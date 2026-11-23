Un pahar de vin cât un pahar de bere, o sticlă cât un fel principal mediu, câteva precizări și explicații ajutătoare – hai, că nu e imposibil, mai ales dacă învățăm și noi, consumatorii, să cerem. Ce așteptări să avem de la meniul de vinuri în funcție de poziționarea restaurantului, pe toate palierele de preț și caracteristici.