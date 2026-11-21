Cozonacii comercializați la prețuri foarte mici au fost unul dintre subiectele discutate la podcastul „Disputandum” realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food, unde invitată a fost pastry chef Mihaela Ruxanda. Aceasta spune că producția industrială de volum și prețul redus pot conduce la rețete foarte diferite de cele tradiționale.

Cosmin Dragomir a adus în discuție cozonacii vânduți în retail cu aproximativ 9-12 lei și listele lungi de ingrediente ale unor asemenea produse. Ruxanda susține că diferența nu trebuie analizată numai prin prisma prețului, ci și prin compoziția produsului. „Au foarte multe ingrediente”, spune aceasta, explicând că producătorii industriali urmăresc cantități foarte mari și costuri cât mai reduse.

Nu toată lumea își permite produse scumpe

Pastry chef-ul recunoaște că există consumatori pentru care prețul este decisiv și că nu toate familiile își permit produse scumpe. Totuși, ea propune cumpărarea unei cantități mai mici dintr-un produs pe care consumatorul îl consideră mai bun. „Nu mai bine iei un cozonac și îl mănânci, îl porționezi și te bucuri de o felie de cozonac?”, spune Ruxanda.

Aceeași abordare poate fi aplicată și prăjiturilor. Un desert cu ingrediente mai costisitoare nu trebuie consumat neapărat în porții mari. Ruxanda susține că o prăjitură de aproximativ 100 de grame poate fi suficientă atunci când consumatorul acordă atenție texturilor și aromelor, în loc să urmărească doar cantitatea.