Chef Nicolai Tand atrage atenția asupra dificultăților din spatele meseriei de bucătar și spune că statutul de chef presupune mult mai mult decât talent culinar și vizibilitate. Experiența, răbdarea, autoritatea și capacitatea de a coordona o echipă sunt esențiale pentru a conduce o bucătărie profesionistă.

Prezent la Gala Aniversară WTTA, în calitate de invitat special, chef Nicolai Tand a vorbit despre responsabilitățile pe care le presupune meseria de bucătar și despre percepția tot mai populară asupra profesiei, alimentată și de emisiunile de televiziune dedicate gastronomiei.

„Răbdarea, dar trebuie să-ți și placă. Sincer, bucătăria este o meserie foarte grea. Extraordinar de grea. Dar este și frumoasă, dacă vezi partea bună”, a declarat Nicolai Tand.

Chef-ul consideră că expunerea bucătarilor în emisiunile de televiziune a creat o imagine uneori idealizată asupra acestei profesii. Tot mai mulți oameni văd partea spectaculoasă a meseriei, însă mai puțini cunosc volumul de muncă și responsabilitățile dintr-o bucătărie de restaurant.

Ce înseamnă, de fapt, să fii chef de bucătărie

Potrivit lui Nicolai Tand, un chef nu este doar un bucătar foarte bun, ci și un coordonator care trebuie să conducă o brigadă de bucătari și să răspundă pentru activitatea întregii echipe.

„De multe ori, de când a apărut emisiunea cu bucătari, toată lumea vede cât de cool este să fii bucătar, să fii chef. Multă lume nu știe ce înseamnă un chef de bucătărie. De fapt, un chef trebuie să aibă o brigadă, niște oameni pe care să-i coordonezi”, a explicat acesta.

Coordonarea echipei presupune autoritate, experiență și capacitatea de a fi un reper profesional pentru oamenii pe care îi conduci. Un chef trebuie să fie mai bun decât membrii echipei sale, să le câștige respectul și să își asume responsabilitatea față de angajați.

„Ca chef, trebuie să ai autoritate, să fii mai bun ca ei, să ai responsabilități față de angajați. Adică, chef nu este doar așa: «Mamă, ce tare sunt chef!». Nu este adevărat”, a subliniat Nicolai Tand.

De ce experiența este esențială în meseria de chef

În opinia bucătarului, poziția de chef nu poate fi obținută peste noapte. Dincolo de pregătirea culinară, funcția presupune experiență acumulată în bucătărie, capacitate de organizare și asumarea unor decizii care influențează întreaga activitate a restaurantului.