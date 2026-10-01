G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire” din serie G4Debate. Eenimentul este dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi. Unul dintre subiectele dezbătute a fost cel al restaurantelor din România, care pot reduce considerabil pierderile dacă își măsoară consumurile și își organizează mai bine activitatea. Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute, a prezentat exemplul unor grupuri de restaurante cu pierderi de numai 0,2%.

Potrivit acestuia, rezultatele apar acolo unde managementul urmărește constant achizițiile, utilizarea ingredientelor și timpul petrecut în bucătărie. Combaterea risipei devine astfel o componentă a profitabilității, într-un sector în care fiecare economie contează. „Cunosc personal grupuri de restaurante care au pierdere măsurată și calculată cât se poate de temeinic la nivel de companie de 0,2%”, a declarat Florin Maxim.

Pierderile mici înseamnă sistem de management bine pus la punct

Exemplul prezentat privește operatori care au un sistem de management bine implementat și un departament responsabil de controlul activității. Acesta urmărește pierderile și procesele care le generează, potrivit explicațiilor invitatului. El a ilustrat problema prin achiziția unor roșii din care jumătate ajung să fie aruncate. Un alt exemplu privește organizarea bucătăriei: aceeași comandă de catering poate necesita mai mult sau mai puțin timp, în funcție de eficiența proceselor.

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În această abordare, reducerea risipei presupune atât folosirea ingredientelor cumpărate, cât și o organizare mai atentă a muncii. Antreprenorul trebuie să urmărească unde cheltuiește resurse și ce poate îmbunătăți, a explicat fondatorul Hospitality Culture Institute.

Economiile de câteva procente contează pentru afacere

Florin Maxim a estimat că rata profitabilității în industrie se situează în jurul a 5-7%. În acest context, el a indicat un potențial de eficientizare de 3-4% prin reducerea risipei și măsurarea mai atentă a proceselor interne. „Vorbim despre locul și modul în care un restaurant sau un operator HORECA poate să devină profitabil”, a afirmat acesta.

Invitatul a subliniat că antreprenorii trebuie să urmărească inclusiv diferențe de 0,5% sau 1%. Cumularea unor economii mici poate conta în menținerea unui restaurant în activitate, în evaluarea sa. El a amintit, de asemeena, de existența unor instrumente care oferă operatorilor o imagine mai clară asupra afacerii. Folosirea lor trebuie însoțită de timp alocat analizei și de educație antreprenorială.

Experiența poate fi transmisă între antreprenori

O parte dintre lecțiile industriei sunt învățate din mers, cu costuri suportate direct de antreprenori, a spus Florin Maxim. În acest context, el a evidențiat rolul asociațiilor profesionale și al organizațiilor patronale.

Evenimentele și programele dedicate industriei pot aduce la aceeași masă operatori cu experiențe diferite. Scopul este ca soluțiile deja aplicate cu succes să devină accesibile și altor antreprenori. „0,2% pierdere pe grup. Așa ceva se poate”, a punctat el, revenind la exemplul prezentat în dezbatere.

Vizionează dezbaterea completă aici.