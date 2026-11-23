Într-un oraș a cărui istorie este legată de apele Colentinei, plachia de crap de baltă devine mai mult decât un preparat tradițional. Cu ceapă din belșug, roșii, ardei, usturoi și vin alb sec, rețeta păstrează aromele unei bucătării românești în care peștele de apă dulce ocupă un loc aparte. Ana Mușat, profesor de alimentație publică la Liceul „Barbu A. Știrbey” din Buftea, dezvăluie, pas cu pas, secretele preparării plachiei de crap, un fel de mâncare ce poate fi pus în legătură cu vechiul peisaj al bălților ilfovene și cu tradiția gastronomică documentată în cărțile românești de bucate.

Înainte ca Buftea să devină cunoscută pentru Palatul Știrbey și studiourile cinematografice, viața așezărilor din această parte a Ilfovului era strâns legată de râul Colentina, de lacuri și de terenurile din apropierea apelor. Peisajul oferea condiții favorabile pescuitului, iar crapul, unul dintre peștii caracteristici apelor dulci, se regăsește în numeroase rețete ale bucătăriei românești.

Legătura istorică dintre Buftea și apele Colentinei este confirmată de cercetările arheologului Aristide Ștefănescu. În studiul Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea, publicat în 1981, cercetătorul amintește satul medieval Mănești de pe Colentina, atestat documentar la 15 iunie 1577, dar ale cărui începuturi sunt plasate, pe baza descoperirilor arheologice, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.

O altă mărturie istorică se regăsește în cercetările despre satul Buciumeni, atestat într-un document din 29 aprilie 1595. Studiile amintesc lacul Buciumeni și satul Mănești, situat pe celălalt mal, conturând imaginea unei regiuni în care așezările omenești s-au dezvoltat în imediata vecinătate a apelor.

Despre plachia de crap găsim menționări la început de secol XVII și sunt confirmate atât pentru mesele boierești cât și ale țăranilor.

Astăzi, această legătură dintre gastronomie și identitatea locului este readusă în atenție printr-o rețetă prezentată de Ana Mușat, profesor de alimentație publică la Liceul „Barbu A. Știrbey” din Buftea.

Secretul începe cu sarea grunjoasă

Pentru Ana Mușat, o plachie reușită începe cu pregătirea atentă a ingredientului principal: crapul.

„Peștele trebuie sărat cu sare grunjoasă înainte de preparare și lăsat un sfert de oră”, explică profesoara.

Această etapă contribuie la asezonarea peștelui și la eliminarea unei părți din umiditatea de la suprafață. Crapul este curățat, porționat în rondele și pregătit pentru a fi așezat peste legumele care vor forma sosul.

Urmează ceapa, ingredientul care dă personalitate întregului preparat. Aceasta se taie solzișori, în cantitate generoasă, deoarece, în timpul coacerii, se înmoaie și contribuie la formarea sosului dulce și aromat.

Roșiile sunt opărite, curățate de pieliță și tăiate cubulețe. Ardeii sunt curățați de semințe, cotor și nervurile albe, apoi tăiați fâșii oblice.

„Se îndepărtează tot ce înseamnă această nervură albă, inclusiv semințele”, precizează Ana Mușat, insistând asupra pregătirii corecte a legumelor.

Usturoiul este presat cu lama cuțitului pentru eliberarea aromelor, înainte de a fi adăugat în vasul de gătit.

Patul de ceapă, temelia gustului: „Facem un fel de pat de ceapă”

În bucătăria tradițională, plachia nu presupune tehnici complicate, ci respectarea etapelor și echilibrul dintre ingrediente.

Ana Mușat recomandă folosirea unui vas termorezistent, de preferință din ceramică, în care legumele și peștele să se gătească împreună.

„Punem ceapa tăiată solzișori, facem un fel de pat de ceapă, după care punem roșiile și ardeii tăiați”, explică profesoara.

Peste legume se adaugă uleiul, usturoiul presat, foile de dafin și boabele de piper. Abia apoi sunt așezate rondelele de crap, sărate în prealabil.

Condimentele trebuie dozate cu atenție, mai ales foile de dafin, care pot domina gustul preparatului.

„Punem cam trei foi de dafin, nici mult, că îi dă un gust amar”, atrage atenția Ana Mușat.

În timpul coacerii, sucul roșiilor se combină cu dulceața cepei, cu aroma ardeilor și cu grăsimea naturală a peștelui. Se formează astfel sosul caracteristic plachiei, consistent și parfumat.

Plachia de crap, consemnată și în cărțile românești de bucate

Preparatul prezentat la Buftea are corespondențe clare în literatura gastronomică românească.

