Diferențele mari de preț dintre produsele folosite în cofetărie pot veni inclusiv din compoziția lor. Pastry chef Mihaela Ruxanda atrage atenția asupra produselor folosite drept înlocuitori ai ciocolatei și spune că informația oferită clientului trebuie să fie corectă. Discuția a pornit de la reputația ciocolatei belgiene și de la diferențele dintre sortimentele existente pe piață. Discuția a avut loc la podcastul „Disputandum” realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Drgomir

Ruxanda a explicat că în cofetărie sunt folosite și produse tip surogat sau înlocuitori, iar acestea nu trebuie confundate automat cu o ciocolată de calitate superioară. „Multă «ciocolată» nu are cacao, este efectiv surogat”, spune pastry chef-ul în podcast. Diferențele continuă și în categoria produselor care conțin cacao, unde calitatea și prețul pot varia considerabil.

„Nu păcăli consumatorul”

Ruxanda povestește și cazul unui proprietar de cofetărie care nu realizase că produsul folosit de el nu avea compoziția pe care și-o imagina. În opinia sa, principala problemă apare atunci când clientului îi este prezentat un produs drept altceva decât este în realitate. „Nu-i nicio problemă că tu folosești în produsele tale și în cofetăria ta sau în casa ta ciocolată fără cacao. Dar […] nu păcăli consumatorul, nu păcăli clientul”, spune aceasta.

Prețul unei prăjituri este influențat și de tipul de ciocolată folosit. Un produs cu unt de cacao și materii prime de calitate ridicată va avea un cost diferit față de unul realizat cu înlocuitori.