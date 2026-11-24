Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va vira, în cursul acestei săptămâni, aproximativ 275 de milioane de lei către Direcțiile pentru Agricultură Județene. Sumele vor fi plătite ulterior celor 16.418 fermieri eligibili care cultivă legume în spații protejate. Potrivit MADR, fondurile sunt destinate susținerii producției autohtone și menținerii stabilității financiare a exploatațiilor agricole.

Cele mai importante alocări merg către județele cu bazine legumicole consacrate. Olt primește cea mai mare sumă, de 90,635 milioane de lei. Pe locul următor se află Galați, cu 67,188 milioane de lei, urmat de Giurgiu, cu 21,649 milioane de lei. Dolj primește 18,706 milioane de lei, iar Dâmbovița 9,658 milioane de lei. Alte sume importante sunt repartizate către Teleorman, cu 9,442 milioane de lei, Buzău, cu 9,133 milioane de lei, Prahova, cu 6,881 milioane de lei, și Arad, cu 6,373 milioane de lei.

Plățile ar urma să ajungă rapid în conturile fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că transferurile către direcțiile agricole județene vor fi făcute în această săptămână. „Ne ținem de cuvânt și livrăm sprijin concret, la timp, pentru fermierii români. În cursul acestei săptămâni transferăm banii către Direcțiile pentru Agricultură Județene, astfel încât sumele să intre imediat în conturile tuturor beneficiarilor care cultivă legume în spații protejate”, a declarat ministrul, potrivit comunicatului MADR. El a subliniat că susținerea producției locale rămâne o prioritate pentru minister.

Potrivit Ministerului Agriculturii, aceste plăți urmăresc să ofere predictibilitate fermierilor și să susțină continuitatea producției de legume în spații protejate. „Susținerea producției autohtone este o prioritate strategică pentru noi – înseamnă predictibilitate pentru legumicultori, locuri de muncă în mediul rural și legume proaspete, românești, pe mesele tuturor consumatorilor”, a mai declarat Florin Barbu.

MADR precizează că alocările fac parte din măsurile de sprijin destinate sectorului legumicol și urmăresc asigurarea resurselor financiare necesare funcționării exploatațiilor autohtone.