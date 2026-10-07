Taste of Transylvania ajunge pentru prima dată la București, între 16 și 18 octombrie 2026. Cea de-a zecea ediție a festivalului gastronomic va avea loc la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și va reuni 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv două restaurante cu stele Michelin. Organizatorii estimează între 8.000 și 10.000 de vizitatori.

După nouă ediții organizate în Transilvania, Taste of Transylvania vine pentru prima dată în Capitală. Festivalul propune o întâlnire între patrimoniul gastronomic transilvănean și bucătăria contemporană, cu restaurante din România și din străinătate, demonstrații culinare, degustări, workshopuri și muzică live.

Evenimentul se desfășoară în zona „Satul Nou” a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, iar printre invitați se află și Simone Cantafio, chef din Italia, distins cu o stea Michelin.

În cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc miercuri, reprezentanții festivalului și chefi precum Adi Hădean, Alex Petricean și Mihai Toader au vorbit despre rolul gastronomiei în păstrarea tradițiilor și despre nevoia de a face mai cunoscute ingredientele și rețetele locale.

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„Gustul Transilvaniei” ajunge în Capitală

Trucza Adorján László, fondatorul și directorul Taste of Transylvania, spune că alegerea Bucureștiului pentru cea de-a zecea ediție vine după patru ani în care festivalul a construit o comunitate în jurul gastronomiei transilvănene.

„Vrem să aducem Transilvania mai aproape de publicul bucureștean”, a spus acesta.

În primele nouă ediții au participat aproximativ 300 de chefi și peste 250 de restaurante. Pentru ediția de la București, organizatorii au pregătit un program cu 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice.

Ideea festivalului este ca restaurantele participante să își prezinte propria viziune asupra gastronomiei, folosind ingrediente transilvănene și reinterpretând rețete și tehnici tradiționale.

Organizatorii estimează că între 8.000 și 10.000 de persoane vor vizita festivalul în cele trei zile.

Muzeul Satului, spațiu pentru gastronomia multiculturală

Paulina Popoiu, managerul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, a vorbit despre festival prin prisma tradițiilor culinare multiculturale și a rolului muzeului de a crea un spațiu de întâlnire pentru diversitate.

La rândul său, Ötvös Koppány Bulcsú, secretar de stat în Ministerul Culturii, a subliniat rolul gastronomiei în păstrarea memoriei comunităților.

„Gastronomia păstrează memoria și identitatea comunităților”, a transmis acesta. Rețetele, ingredientele și preparatele transmise din generație în generație reflectă istoria unui loc și relația oamenilor cu natura.

Chef Alex Petricean: „Bucureștiul avea nevoie de un astfel de eveniment”

Pentru chef Alex Petricean, de la N.O.U.A. Bucătărie Românească, venirea festivalului în Capitală este o ocazie de a pune în discuție gastronomia românească și diversitatea ei.

„Cred că Bucureștiul, în primul rând, avea nevoie de un astfel de eveniment”, a spus chef-ul.

Petricean consideră că gastronomia românească are nevoie de evenimente care să meargă dincolo de partea strict culinară și să recupereze elemente de identitate gastronomică.

„Mi se pare că noi, în perioada asta în care suntem furați un pic de fulgerul acesta citadin de zi cu zi, uităm un pic despre identitatea gastronomiei românești”, a spus el.

Chef-ul a vorbit și despre folosirea produselor locale și despre rețetele vechi care riscă să fie uitate.

„Ce aduce foarte bine Taste of Transylvania aduce o comunitate de profesioniști care au un mesaj foarte bine structurat, care lucrează într-o direcție extrem de corectă. Folosesc produse locale și asta este extraordinar de important, au concepte foarte bine delimitate pun în scenă de multe ori rețete vechi care sunt în pragul să uitării și creează o atmosferă care te face să fii mândru că faci parte din această comunitate de pe teritoriul României”, a spus Chef Alex Petricean.

Mihai Toader: „O punte între trecut și viitor”

Chef Mihai Toader, de la Soro.lume, a descris Taste of Transylvania drept un proiect care reunește bucătari, restaurante și producători din diferite zone ale țării.

