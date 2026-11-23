O fermă de aproximativ 250 de capre, o unitate proprie de procesare și o gamă de lactate realizate după rețete tradiționale. Așa s-a dezvoltat Montana Laptele Naturii, un brand românesc lansat în urmă cu doi ani, lângă Brașov. Producătorul mizează pe lapte integral de capră și pe procesarea artizanală, iar planurile pentru perioada următoare vizează extinderea efectivului și diversificarea produselor.

Povestea Montana Laptele Naturii a început din dorința unui grup de prieteni de a avea acces la lactate naturale, cu gustul celor din copilărie. Ideea unei ferme de capre s-a transformat treptat într-o afacere care integrează creșterea animalelor, colectarea laptelui și procesarea acestuia în propria unitate.

„Noi am început acest business din pasiune pentru animale și pentru lucruri naturale. Ne-am dorit să avem pe piață produse care să aibă gustul copilăriei. Ne-am reunit câțiva prieteni și am zis că o să facem o fermă”, a declarat pentru G4Food Nicoleta Zbarcea, reprezentanta producătorului Montana Laptele Naturii.

Ferma este amplasată în comuna Tărlungeni, județul Brașov, iar unitatea de procesare se află în imediata apropiere. Astfel, laptele este preluat direct de la animale și ajunge rapid în spațiul în care este transformat în produse lactate.

250 de capre cu lapte și planuri de extindere a fermei

În prezent, Montana Laptele Naturii are aproximativ 250 de capre. Producătorul estimează că efectivul va crește la 300-350 de animale, odată cu intrarea în producție a noii generații.

Alegerea rasei a fost una dintre primele decizii importante pentru dezvoltarea fermei. Antreprenorii au optat pentru rasa Alpină Franceză, cunoscută pentru aptitudinile sale în producția de lapte.

Experiența în creșterea animalelor a venit în principal din pasiunea soțului Nicoletei Zbarcea, care a crescut capre și a procesat lapte înainte de lansarea afacerii.

Lactate artizanale, procesate manual, după rețete tradiționale

Unul dintre elementele pe care producătorul își construiește identitatea este procesarea artizanală. O mare parte dintre operațiuni se desfășoară manual, ceea ce presupune un volum important de muncă și costuri ridicate.

„Un producător artizanal muncește foarte mult pentru un produs finit. Făcând totul la mână, fără să fie automatizat sau semi-automatizat, implică multă muncă și continuă pentru fiecare produs în parte care ajunge pe rafturi”, explică Nicoleta Zbarcea.

Gama Montana Laptele Naturii include lapte proaspăt de capră, chefir, telemea proaspătă și maturată, caș proaspăt, caș afumat și brânză de burduf.

Laptele este comercializat în sticle de un litru, alegerea ambalajului fiind legată de dorința producătorului de a păstra cât mai bine caracteristicile produsului.

Un alt element diferențiator este utilizarea laptelui integral, fără extragerea grăsimii. Potrivit reprezentantei companiei, acest lucru contribuie la textura cremoasă și la gustul produselor.

Chefirul, produsul vedetă al producătorului din Brașov

Dintre produsele aflate în portofoliu, chefirul este cel care a atras cel mai mult interesul consumatorilor.

Acesta este obținut prin fermentarea laptelui cu ajutorul culturilor de chefir, formate din bacterii și drojdii, care îi conferă gustul ușor acrișor și textura specifică.

„Produsul vedetă aș zice că este chefirul. Odată ce este consumat, mulți spun că le place foarte mult și revin pentru gustul chefirului nostru”, spune Nicoleta Zbarcea.

Producătorul pune accent pe păstrarea caracterului integral al laptelui și pe rețetele simple, inspirate din modul tradițional de preparare a lactatelor.

Unde se găsesc produsele Montana Laptele Naturii

Produsele sunt comercializate prin băcănii partenere și magazine din Brașov și București. Compania și-a lansat recent și propriul magazin online, prin intermediul căruia consumatorii pot comanda direct de la producător.

După doi ani de activitate, obiectivul companiei este să crească efectivul de animale și să extindă gama de produse. Dezvoltarea portofoliului depinde însă și de posibilitatea automatizării anumitor etape de producție, pentru a reduce volumul de muncă manuală.

„Planurile de viitor sunt să ne creștem efectivul și să ne creștem și gama de produse. Depinde foarte mult de ce putem să mai automatizăm, în așa fel încât să ușurăm puțin producerea lor”, a declarat Nicoleta Zbarcea.

Interviul a fost realizat în cadrul celei mai recente ediții a evenimentului Artisan Food Market.