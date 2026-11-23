Dorința de a schimba asfaltul pe pământ și claxoanele pe cântecul păsărilor a devenit o temă tot mai prezentă. Pe rețelele sociale abundă imaginile idilice cu coșuri pline de legume proaspete, răsărituri pitorești și seri liniștite lângă sobă. Însă, dincolo de acest romantism digital, există o realitate mult mai dură, marcată de muncă fizică grea, izolare, lipsuri structurale și o singurătate pe care nu oricine este pregătit să o ducă.

O știe foarte bine Miguel, cunoscut pe YouTube și pe rețelele sociale sub numele Stocks and Tomatoes. Născut la Madrid, tânărul și-a schimbat radical viața în jurul vârstei de 25 de ani. Astăzi, la 32 de ani și după mai bine de șapte ani trăiți într-o gospodărie izolată din interiorul Spaniei, el vorbește fără ocolișuri despre costurile reale ale mutării în mediul rural, scrie DAP.

De unde a început totul

Înainte de această schimbare, Miguel ducea viața tipică a unui locuitor de metropolă. Deși se bucura de ieșirile în oraș și de prieteni, rutina cotidiană îl împingea spre epuizare: „Lucram în Madrid ca manager într-un restaurant fast-food, peste program, și îmi cheltuiam aproape tot salariul pe chirie, mâncare și transport. Practic, nu eram fericit”, povestește el într-unul dintre clipurile sale.

Stresul și oboseala i-au afectat serios sănătatea, provocându-i probleme digestive cronice, insomnii, migrene constante și anxietate. Văzând că salariul abia îi ajunge de la o lună la alta, a decis să își ia un concediu fără plată pentru a-și regândi viitorul. În acel moment, bunicul său a murit, lăsând în urmă o proprietate aflată la 20 de kilometri de cel mai apropiat sat, împreună cu zece capre, câini și câteva găini. „Cineva trebuia să aibă grijă de ele. Am venit inițial pentru 15 zile, ca să vedem ce facem cu animalele sau cui le dăm. Șapte ani mai târziu, tot aici sunt”, mărturisește el.

Astăzi, Miguel trăiește ca lucrător independent pe un teren de un hectar și cultivă o grădină de vară și una de iarnă, își produce propriul ulei de măsline și folosește ouăle de la găinile și gâștele sale. Își taie singur lemnele de foc și își gestionează canalele digitale și o comunitate dedicată vieții la țară.

Deși câștigă mai puțini bani decât în capitală, cheltuielile sale au scăzut atât de mult încât calitatea vieții i s-a îmbunătățit considerabil.

Realitatea dură a vieții la țară

Chiar dacă este pe deplin mulțumit de alegerea făcută, Miguel critică ferm curentul care prezintă satul drept un paradis lipsit de griji. În opinia lui, mutarea la țară fără o plasă de siguranță financiară sau fără un loc de muncă la distanță reprezintă un risc major, deoarece oportunitățile locale se rezumă adesea la mici afaceri de servicii sau munci agricole sezoniere, epuizante și prost plătite.

„Primul dezavantaj al acestui stil de viață, și aș spune cel mai mare, pentru că le influențează pe toate celelalte, este lipsa locurilor de muncă și a oportunităților. La țară lipsesc industria, investițiile și foarte multe alte lucruri. Dacă ești un tânăr cu studii, ce faci? Termini o facultate de inginerie ca să stai opt ore cu spatele îndoit la cules de măsline?”

La lipsa perspectivelor profesionale se adaugă absența serviciilor de bază și dependența totală de mașina personală. Pentru a ilustra concret această realitate, Miguel enumeră distanțele pe care trebuie să le parcurgă în viața de zi cu zi:

Cel mai apropiat spital: la 70 de kilometri;

Cel mai apropiat supermarket: la 50 de kilometri;

Cea mai apropiată localitate: la 20 de kilometri

Transportul public este aproape inexistent, cu linii care circulă cel mult o dată pe zi. „Aici, dacă nu ai mașină, ești complet pierdut. Mă amuză toată promovarea bicicletei și a transportului în comun pentru a renunța la autoturism; probabil se referă la orașe, pentru că aici depindem total de mașină chiar și ca să cumpărăm mâncare”, explică el.

Problemele continuă și la capitolul utilități. Proprietatea nu este racordată la rețeaua de apă potabilă, ci primește doar apă de irigații timp de cinci ore pe zi, pe care o stochează în rezervoare pentru casă și grădină. Pentru apă de băut, trebuie să meargă periodic în sat cu bidoane, iar orice furtună de iarnă sau pană de curent poate lăsa gospodăria fără apă ori electricitate zile întregi. În acest context, tânărul critică dur clasa politică, acuzând autoritățile că își amintesc de „Spania depopulată” doar în campaniile electorale sau vara, când izbucnesc incendiile de vegetație, în timp ce satele rămân fără bancomate, dispensare medicale sau conexiuni decente.

Munca agricolă nu seamănă cu un joc video

Miguel demontează și mitul fermierului relaxat, subliniind că autosuficiența cere efort constant, cunoștințe tehnice și capacitatea de a accepta pierderile provocate de natură, mai ales că nici plantele, nici animalele nu permit concedii sau zile libere.

„Oamenii cred că agricultura înseamnă să arunci o sămânță în pământ ca în Stardew Valley și gata. În primul an în care am ajuns aici, am plantat 110 migdali cu tot entuziasmul din lume și au murit absolut toți, pentru că nu aveam cunoștințele necesare, iar iarna a fost foarte ploioasă. La țară trebuie să te lupți cu ciupercile, cu grindina care îți distruge roșiile în cinci minute sau cu mistrețul și vulpea care îți atacă cotețul.”

Cu toate acestea, Miguel este convins că nu s-ar mai întoarce niciodată la viața din Madrid, considerând că libertatea câștigată compensează toate greutățile. Mesajul său pentru cei care visează la o astfel de schimbare rămâne însă unul lucid: mediul rural nu este o vacanță prelungită și nici un decor pentru rețelele sociale, iar cine caută confort garantat și siguranță ar trebui să se gândească de două ori înainte de a face pasul.