Pentru el, festivalul este „un ambasador al multiculturalismului de pe teritoriul României”.

Toader consideră că preparatele tradiționale pot fi aduse în bucătăria contemporană fără pierderea legăturii cu ingredientele și producătorii locali.

„Foarte multe dintre restaurantele care au participat acolo, pe lângă faptul că transmit cultura de pe teritoriul României, încearcă, prin practicarea acestei bucătării, să construiască o punte între trecut și viitor”, a explicat chef-ul.

Chef Adi Hădean: „Încă suntem în căutarea definiției gustului național românesc”

Chef Adi Hădean participă pentru prima dată la festival și spune că gastronomia românească se află încă într-un proces de definire a propriului limbaj.

„Am înțeles cât de importantă este cultura transilvăneană, cât de important e gustul transilvănean pentru rotunjirea a ceea ce înseamnă gust național românesc, Noi încă suntem în căutarea definiției gustului național românesc”, a spus Hădean, în cadrul conferinței de lansare a evenimentului gastronomic.

Chef-ul a comparat etapa actuală a gastronomiei românești cu perioada în care învățăm un vocabular.

„Suntem ca în clasa I la școală. (…) Din punct de vedere gastronomic, noi încă suntem la ora de vocabular, adică încercăm să creăm și să înțelegem un vocabular pentru ceea ce înseamnă gastronomia românească”, a adăugat sursa citată.

În opinia sa, Taste of Transylvania contribuie la acest proces prin recuperarea unor ingrediente, rețete și practici gastronomice.

„Taste of Transylvania ne ajută să punem cuvinte și noțiuni în vocabularul gastronomic”, a afirmat Hădean.

MasterChef, degustări și workshopuri gratuite

Pe parcursul celor trei zile, festivalul va avea un cort dedicat MasterChef. Concurenții vor găti preparate folosind ingrediente transilvănene și vor oferi degustări publicului în fiecare zi, la orele 16:00 și 20:00.

Biletele de festival includ accesul la muzeu și porții de degustare.

În zona Taste Academy Workshops, vizitatorii pot participa gratuit la workshopuri dedicate învățării și exercițiului practic, precum și la degustări de cafea.

Zona Joy Cooking by PPC va găzdui demonstrații culinare susținute de chefi. Programul include și sesiuni în care echipe de gospodine și echipe de chefi vor găti în paralel, pornind de la aceleași ingrediente.

Festivalul va avea și o componentă dedicată vinului, cu degustări care includ nume precum Oremus, Vega Sicilia și Clandestin Champagne.

Momentele muzicale vor completa programul gastronomic pe parcursul întregului weekend.

Brunch cu muzică live, duminică

Unul dintre evenimentele speciale ale ediției bucureștene este brunch-ul de duminică, 18 octombrie, care începe la ora 11:00.

Participanții vor avea acces la preparate la discreție timp de două ore, iar atmosfera va fi completată de muzică live susținută de Floare de Maidan, proiect din familia Subcarpați.

Pentru brunch este necesar un bilet separat. Acesta este valabil și ca bilet de intrare la festival pentru ziua de duminică.

Programul Taste of Transylvania București

Festivalul are loc la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Șoseaua Kiseleff nr. 28, în zona „Satul Nou”.

Programul este:

Vineri, 16 octombrie: 12:00-21:00

Sâmbătă, 17 octombrie: 11:00-21:00

Duminică, 18 octombrie: 13:00-18:00

Posesorii biletelor „Blind Culinary Experience – Sunday Brunch” pot intra duminică începând cu ora 11:00.

Accesul se face pe la poarta „Transilvania”, din Parcul Herăstrău, în zona Arcului de Triumf.

Taste of Transylvania este organizat din 2022 și are ca obiectiv păstrarea și promovarea tradițiilor gastronomice ale Transilvaniei și conturarea unei bucătării transilvănene adaptate secolului XXI. Festivalul reunește chefi, restaurante, producători locali și publicul pasionat de gastronomie, punând accent pe ingrediente locale, diversitate culturală și schimbul de cunoștințe.