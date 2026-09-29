Cum reducem risipa și cum putem economisi bani, alimente și resurse? G4Media și G4Food organizează marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi. Dezbaterea va fi transmisă live începând cu ora 10:00.

Risipa nu înseamnă doar mâncare aruncată. În bugetul unei familii se adună cheltuieli mici care pot trece neobservate, de la cumpărături impulsive și abonamente uitate până la livrări frecvente sau produse cumpărate și folosite foarte puțin.

În același timp, facturile la utilități, durata de viață a produselor, modul în care reciclăm și felul în care facem cumpărăturile influențează atât bugetul personal, cât și cantitatea de resurse consumate.

De la aceste probleme pornește dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, organizată de G4Media în seria G4Debate, în parteneriat editorial cu G4Food.

Dezbatarea, structurată pe două paneluri

Dezbaterea are două paneluri și va aborda atât risipa din gospodării, cât și modul în care consumatorii, companiile și instituțiile pot contribui la reducerea ei.

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Primul panel, „Antirisipa în viața de zi cu zi: ce și cum reciclăm”, începe la ora 10:00 și va fi dedicat cheltuielilor cotidiene, consumului de utilități, reparării și reutilizării produselor, pieței second-hand și refurbished, colectării separate și Sistemului de Garanție-Returnare.

Printre temele discutate se numără și întrebarea pe ce se duc banii fără să ne dăm seama, cum putem reduce consumul de energie și apă și ce putem face pentru a prelungi durata de viață a produselor pe care le cumpărăm.

La discuție vor participa Raul Pop, ECOTECA, Director de Programe și expert Waste Management și Economie Circulară, Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager, RetuRO, Roxana Puia, Director Comunicare, Asociația ENVIRON, Ionuț-Corneliu Dumitraș, Fondator și CEO YZZY, Dalia Stoian, Președinte EFdeN, și Sorina Răducanu, Director Comercial FEPRA.

Al doilea panel, programat de la ora 12:15, este dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” va aborda costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

În panel vor participa Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și un reprezentant al retailului alimentar/cash & carry.

De ce „antirisipa” începe acasă

Pentru consumator, reducerea risipei poate însemna lucruri foarte concrete: să cumpere doar ceea ce poate folosi, să verifice ce are deja în frigider înainte de a merge la magazin, să păstreze corect alimentele, să gătească porții potrivite și să găsească soluții pentru resturile de mâncare.

Dar responsabilitatea nu este doar a consumatorului. Retailerii, producătorii, industria HoReCa, companiile de reciclare și autoritățile au un rol important în felul în care sunt produse, comercializate, consumate și gestionate resursele.

Dezbaterea G4Media și G4Food își propune să aducă aceste perspective în aceeași discuție și să identifice soluții aplicabile, dincolo de principiul general al reducerii risipei.

Dezbaterea va fi moderată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media, și Otilia Serescu, redactor-șef G4Food.