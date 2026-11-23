Două premii Oscar, peste patru decenii de carieră și un mic dejun pe care l-ar comanda orice șofer de camion la ieșirea de pe autostradă. Publicația braziliană AdoroCinema a readus recent în atenție preferințele matinale ale lui Denzel Washington, povestește DAP. La 71 de ani, actorul american rămâne fidel bucătăriei clasice din Statele Unite, departe de dietele echilibrate și gândite de către nutiționiști pentru vedetele de la Hollywood.

Mărturisirea nu este însă nouă. Ea datează din septembrie 2014, dintr-o sesiune de întrebări și răspunsuri susținută de actor pe platforma Reddit, în plină campanie de promovare pentru filmul The Equalizer (Justițiarul), regizat de Antoine Fuqua. Întrebat de un utilizator cum arată micul său dejun ideal, Washington a oferit un răspuns de o sinceritate dezarmantă: „Îmi place o omletă bună. Când am chef să mă răsfăț fără limite, ador french toast. Dar preferata mea rămâne o omletă ca la carte.”

Actorul a continuat în același registru simplu, fără bucătari privați sau boluri cu superalimente: „Îmi place un mic dejun simplu…, cu ouă cu bacon și hash browns, bine rumenite și consistente, din acelea autentice, un suc de portocale, o cafea și gata”.

Ce înseamnă un mic dejun american autentic pe gustul actorului

Locul unde ar lua actorul un mic dejun clasic american este restaurantul de cartier sau de margine de drum, cu tejghea, plită la vedere și program încă de la primele ore ale dimineții.

Hash browns, pe care îl amintește este garnitura nelipsită din farfuria americanilor, preparată din cartofi dați pe răzătoare în fâșii subțiri, presați pe plită și prăjiți până formează o turtă crocantă la exterior și moale la interior.

French toast, răsfățul declarat al actorului, se prepară din felii groase de pâine înmuiate în ou bătut cu lapte, rumenite în tigaie și servite cu unt și sirop de arțar, o rudă a frigănelelor noastre.

Pizza preferată a lui Denzel Washington

În aceeași sesiune de pe Reddit, Denzel Washington a dezvăluit și ce pizza preferă. Ca un veritabil newyorkez, a spus că alege varianta clasică, italiană, cu blat subțire, fără ingrediente exotice sau combinații pretențioase.

La doisprezece ani distanță de acele declarații, rutina matinală a starului s-a schimbat foarte puțin. Potrivit AdoroCinema, actorul își începe în continuare ziua cu ouă, bacon, cartofi, suc de portocale și cafea, o masă consistentă care îl ajută să facă față zilelor lungi de filmare.

Singura schimbare vizează atenția acordată condiției fizice. Washington a recunoscut că a traversat o perioadă în care acumulase destul de multe kilograme în plus, motiv pentru care, la recomandarea prietenului său Lenny Kravitz, a început să lucreze cu un antrenor personal și și-a ajustat alimentația. Chiar și așa, ori de câte ori își permite o abatere de la reguli, french toast-ul rămâne slăbiciunea lui numărul unu.