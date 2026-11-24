Prețurile grâului au continuat să crească luni, 23 noiembrie, pe bursa Euronext, susținute de tensiunile geopolitice din regiunea Mării Negre și de temerile privind perturbarea fluxurilor comerciale. În paralel, exporturile de cereale prin Portul Constanța au înregistrat creșteri de două cifre în primele zece luni ale anului, pe fondul recoltelor bune din România și Bulgaria și al tranzitului de cereale ucrainene, conform publicației Agrarheute.

Evoluția pieței europene a cerealelor este influențată de mai mulți factori care acționează în direcții diferite. Pe de o parte, riscurile geopolitice susțin cotațiile grâului. Pe de altă parte, perspectivele unei producții mondiale mai mari și recolta foarte bună din Argentina limitează potențialul de creștere a prețurilor.

Potrivit publicației germane Agrarheute, tensiunile dintre Rusia și Ucraina au determinat o creștere a primei de risc asociate comerțului cu cereale din bazinul Mării Negre. Lipsa unor progrese în direcția detensionării conflictului, inclusiv după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, menține incertitudinea privind transporturile agricole din regiune.

Portul Constanța, un punct important pentru exporturile de cereale din regiunea Mării Negre

România continuă să joace un rol important în comerțul regional cu cereale. Exporturile prin Portul Constanța au crescut cu două cifre în primele zece luni ale anului, evoluție susținută de producțiile bune obținute în România și Bulgaria, dar și de tranzitul cerealelor provenite din Ucraina.

În același timp, Rusia și-a extins capacitatea de expediere a cerealelor prin porturile de la Marea Baltică și din zona arctică. Potrivit Agrarheute, aceste capacități au crescut de patru ori din luna iulie, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii și transporturilor rusești din regiunea Mării Negre.

Reconfigurarea rutelor comerciale arată că exportatorii caută alternative logistice pentru a reduce dependența de anumite porturi și coridoare de transport.

Producția mondială de grâu crește, iar recolta Argentinei pune presiune pe prețuri

Estimările privind oferta mondială contribuie la temperarea creșterii cotațiilor. Consiliul Internațional al Cerealelor (International Grains Council) a majorat cu 6 milioane de tone prognoza pentru producția mondială de grâu în sezonul comercial 2026/2027, până la 826 de milioane de tone.

Revizuirea pozitivă are la bază estimări mai mari pentru Argentina, Turcia, Egipt și Australia.

Un factor important este recolta din Argentina, care depășește așteptările inițiale. Bursa de Cereale din Buenos Aires estimează o producție de 23,4 milioane de tone, care ar putea fi a doua cea mai mare din istoria țării.

O ofertă globală mai consistentă limitează presiunea ascendentă asupra prețurilor, chiar dacă riscurile logistice și geopolitice continuă să influențeze tranzacțiile.

Porumbul european se scumpește ușor, în timp ce piața americană rămâne sub presiune

Cotațiile porumbului european au înregistrat o ușoară revenire luni, urmând parțial evoluția grâului. În schimb, piața americană continuă să resimtă presiunea unei recolte noi abundente și a perspectivelor unei oferte mari.

Stocurile de etanol din Statele Unite au crescut în ultima săptămână, contribuind la slăbirea cotațiilor porumbului de la Chicago.

Exporturile americane de porumb au ajuns la 29,3 milioane de tone până la 12 noiembrie, în scădere cu 28% față de perioada similară a anului trecut. Evoluția ridică semne de întrebare privind cererea externă pentru producția americană.

Presiunea asupra pieței este amplificată de extinderea suprafețelor cultivate cu porumb în Brazilia și de ritmul mai rapid al însămânțărilor din Argentina. Aceste evoluții indică perspectiva unei oferte mai mari din America de Sud și a unei concurențe mai puternice pentru exportatorii americani.

Un factor care a compensat parțial această tendință este deprecierea dolarului, care face cerealele americane mai competitive pe piețele internaționale. De asemenea, reducerea recentă a estimărilor privind randamentele porumbului din SUA, anunțată de Departamentul american al Agriculturii (USDA), a oferit un anumit sprijin cotațiilor.

Rapița scade la Euronext, pe fondul ieftinirii petrolului și a uleiurilor vegetale

În timp ce grâul și porumbul au înregistrat creșteri, piața europeană a rapiței a continuat să scadă. Cotațiile de la Euronext au coborât la începutul săptămânii, după pierderile înregistrate și vineri, ajungând la aproximativ 533 de euro pe tonă.

Principalul factor de presiune este scăderea prețurilor petrolului și a uleiurilor vegetale. Evoluția pieței energetice este influențată de incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Și alte piețe de oleaginoase au înregistrat scăderi. Uleiul de soia tranzacționat la Chicago a pierdut 0,5%, în timp ce uleiul de palmier de pe bursa din Malaezia a încheiat în teritoriu negativ.

Cotațiile canolei, echivalentul nord-american al rapiței, au scăzut și pe bursa ICE din Canada, în pofida cererii solide de pe piața internă și din sectorul exporturilor.

Pe piața americană a oleaginoaselor, cererea a primit totuși un impuls după confirmarea unei vânzări private de 100.000 de tone de șrot de soia către Spania. Potrivit Agrarheute, noile reguli europene privind defrișările, care urmau să intre în vigoare la sfârșitul lunii decembrie, ar putea favoriza suplimentar livrările americane de șrot de soia către piața europeană.

În plus, procesarea boabelor de soia în Statele Unite a atins un nivel record în octombrie, pe fondul accelerării recoltării și al refacerii stocurilor disponibile.

Evoluțiile de la începutul săptămânii arată o piață europeană a cerealelor influențată simultan de riscurile geopolitice, dimensiunea recoltelor și schimbările din comerțul internațional. Pentru România, dinamica exporturilor prin Constanța rămâne un indicator important al poziției țării în circuitul regional al cerealelor.