Chef Alex Petricean spune că ritmul vieții urbane îi face pe români să piardă din vedere propria identitate gastronomică și consideră că este nevoie de evenimente care să readucă în atenție ingredientele locale, rețetele vechi și diversitatea culinară a României. Declarația a fost făcută la conferința de presă în cadrul căreia a fost anunțată prima ediție bucureșteană a festivalului Taste of Transylvania.

Alex Petricean, chef al restaurantului N.O.U.A. Bucătărie Românească, spune că gastronomia românească are nevoie de evenimente care să o aprofundeze și să o prezinte publicului dincolo de preparatele cunoscute și de tendințele momentului.

„Mi se pare că noi, în perioada asta în care suntem furați un pic de fulgerul acesta citadin de zi cu zi, uităm un pic despre identitatea gastronomiei românești”, a spus chef-ul la conferința de presă organizată pentru anunțarea Taste of Transylvania la București.

„Trebuie să depunem efort pentru reamintirea identității românești”

Petricean consideră că redescoperirea gastronomiei românești ar trebui să fie un proces asumat, inclusiv prin promovarea unor ingrediente și rețete care riscă să fie uitate.

„Unul dintre lucrurile importante la care trebuie să accesăm și să trebuiască să depunem efort este reamintirea identității românești, în ceea ce cuprinde partea asta de gastronomie, care este extraordinar de diversă”, a declarat chef-ul.

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În opinia sa, Taste of Transylvania aduce în prim-plan tocmai această dimensiune a gastronomiei, printr-o comunitate de profesioniști care lucrează cu produse locale și recuperează preparate și rețete tradiționale.

„Aduce o comunitate de profesioniști care au un mesaj foarte bine structurat, care lucrează, din perspectiva noastră, într-o direcție extrem de corectă, folosesc produse locale și asta este foarte important”, a explicat Petricean.

Chef-ul a remarcat și rolul restaurantelor care readuc în atenție rețete vechi.

„Au concepte foarte bine delimitate, care pun în scenă, de multe ori, rețete vechi, care sunt în pragul uitării”, a spus el.

„Bucureștiul are nevoie de un astfel de festival”

Alex Petricean spune că a urmărit Taste of Transylvania încă de la prima ediție, organizată în urmă cu patru ani, și că și-ar fi dorit ca un astfel de eveniment să ajungă mai repede în Capitală.

„De la bun început, de la prima ediție, după ce am călcat pragul Taste of Transylvania, asta a fost acum patru ani, am fost un pic invidios, sincer, pentru că lucrul ăsta se întâmplă undeva destul de departe de București”, a spus chef-ul.

Nemulțumirea sa era legată de lipsa unor evenimente gastronomice de amploare în Capitală care să aprofundeze gastronomia românească.

„Principala nemulțumire a mea a fost că nu se întâmplă evenimente gastronomice mari, din perspectiva gastronomiei corecte, care aprofundează gastronomia atât de diversă a României”, a explicat Petricean.

El spune că festivalul discută gastronomia din mai multe perspective, de la dimensiunea culturală până la cea legată de produse și practici culinare.

„Acolo se vorbește foarte mult despre tot ceea ce înseamnă gastronomie în profunzimea ei, din perspectivă culturală până la partea administrativă”, a afirmat chef-ul.

Rețetele vechi și produsele locale, în centrul festivalului

Pentru Petricean, gastronomia este și o formă prin care comunitățile își pot recupera și transmite identitatea.

„Creează o atmosferă care, zic eu, te face să fii mândru că faci parte din această comunitate românească, de pe teritoriul României”, a spus el.

Chef-ul consideră că Bucureștiul poate avea un rol important în promovarea acestei direcții, tocmai prin dimensiunea și diversitatea publicului său.

„Cred că Bucureștiul are nevoie de un astfel de festival și mă bucur foarte mult că va fi prima ediție”, a declarat Alex Petricean.

El speră ca evenimentul să devină o prezență constantă în Capitală și ca informația despre gastronomia românească să ajungă la un public cât mai larg.

Taste of Transylvania, între 16 și 18 octombrie, la Muzeul Satului

Prima ediție bucureșteană a Taste of Transylvania va avea loc între 16 și 18 octombrie 2026, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Festivalul ajunge în Capitală la cea de-a zecea ediție și va reuni 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice. Programul include chefi din România și din străinătate, inclusiv invitați cu stele Michelin, demonstrații culinare, degustări, workshopuri și muzică live.

Printre evenimentele pregătite pentru public se numără și un cort MasterChef, unde concurenții vor găti cu ingrediente transilvănene, precum și workshopuri gratuite în zona Taste Academy.

Duminică, 18 octombrie, este programat brunch-ul Taste of Transylvania, de la ora 11:00, cu preparate la discreție timp de două ore și muzică live susținută de Floare de Maidan, proiect din familia Subcarpați.

Festivalul își propune să aducă mai aproape de publicul bucureștean gastronomia Transilvaniei și să pună în dialog tradițiile culinare cu bucătăria contemporană.