alternativă mai ușoară la înghețată. Totuși, multe variante comerciale conțin zahăr adăugat. Situația se poate agrava atunci când sunt adăugate bomboane, siropuri sau alte toppinguri dulci. Angman subliniază că aceste combinații pot produce creșteri rapide ale glicemiei și pot transforma un desert aparent „light” într-un produs cu aport caloric ridicat.

Batoanele energizante pot semăna nutritiv cu batoanele dulci

Batoanele energizante sunt adesea asociate cu sportul și alimentația sănătoasă, dar eticheta trebuie verificată cu atenție. Unele produse conțin mult zahăr, carbohidrați rafinați și ingrediente ultraprocesate. În asemenea cazuri, efectul asupra glicemiei poate fi asemănător cu al altor produse dulci.

Specialiștii recomandă alegerea variantelor cu mai puțin zahăr adăugat și cu un conținut mai bun de proteine și fibre.

Înghețata combină zahărul cu grăsimile

Înghețata este o altă gustare care poate aduce simultan cantități importante de zahăr și grăsimi. Monelle Burrus, specialist citat de SheFinds, atrage atenția că tocmai această combinație favorizează un aport caloric ridicat. Problema apare mai ales atunci când porțiile sunt mari sau consumul este frecvent.

Băuturile îndulcite aduc zahăr fără prea multă sațietate

Băuturile îndulcite sunt poate categoria cea mai ușor de trecut cu vederea. Sucurile carbogazoase, unele sucuri de fructe și băuturile sportive sau energizante pot conține cantități mari de zahăr. Dieteticianul Jordan Anthony subliniază că zahărul din băuturi este absorbit rapid, deoarece lichidul nu conține de regulă fibre sau alți nutrienți care să încetinească digestia. În plus, caloriile lichide oferă de multe ori mai puțină sațietate decât alimentele solide.

Lista nu înseamnă că toate produsele din aceste categorii au aceeași valoare nutritivă. Un smoothie bowl preparat cu fructe întregi, iaurt simplu, semințe și fără adaosuri dulci poate avea un profil foarte diferit de unul încărcat cu miere și granola îndulcită. La fel, un baton energizant bogat în nuci, semințe și proteine poate fi foarte diferit de unul bazat predominant pe siropuri și zahăr. De aceea, eticheta și lista ingredientelor rămân mai importante decât imaginea de „produs sănătos”.

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