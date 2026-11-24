Gymnema sylvestre, o plantă tropicală cunoscută în hindi sub numele de „gurmar”, adică „distrugătorul de zahăr”, ar putea reduce pofta de dulciuri și cantitatea consumată. Cercetările citate de New York Post sunt însă mici, iar specialiștii atrag atenția că planta nu trebuie privită drept tratament pentru diabet sau soluție sigură pentru slăbit. Gymnema sylvestre este o liană lemnoasă originară din India, Africa și Australia. Planta este folosită de mult timp în medicina ayurvedică, iar cercetările moderne s-au concentrat mai ales asupra efectului compușilor săi asupra percepției gustului dulce.

Într-un studiu de mici dimensiuni, participanții au consumat ciocolata preferată și au evaluat cât de mult își mai doreau să mănânce. Ulterior, au primit o bomboană mentolată care conținea 4 miligrame de extract de Gymnema sylvestre. În următoarele 15 minute, cantitatea de ciocolată consumată a scăzut cu 21%. Persoanele care se descriau drept mari iubitoare de dulciuri au raportat și că ciocolata li s-a părut mai puțin plăcută și că dorința de a continua să mănânce s-a redus.

Un alt studiu de mici dimensiuni, desfășurat timp de două săptămâni, a observat rezultate similare la persoane cu poftă accentuată de zahăr. Participanții au luat zilnic mai multe produse care conțineau extractul plantei, iar cercetătorii au raportat o reducere a poftei și a consumului de alimente dulci.

Cum ar putea funcționa

Efectul este pus pe seama acizilor gymnemici, principalii compuși activi ai plantei. Aceștia pot bloca temporar receptorii pentru gustul dulce de pe limbă. Rezultatul este că alimente precum ciocolata, bomboanele sau alte produse zaharoase pot părea mai puțin dulci și, implicit, mai puțin atrăgătoare. Efectul asupra gustului dulce este temporar și poate dura aproximativ 30-60 de minute.

Un alt studiu citat de New York Post a observat și o reducere a aportului alimentar timp de aproximativ o oră după administrarea extractului, după consumul unei băuturi îndulcite.

Gymnema sylvestre este studiată și pentru posibile efecte asupra metabolismului glucozei. Unele cercetări sugerează că acizii gymnemici ar putea reduce absorbția zaharurilor la nivel intestinal și ar putea contribui la scăderea glicemiei după masă. Există și date care sugerează posibile efecte asupra producției de insulină. Totuși, dovezile disponibile nu sunt suficiente pentru ca Gymnema sylvestre să fie recomandată drept tratament de sine stătător pentru diabet.

Posibile efecte și asupra colesterolului

New York Post citează și un studiu realizat la persoane cu obezitate moderată. În acel studiu, extractul de Gymnema a fost asociat cu o scădere de aproximativ 20% a trigliceridelor și de 19% a colesterolului LDL. În același timp, colesterolul HDL a crescut cu aproximativ 22%. Aceste rezultate sunt însă preliminare și nu demonstrează că planta reduce riscul cardiovascular pe termen lung.

Deși efectul asupra gustului dulce este real și bine observabil, problema este calitatea dovezilor privind slăbitul, diabetul sau beneficiile metabolice. McGill University atrage atenția că multe dintre studiile disponibile sunt mici și că unele au fost finanțate de companii interesate de comercializarea produselor cu Gymnema. Prin urmare, faptul că planta face dulciurile mai puțin plăcute nu înseamnă automat că va produce scădere în greutate sau un control mai bun al diabetului.

Gymnema sylvestre rămâne interesantă mai ales prin efectul său asupra gustului și poftei de dulce, dar sunt necesare studii mai mari și mai riguroase înainte de a putea vorbi despre beneficii medicale certe.