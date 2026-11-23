Vânzarea constantă a prăjiturilor pregătite în bucătării private ridică probleme de fiscalizare, siguranță alimentară și concurență cu laboratoarele autorizate. Despre asta a discutat discutat pastry chef Mihaela Ruxanda în podcastul „Disputandum”, realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food.

Discuția nu vizează persoanele care pregătesc ocazional câteva produse pentru familie sau cunoscuți. „Eu nu am nimic cu cine face doi cozonaci acasă”, precizează Ruxanda. Situația se schimbă însă atunci când cineva publică zilnic zeci de produse pe grupurile locale și le comercializează constant. În acest caz, activitatea începe să semene cu un loc de muncă sau cu o mică afacere, fără să suporte însă toate obligațiile unui laborator autorizat.

Normele de igienă, importante

Cosmin Dragomir a atras atenția asupra normelor de igienă și asupra posibilității contaminărilor încrucișate atunci când produsele alimentare sunt realizate pentru vânzare. Laboratoarele autorizate trebuie să respecte reguli de igienă și proceduri HACCP, dar suportă și costuri precum chirii, salarii, taxe și alte cheltuieli comerciale.

Ruxanda spune că unele produse preparate acasă ajung totuși la prețuri apropiate de cele din cofetării. „Sunt prăjituri cu același preț pe kilogram cum îl avem noi la cofetărie”, afirmă aceasta. În plus, într-o cofetărie sau într-un magazin, consumatorul are acces la etichetă și poate cere informații despre ingrediente și produs. În cazul vânzării informale, asemenea garanții pot lipsi.