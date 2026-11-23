În Evul Mediu, faptul că Țările Române exportau vite nu însemna că oamenii de rând aveau carne pe masă în fiecare zi. Dimpotrivă, țăranii mâncau carne mai ales de Crăciun, de Paște, la nunți sau la praznice, iar alimentația obișnuită era bazată pe cereale, legume, verdețuri și fructe. Cele patru posturi mari, împreună cu miercurile și vinerile, însemnau aproximativ 200 de zile fără carne pe an. Iar în anii de foamete, oamenii ajungeau să macine papură uscată în loc de făină, arată episodul „Ce mâncau și ce beau românii în Evul Mediu?”, publicat pe canalul de YouTube CORPUS DRACULIANUM.

Episodul face parte din demersul de popularizare a cercetărilor reunite sub numele Corpus Draculianum, un proiect academic internațional care adună și publică critic sursele scrise de și despre Vlad Țepeș din perioada 1448–1650.

O țară care exporta boi, dar în care țăranii mâncau rar carne

„Peștele era avuție domnească și mănăstirească. Dunărea gemea de morun, nisetru și crap, iar heleșteiele apar constant printre daniile domnești încă din secolele XIV-XV. Peștele sărat circula apoi cu carele prin toată țara.

Și carnea? Aici e paradoxul: o țară plină de vite, care exporta boi cu miile, punea carne pe masa țăranului doar la zile mari: de Crăciun și de Paște, la nuntă ori la praznic.”

Situația nu s-ar fi schimbat radical nici odată cu intrarea în epoca modernă. În jurul anului 1848, consumul mediu de carne rămânea sub 20 de kilograme pe persoană pe an, de obicei considerabil mai mic.

„Până și în plină perioadă modernă, pe la 1848, consumul mediu de carne încă mai era sub, de obicei mult sub, 20 de kilograme de om pe an.”

Aproximativ 200 de zile fără carne

Postul ocupa o parte importantă din calendarul alimentar. Cele patru posturi mari, la care se adăugau miercurile și vinerile, însumau aproximativ 200 de zile fără carne pe an. În forma strictă, regulile însemnau renunțarea și la ouă, lactate și pește.

„Cele patru posturi mari, plus miercurile și vinerile, însumau aproximativ 200 de zile pe an fără carne, iar în forma strictă, fără ouă, fără lactate, fără pește.”

Autorul amintește și mărturia misionarului catolic Petru Bogdan Bakšić, surprins de felul în care localnicii priveau respectarea postului:

„Misionarul catolic Petru Bogdan Bakšić nota, uluit, că localnicii socotesc că a nu ține zilele de post e păcat mai mare decât a ucide un om.”

În zilele de post, hrana putea deveni foarte simplă, iar lipsa uleiului făcea dificilă pregătirea mâncărurilor:

„În posturi, mâncarea se reducea adesea la turtă, semințe, fructe, ceapă, usturoi și varză, fără gătit, căci untdelemnul era scump.”

„Foamea era endemică”

Respectarea posturilor nu era singura cauză pentru care oamenii aveau o alimentație limitată. În multe perioade, problema era pur și simplu lipsa hranei.

„Să nu uităm marea constantă a epocilor premoderne: foamea era endemică. Era normal să te culci cu mațele chiorăind.”

Unul dintre exemplele păstrate în cronicile vremii este foametea din timpul domniei lui Ștefăniță Lupu. Miron Costin consemnează că oamenii au ajuns să folosească papură uscată în loc de făină. De aici și porecla domnitorului, Papură-Vodă.

Urmele foametei au rămas în oasele și dinții copiilor

Lipsa hranei în copilărie putea afecta dezvoltarea fizică, iar unele dintre aceste episoade de malnutriție pot fi identificate astăzi în rămășițele scheletice.

„Când copilul flămânzește, creșterea se oprește, lăsând o dungă în os, așa-numitele linii Harris, și în smalțul dinților. Ele pot fi numărate pe scheletele medievale precum inelele unui copac. Fiecare dungă, un an de foamete.”

Nici depozitarea cerealelor nu era lipsită de riscuri. Grânele ținute în gropi, în condiții de umezeală, puteau mucegăi, iar toxinele rezultate afectau inclusiv dezvoltarea copiilor.

„Grânele ținute în gropi, la umezeală, așa cum era practica generală, nu numai în țările române, prindeau mucegai. Iar toxinele lor, aflatoxinele, încetineau și ele creșterea copiilor.”

Anemia și gușa, probleme frecvente în satele de sub munte

O altă consecință a alimentației bazate în mare parte pe turte nedospite din făină de mei era aportul insuficient de minerale. Autorul explică rolul fitaților din făina de mei în reducerea absorbției fierului, zincului și calciului:

„Anemia era normalitatea. Turta nedospită din făină de mei este plină de fitați, compuși care blochează absorbția fierului, a zincului și a calciului. Carența de zinc conduce la, ați ghicit, statură mică, dar și pubertate întârziată cu ani buni. Iar carența de fier în primii ani de viață afectează dezvoltarea creierului, deficitul cognitiv și motor rămânând vizibil și la maturitate.”

O altă afecțiune întâlnită în comunitățile de sub munte era gușa endemică. Explicația prezentată în episod ține de aportul redus de iod din anumite zone și de felul în care alimentația putea influența funcționarea tiroidei.

„Solurile subcarpatice sunt sărace în iod. Sarea de ocnă conține prea puțin, iar meiul conține substanțe care împiedică tiroida să folosească bine și așa puținul iod pe care îl primea. Tiroida încearcă să compenseze crescând. Și așa apare gușa.”

Afecțiunea a fost documentată în satele de sub munte până în secolul XX, iar introducerea sării iodate a contribuit la combaterea ei.

„Gușa endemică este atestată în satele de sub munte până în plin secol XX, când sarea iodată i-a venit în sfârșit de hac.”

Diferențele dintre alimentația oamenilor de rând și cea a elitelor se vedeau și în problemele de sănătate. În timp ce țăranii se confruntau cu anemia și gușa, mesele bogate ale boierilor puteau favoriza alte afecțiuni.

„Dacă săracul suferea de prea puțin, boierul suferea de prea mult: carne grasă în exces, vin fără măsură, dulciuri levantine, rețeta clasică a podagrei, guta, boala regilor, cum se mai numește.”

Autorul amintește și un document din 1502, raportul medicului venețian Matteo Muriano, care îl descrie pe Ștefan cel Mare afectat de gută.

„Raportul medicului venețian Matteo Muriano, de la 1502, ni-l arată chiar pe bătrânul Ștefan cel Mare măcinat de podagră. Prețul unei jumătăți de veac de ospețe domnești.”