Un nou program național de formare, evaluare și certificare a competențelor agronomice – Agri IQ – a fost lansat oficial luni, la București. Inițiativa își propune să certifice 1.000 de profesioniști din sectorul agricol autohton prin intermediul unui sistem unitar de pregătire și testare a cunoștințelor de specialitate, anunță Agerpres.

Dezvoltat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) împreună cu Agrii România, programul se adresează unui spectru larg de actori din industrie: fermieri, manageri de exploatații agricole, specialiști din companiile de inputuri, distribuitori, consultanți agronomici, precum și reprezentanți ai institutelor de cercetare și ai mediului academic.

„Agri IQ pornește de la o idee simplă: în spatele fiecărei recomandări făcute unui fermier trebuie să stea un profesionist pregătit, evaluat și certificat. Am construit programul deschis întregii industrii, pentru că un standard de competență are valoare doar atunci când este recunoscut de toți”, a declarat Monalisa Ungureanu, director de strategie Agri IQ, într-un comunicat de presă.

Structura cursurilor și cum se obține certificarea

Prima ediție a programului a debutat luni și este axată pe protecția plantelor, următorul modul fiind programat în perioada 25-26 ianuarie 2027. Curriculumul îmbină teoria cu aplicațiile practice din câmp și este structurat pe două paliere:

Șapte module de bază: managementul integrat al dăunătorilor, identificarea și combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, utilizarea produselor chimice și biologice, tehnica aplicării și siguranța în manipularea produselor de protecție a plantelor.

Șase module complementare: producția durabilă, solul și nutriția plantelor, biostimulatorii, semințele și hibrizii, interpretarea datelor din câmpurile experimentale și Politica Agricolă Comună (PAC).

Procesul de învățare presupune analiza unor studii de caz reale din ferme, exerciții practice, demonstrații și simulări. În proiect sunt implicați peste 20 de traineri și experți din mai mult de 14 instituții, de la institute de cercetare până la companii din domeniul geneticii, fertilizanților și protecției plantelor.

Evaluarea finală a primei serii va avea loc în septembrie 2027, printr-un examen teoretic și aplicat. Absolvenții vor primi un certificat de competență agronomică și vor fi înscriși într-un registru profesional public, menținerea acestui statut fiind condiționată ulterior de participarea la sesiuni de pregătire continuă.

Cine sunt primii cursanți și ce organizații susțin inițiativa

Seria inaugurală reunește 27 de profesioniști cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, proveniți din mai multe regiuni ale țării, dintre care aproximativ un sfert sunt femei. Aceștia activează ca fermieri, administratori de ferme, consultanți, distribuitori sau specialiști în companii producătoare de inputuri. „Astăzi, primii cursanți Agri IQ au început un parcurs exigent, construit pornind de la ce se întâmplă efectiv în câmp”, a subliniat Alina Crețu, directorul programului.

Inființat în 2012, Forumul APPR este o organizație profesională federativă afiliată Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) și platformei Farm Europe, reprezentând interesele producătorilor și procesatorilor români la nivel național și european. Agrii România, parte a grupului internațional Origin Enterprises, activează de peste 30 de ani pe piața locală ca furnizor de soluții integrate pentru agricultură, de la semințe și fertilizanți până la produse de protecția plantelor și consultanță de specialitate.