O carte de bucate din 1957, disponibilă într-o reproducere digitală, consemnează la numărul 713 rețeta intitulată Plachie de crap. Lista ingredientelor cuprinde pește, ceapă, ulei, roșii sau bulion, vin, piper, sare, foi de dafin și verdeață.

În această variantă, ceapa este înăbușită înainte de a fi adăugat peștele, iar vinul este pus spre finalul preparării. Rețeta recomandă servirea rece, cu pătrunjel verde și zeamă de lămâie.

O altă mărturie gastronomică apare în presa românească din 1994, într-o rețetă de plachie de crap care folosește ceapă, usturoi, suc de roșii, ulei, vin și condimente. Și aici, ceapa trebuie să ajungă la consistența unui sos gros, care îmbracă bucățile de pește.

Asemănările cu rețeta prezentată de Ana Mușat arată continuitatea unui preparat care a circulat în bucătăria românească de-a lungul generațiilor, cu variații în funcție de gospodărie și de ingredientele disponibile.

O oră la cuptor și un ingredient adăugat la final

După așezarea ingredientelor, vasul este introdus în cuptorul preîncălzit.

„Am fixat timpul pentru circa 50, maximum 60 de minute”, explică Ana Mușat, indicând o temperatură de aproximativ 180 de grade Celsius.

Coacerea trebuie să permită pătrunderea completă a peștelui și înmuierea legumelor, fără uscarea excesivă a preparatului.

Un moment important intervine spre final, când se adaugă vinul alb.

„Cu zece minute înainte de a scoate plachia din cuptor, stingem cu vin alb și mai lăsăm zece minute pentru evaporarea alcoolului”, arată profesoara.

În acest interval, o parte din alcool se evaporă, iar vinul se integrează în sos, contribuind la echilibrul aromelor.

De ce vin alb sec? „Ceapa este dulce”

Alegerea vinului nu este întâmplătoare. În plachia de crap, cantitatea generoasă de ceapă determină o dulceață naturală, care trebuie echilibrată.

„Din cauza faptului că avem foarte multă ceapă dulce folosim un vin alb sec pentru a echilibra notele”, explică Ana Mușat.

Este unul dintre detaliile care transformă o rețetă aparent simplă într-un preparat armonios. Aciditatea vinului completează dulceața cepei și a roșiilor, fără să acopere gustul peștelui.

De altfel, asocierea dintre crap, ceapă și vin este prezentă și în rețetele mai vechi, ceea ce confirmă rolul acestor ingrediente în identitatea gastronomică a plachiei.

Cu mămăliguță, pătrunjel și lămâie: gustul care ajunge în farfurie

După aproximativ o oră de coacere, plachia este gata de servire. Sosul trebuie să fie bine legat, legumele moi, iar carnea crapului fragedă.

„Îl putem servi cald sau rece, în funcție de preferință”, spune Ana Mușat.

Pentru prezentarea preparatului, profesoara alege o asociere specifică bucătăriei românești: mămăliguța.

Peștele este așezat în farfurie împreună cu sosul de legume, iar prezentarea este completată cu pătrunjel verde și lămâie.

„Înainte de servire, îl așezăm pe o farfurie, însoțit de mămăliguță”, explică Ana Mușat, care recomandă și asocierea preparatului cu un vin alb sec.

Mămăliga completează sosul bogat de ceapă și roșii, în timp ce pătrunjelul și lămâia adaugă prospețime.

De la istoria bălților la lecția de gastronomie

Plachia de crap prezentată de Ana Mușat poate fi privită și ca o lecție despre păstrarea tradițiilor culinare.

La Buftea, unde izvoarele istorice vorbesc despre așezări medievale dezvoltate de-a lungul Colentinei, preparatele din pește de apă dulce pot deveni un punct de plecare pentru redescoperirea patrimoniului gastronomic local.

Nu este nevoie ca o rețetă să fi fost inventată într-un anumit loc pentru a deveni reprezentativă pentru comunitatea care o pregătește și o transmite mai departe.

Prin explicațiile sale, Ana Mușat arată că gastronomia tradițională înseamnă nu doar respectarea unor cantități și timpi de preparare, ci și înțelegerea rolului fiecărui ingredient: sarea pregătește peștele, ceapa dă consistență și dulceață, vinul aduce echilibru, iar coacerea lentă leagă aromele.

Într-o lume a rețetelor rapide, plachia de crap rămâne un preparat al răbdării, al gusturilor așezate și al ingredientelor simple.

Iar la Buftea, orașul crescut pe malurile Colentinei, această rețetă își găsește un cadru potrivit pentru a spune, prin gastronomie, o poveste despre apă, tradiție și memoria locului.