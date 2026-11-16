Competiția World Cheese Awards 2026, desfășurată la Córdoba, în Spania, a reunit un număr record de 5.330 de brânzeturi din 45 de țări, evaluate de 270 de jurați internaționali. România a obținut opt medalii, iar Brânza de Horezu a câștigat al treilea an consecutiv medalia de aur pentru sortimentul maturat minimum 12 luni. Marele câștigător al competiției a fost o brânză franțuzească Comté, maturată timp de doi ani. G4Food a relatat despre acest subiect și AICI.

Concursul organizat de Guild of Fine Food a avut loc pe 12 noiembrie, la Córdoba. Cele 5.330 de produse înscrise au fost evaluate în orb de specialiști din 51 de țări, într-o ediție care a stabilit un nou record de participare.

România a fost reprezentată de cinci producători, care au obținut în total opt distincții: o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. Rezultatul este mai bun decât cel din 2025, când producătorii români au obținut cinci medalii la ediția desfășurată la Berna.

Brânza de Horezu, al treilea aur consecutiv la competiția internațională

Unul dintre cele mai importante rezultate pentru România a fost obținut de Five Continent, producătorul Brânzei de Horezu, pentru sortimentul din lapte de oaie, cu pastă tare, maturat minimum 12 luni.

Produsă în fabrica din Horezu, județul Vâlcea, brânza este inspirată de stilul spaniol Manchego și a devenit unul dintre cele mai cunoscute produse românești premiate la competițiile internaționale de profil. Potrivit producătorului, Brânza de Horezu a acumulat până acum 12 medalii internaționale.

„Faptul că din 2015 continuăm să luăm medalii nu înseamnă că nu avem aceleași emoții în fiecare an, mai ales că oamenii încep să aibă așteptări și să urmărească ceea ce facem”, a declarat Laura Ion, managera fabricii Five Continent SRL.

Aceasta spune că participarea la competițiile internaționale este și o modalitate de verificare a calității produsului de la un an la altul, prin evaluarea unor jurați specializați.

Producătorii din Harghita, Bacău și Covasna, printre premiați

Alte trei medalii de argint au fost obținute de Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni, pentru sortimentele Gyergyói sajt, maturate șase și 12 luni, și Pricske sajt, maturată 12 luni.

Ferma didactică din Gheorgheni, județul Harghita, produce brânzeturi din laptele propriilor vaci și organizează cursuri practice pentru fermieri, inclusiv în domeniul procesării laptelui. Potrivit asociației, în peste trei decenii, mai mult de 6.000 de persoane au participat la programele sale de formare.

Gyimesi Gyógysajt, producător din Ghimeș-Făget, județul Bacău, a obținut o medalie de argint pentru Sárig Cheese și una de bronz pentru Orodik, maturată șase luni. Producătorul Sárig Attila folosește laptele crud al vacilor din propria gospodărie.

Din județul Covasna au venit alte două distincții. Ferma Uzonka, administrată de Emilia și Jakab Bodor în Ozunca-Băi, a primit bronz pentru Flora, o brânză de vacă maturată într-o pivniță de piatră veche de aproape 90 de ani.

Tot bronz a obținut și producătorul Arkäse, din Arcuș, pentru Trappista, maturată șase luni. Familia Rétyi procesează laptele în propria fermă, aflată la aproximativ 200 de metri de spațiul de producție.

Franța a câștigat titlul de campion mondial

Din cele 5.330 de brânzeturi înscrise, 108 au fost selectate pentru distincția Super Gold, iar 14 au ajuns în finala competiției.

Titlul de campion mondial a revenit sortimentului Comté AOP Fort des Rousses, maturat 24 de luni și comercializat sub marca Juraflore, produs de Fromageries Arnaud, în Franța.

Brânza a câștigat finala după departajarea de alte două produse care obținuseră același punctaj de 81 de puncte, Ossau-Iraty și Le Gruyère.

Italia și Elveția au avut fiecare câte patru brânzeturi în finală, Spania a fost reprezentată de trei produse, Franța de două, iar Portugalia de unul.

Potrivit analizei publicate de Andreea Popa pe CheeseOrbit.com, diversitatea produselor ajunse în finală a arătat că maturarea îndelungată nu este singurul criteriu care diferențiază o brânză de calitate. Printre finaliste s-au aflat atât sortimente cu maturare îndelungată, precum Comté și Parmigiano Reggiano, cât și o brânză italiană de capră cu mucegai albastru și o brânză portugheză de oaie cu pastă moale.

Spania, țara cu cele mai multe medalii

În clasamentul pe țări, Spania a obținut 818 medalii, dintre care 37 Super Gold, 115 de aur, 284 de argint și 382 de bronz.

Italia a acumulat 387 de distincții, iar Elveția, 290. În același clasament, Țările de Jos au obținut 110 medalii, Austria 84, iar Franța 77.

Andreea Popa atrage atenția și asupra unui posibil avantaj logistic al producătorilor spanioli, țara gazdă a competiției. Transportul pe distanțe mai scurte permite păstrarea mai ușoară a probelor la temperatura potrivită înainte de evaluare.

World Cheese Awards este organizat de Guild of Fine Food și reprezintă una dintre competițiile internaționale importante dedicate producătorilor de brânzeturi.