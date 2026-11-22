G4Food prezintă „Radar G4Food”, retrospectiva săptămânală a celor mai importante știri din industria alimentară, retail și HoReCa. În această ediție, vorbim despre controversele privind cantinele administrate de Primăria Cluj-Napoca, propunerea ministrului Agriculturii de prelungire a plafonării adaosului comercial la alimente și renunțarea grupului maghiar Bonafarm la achiziția operațiunilor FrieslandCampina din România, inclusiv a brandului Napolact.

Consiliul Concurenței: Nu am cerut închiderea cantinelor din Cluj-Napoca. Emil Boc spune că Memo 10 nu se închide

Viitorul restaurantului Memo 10 și al altor două cantine administrate de Primăria Cluj-Napoca a generat o controversă publică, după ce au apărut informații potrivit cărora unitățile urmau să își înceteze actuala activitate din ianuarie 2027, pe fondul unor sesizări privind concurența făcută restaurantelor private. Consiliul Concurenței a precizat însă că nu a primit sesizări referitoare la activitatea Memo 10 și că nu a solicitat închiderea cantinelor sociale. Primarul Emil Boc a declarat, la rândul său, că Memo 10 nu se va închide de anul viitor.

Subiectul a stârnit reacții în comunitatea locală. O petiție lansată pe platforma Declic pentru păstrarea accesului public la Memo 10 a strâns peste 1.000 de semnături până în după-amiaza zilei de 18 noiembrie. Inițiatorii cer Primăriei să găsească o soluție legală prin care cantina să poată continua să servească publicul. Potrivit informațiilor publicate anterior de G4Food, cele trei unități vindeau aproximativ 1.200 de porții zilnic, iar cei peste 70 de angajați ar urma să fie redirecționați către pregătirea meselor pentru școlile din municipiu.

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Florin Barbu propune prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente până la 31 decembrie 2027

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2027. Propunerea a fost inclusă în proiectul așa-numitei „ordonanțe trenuleț”. Barbu susține că măsura, aplicată din 2023, a contribuit la temperarea inflației la alimente și spune că a solicitat Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică o analiză privind efectele mecanismului asupra pieței de retail.

Ministrul a ridicat și problema diferențelor de adaos comercial dintre produsele românești și cele din import, susținând că produsele din aceeași categorie ar trebui să beneficieze de condiții similare. Barbu afirmă că nu urmărește să impună direct adaosurile practicate de comercianți, ci cere instituțiilor competente să analizeze situația și să prezinte un raport Guvernului. Propunerea de prelungire nu reprezintă încă o decizie adoptată.

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Tranzacția prin care Bonafarm urma să preia Napolact a picat. FrieslandCampina își continuă activitatea în România

Grupul maghiar Bonafarm și compania olandeză Royal FrieslandCampina au renunțat la tranzacția prin care Bonafarm urma să preia operațiunile FrieslandCampina din România, inclusiv brandul Napolact și fabricile de lactate din Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Cele două companii au confirmat că au convenit de comun acord să nu continue vânzarea, fără să detalieze motivele deciziei. Acordul fusese anunțat în iulie 2025, iar tranzacția era evaluată la aproximativ 75 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de ZF.

Operațiunea viza compania care deține brandul Napolact, cele două unități de producție și aproximativ 400 de angajați. Preluarea fusese analizată de Consiliul Concurenței, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe și CSAT. După renunțarea la tranzacție, operațiunile din România rămân în cadrul FrieslandCampina. Compania olandeză a transmis că activitatea locală continuă în condiții normale și că anunțul nu produce schimbări imediate pentru angajați, fermieri sau parteneri.

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Zeci de mii de frigidere și congelatoare din Marea Britanie, securizate după ce experții au descoperit că hackerii le-ar putea controla temperatura

O operațiune de securitate cibernetică desfășurată discret în Marea Britanie a vizat zeci de mii de frigidere și congelatoare din supermarketuri, restaurante, depozite alimentare, benzinării și stadioane. Experții au descoperit vulnerabilități în sistemele de control al instalațiilor frigorifice, care ar fi putut permite modificarea de la distanță a temperaturii echipamentelor și compromiterea alimentelor depozitate. În operațiune au fost implicate Centrul Național pentru Securitate Cibernetică, Defra și Agenția pentru Standarde Alimentare.

Mii de dispozitive de control au fost deconectate de la internet, iar în unele cazuri angajații au fost nevoiți să scoată fizic cablurile și să monitorizeze manual temperaturile. Vulnerabilitățile au fost asociate inclusiv cu utilizarea unor parole slabe. Producătorul echipamentelor, compania Resource Data Management, a contestat gravitatea riscurilor, dar a transmis că a lansat actualizări de securitate și a contactat clienții pentru a le recomanda măsuri de protecție.

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Românii plătesc mai mult pentru ciocolata premium, dar vor mai puțin zahăr. Piața valorează 800 de milioane de euro, însă consumul scade

Piața ciocolatei din România este estimată la aproximativ 800 de milioane de euro, iar consumatorii sunt tot mai dispuși să plătească în plus pentru produse premium și artizanale. Un studiu realizat de Be Igloo PR pentru festivalul Chocolate Saga arată că 90,5% dintre respondenți acceptă să plătească cu 20-30% mai mult pentru o ciocolată de calitate superioară. Pentru 61,9% dintre aceștia, principalul motiv este răsfățul personal, în timp ce 31% cumpără ciocolată premium pentru a o oferi cadou.

Calitatea produsului și conținutul redus de zahăr sunt principalele criterii de alegere, menționate de 66,7%, respectiv 52,4% dintre participanți. Aproape 60% spun că influencerii și rețelele sociale îi influențează puțin sau deloc, iar degustarea rămâne importantă pentru câștigarea încrederii în producătorii artizanali. Datele prezentate odată cu studiul indică o creștere de 5% a pieței în valoare, dar o scădere de 1,3% în volume, pe fondul presiunii costului vieții.

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Denny’s intră în România cu un plan pentru zece restaurante în următorii șapte ani

Lanțul american de restaurante Denny’s va intra pe piața din România printr-un acord de franciză care prevede deschiderea a zece unități în următorii șapte ani. Dezvoltarea brandului va fi coordonată de antreprenorii Honorius Prigoană și Marian Ionescu. Intrarea pe piața românească marchează și debutul Denny’s în Uniunea Europeană. Compania, fondată în 1953, operează peste 1.200 de restaurante în Statele Unite și aproximativ 160 pe piețele internaționale.

Proiectul va miza pe conceptul de diner american, iar partenerii locali vor coordona dezvoltarea și operarea restaurantelor. Deocamdată, compania nu a anunțat orașele în care vor fi deschise primele unități și nici calendarul inaugurărilor. Printre provocările proiectului se numără alegerea spațiilor, dezvoltarea lanțului de aprovizionare și pregătirea echipelor pentru operarea restaurantelor.

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