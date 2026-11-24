Cum promovăm România în străinătate atunci când vorbim de gastronomie? La evenimentul „O destinație, 1000 de motive de a o vizita”, desfășurat zilele trecute la Barcelona, la sediul Consulatului României din localitate, am întrebat-o pe Deli Poenaru, reprezentanta RoBoost care este mâncarea care definește gastronomia noastră și care ar trebui promovată precum își promovează spaniolii paella sau francezii croissant-ul.

„O să zic mici, de la piața Obor, pentru că este un loc emblematic. Aș merge pe tradiționalele sarmale, dar nu m-aș feri nici de lanțuri internaționale, pentru că sunt bucătăriile noi, românești, reinterpretate. Oriunde te-ai duce, găsești câte ceva, reinterpretat. Și ceea ce ne definește – mă gândesc acum, ciorba rădăuțeană, care este specifică României”.

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