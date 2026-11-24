După o masă copioasă, pot apărea diverse probleme digestive, precum balonarea, gazele intestinale, arsurile gastrice, greața sau senzația de stomac prea plin. „Pentru a preveni sau ameliora aceste simptome, este bine să ai în casă câteva remedii simple, recomandate în funcție de simptome și de starea ta de sănătate. Dar cel mai bine e să evităm mesele copioase și sau în cantități mari pentru că ne chinuim organismul și riscăm să declanșăm boli grave (pancreatită acută, colecistită acută, etc)”, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Ce medicamente este bine să ai în casă

„Pentru balonare și acumularea de gaze intestinale, poți avea la îndemână un medicament pe bază de simeticonă, trimebutin, cărbune medicinal, enzime pancretice, etc, care ajută la eliminarea gazelor și la reducerea disconfortului abdominal.

Pentru arsurile gastrice și refluxul acid, pot fi utile produsele pe bază de alginat de sodiu sau antiacidele care conțin carbonat de calciu și magneziu, famotidina sau inhibitori de pompă de protoni (omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, etc). Acestea ajută la neutralizarea acidității sau la reducerea refluxului gastric.

Dacă apar episoade de diaree, este importanta hidratarea și un regim alimentar ușor. Sărurile pentru rehidratare orală nu se recomandă de rutină, ele pot fi utile doar dacă există riscul de deshidratate. Atenție, însă, pentru că diareea poate apare în contextul unei toxinfecții alimentare! În cazul în care aveți scaune diareice numeroase, cu sânge și/sau cu stare generală alterată, se impune un consult medical. În anumite situații, medicul sau farmacistul poate recomanda loperamid.

Însă este important de precizat că nu trebuie să iei preventiv medicamente, doar pentru că ai mâncat mult și să nu combini mai multe produse digestive fără recomandarea medicului sau farmacistului”, recomandă dr. Daciana Toma.

Ceaiuri recomandate după o masă copioasă

Ceaiul de mentă este folosit pentru calmarea disconfortului abdominal și a spasmelor digestive. „Totuși, dacă suferi de reflux gastroesofagian sau arsuri la stomac, este mai bine să îl eviți, deoarece poate accentua simptomele”, explică medicul.

Ceaiul de fenicul este cunoscut pentru efectul său benefic asupra gazelor intestinale și balonării, de aceea poate fi o alegere bună după o masă bogată în leguminoase sau alte alimente care favorizează fermentația intestinală.

Ceaiul de mușețel este o variantă blândă, utilizată tradițional pentru calmarea disconfortului digestiv.

Ceaiul de ghimbir poate ajuta în cazul grețurilor și al senzației de stomac încărcat, însă la unele persoane poate accentua arsurile gastrice.

„Ceaiul de roiniță este o altă alegere potrivită, mai ales atunci când disconfortul digestiv este asociat cu stresul și tensiunea nervoasă. Este suficient să bei o cană de ceai călduț, încet, după masă. Ca recomandare, trebuie spus că nu este necesar să amesteci mai multe plante medicinale, în speranța că efectul lor va fi mai mare”, afirmă dr. Toma.

Ce alimente este bine să nu combini la aceeași masă

Alimentele grase pot îngreuna digestia: carnea grasă , cartofii prăjiți, mâncăruri cu multă grăsime, maioneză, etc, însoțite sau nu de alcool, mai spune medicul. Acestea consituie o masă bogată în grăsimi și calorii, ceea ce poate încetini golirea stomacului și poate favoriza senzația de greutate, greață sau refluxul.

„De asemenea, fasolea, varza și ceapa, consumate împreună, în cantități mari, pot favoriza balonarea și acumularea de gaze intestinale, deoarece conțin substanțe care fermentează în intestin. Este bine să eviți și asocierea unei mese foarte consistente cu băuturile carbogazoase. Dioxidul de carbon poate accentua balonarea, eructațiile și presiunea abdominală. O altă combinație care poate crea disconfort este mâncarea grasă urmată de deserturi foarte cremoase, cu multă frișcă, ciocolată sau unt. Cantitatea mare de grăsimi poate accentua senzația de stomac prea plin”, explică dr. Daciana Toma.

Și cafeaua, citricele și alimentele foarte picante pot favoriza arsurile gastrice la persoanele sensibile. De aceea, este bine să le consumi cu moderație, dacă ai probleme cu aciditatea stomacului.

„În cazul persoanelor care au intoleranță la lactoză se recomandă evitarea consumului de lapte, smântână, înghețată sau alte produse lactate, în cantități mari la aceeași masă, deoarece vă puteți confrunta cu balonare, crampe abdominale și diaree. Evident că nu există reguli medicale universale care să interzică asocierea anumitor alimente. De exemplu, carnea asociată cu cartofii, fructele după masă sau proteinele asociate cu carbohidrații pot fi consumate împreună. Importantă este cantitatea, modul de preparare și toleranța individual”, mai spune medicul.

Ce este bine să faci, imediat după o masă copioasă

După o masă consistentă, este recomandat să faci o plimbare ușoară de aproximativ 10-15 minute. Mișcarea moderată poate ajuta digestia și poate reduce senzația de prea plin.

De asemenea, poate fi de ajutor și să bei apă plată, în cantități moderate, dar și să eviți să consumi imediat alte alimente grele sau băuturi carbogazoase.

„Categoric nu trebuie să stai culcat imediat după masa, mai ales dacă ai probleme cu refluxul gastric. Ideal este să aștepți aproximativ trei ore înainte de a te culca”, recomandă dr. Toma .

De asemenea, este bine să mănânci încet, să mesteci corespunzător și să eviți porțiile foarte mari, mai ales seara.

Pentru situațiile în care apar probleme digestive ocazionale, este util să ai în casă ceai de mușețel, fenicul și roiniță.

Cum să alcătuiești o masă mai ușor de digerat

Pentru a evita problemele digestive, încearcă să ai mese echilibrate, cu porții moderate. Poți combina o porție de carne slabă, pește sau ou cu o garnitură de orez ori cartofi fierți sau copți și legume gătite. Folosește cantități moderate de ulei și alege apa plată, în locul sucurilor carbogazoase.

„Pentru o digestie bună nu contează doar ce alimente consumăm, ci și cât mâncăm, cum le preparăm și cât de bine le tolerează organismul nostru. Dacă balonarea, arsurile, greața sau durerile abdominale apar frecvent, este recomandat să discuți cu medicul de familie, pentru a identifica o eventuală problemă digestive”, spune dr. Daciana Toma.