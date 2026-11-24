Micii producători care pregătesc cantități reduse de deserturi ar putea avea nevoie de o formă simplificată de autorizare, consideră pastry chef Mihaela Ruxanda. Modelul ar trebui însă să păstreze obligațiile de bază privind siguranța alimentară. Ideea a apărut în podcastul „Disputandum” realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food, în discuția despre prăjiturile făcute acasă și comercializate prin intermediul rețelelor sociale.

Ruxanda face diferența între producția comercială constantă și o persoană care dorește să vândă ocazional câteva produse. „Aș vedea cumva legalizată”, spune ea despre activitatea la scară foarte mică.

Autorizarea să fie mai simplă

Cosmin Dragomir a comparat posibila soluție cu sistemul punctelor gastronomice locale, care funcționează într-un cadru diferit față de restaurantele clasice. Ruxanda a fost de acord cu principiul: autorizarea să fie mai simplă, dar producătorul să respecte în continuare condițiile impuse pentru siguranța produselor.

„Să îndeplinești, să respecți”, subliniază aceasta, respingând ideea unei forme juridice care ar permite, în practică, desfășurarea aceleiași activități fără obligații. O asemenea formulă ar putea face diferența dintre activitatea ocazională și producția comercială de amploare. În același timp, consumatorul ar avea posibilitatea să cumpere de la un producător identificabil și supus unor reguli minime de control.