VIDEO | Ingrediente din ferma și grădina proprie, plus vânat în meniul unui restaurant. Chef Alex Dumitru explică avantajele bucătăriei de la Singureni

29 sept. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
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Cuprins
  1. Vânatul face parte din construcția meniurilor
  2. De la ingredient la echipa care îl gătește

Accesul la o fermă proprie, la o grădină de legume și la vânat influențează meniurile pregătite de chef Alexandru Dumitru la Singureni. Bucătarul spune că aceste resurse îi permit să lucreze cu ingrediente mai greu de găsit pe piața largă.

Invitat la „Disputandum”, podcastul moderat de Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic și colaborator G4Food, el descrie organizarea bucătăriei sale. Alex Dumitru lucrează la Singureni Manor și vorbește, între altele, despre restaurantul La Hambar. „Avem propria fermă de animale, de găini, avem grădină de legume”, explică invitatul. La aceste resurse se adaugă ingredientele cumpărate de la furnizori cu care colaborează de mai mult timp.

Vânatul face parte din construcția meniurilor

Alex Dumitru spune că a folosit vânat în fiecare meniu de la La Hambar. Printre exemplele oferite în conversație se află carnea de căprioară și cea de muflon. Pentru el, accesul la asemenea ingrediente reprezintă un avantaj profesional. Bucătarul subliniază plăcerea de a le găti și posibilitatea de a oferi preparate care nu sunt disponibile peste tot. Această organizare continuă direcția pe care spune că a urmat-o de la întoarcerea în România. Conceptul pornește de la ingredientele din apropiere și de la ceea ce poate construi cu ele.

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Ferma și grădina nu înlocuiesc însă toate colaborările din afara domeniului. Alex Dumitru menționează, de exemplu, ciupercile de pădure cumpărate în continuare de la furnizorii cunoscuți.

De la ingredient la echipa care îl gătește

Cosmin Dragomir compară acest model cu ideea de a duce alimentele direct de la fermă la masă. În cazul discutat, observă moderatorul, ferma se află chiar pe domeniul care găzduiește restaurantul. Bucătarul arată că echipa a început să realizeze și mai multe produse în bucătărie. Printre proiectele menționate se numără prepararea untului cu ajutorul unui putinei, pentru un meniu nou.

La momentul înregistrării, Alex Dumitru spune că depășise cinci ani de activitate la Singureni. Un alt element pe care îl apreciază este continuitatea oamenilor alături de care lucrează. „Am aceiași oameni cu mine de cinci ani”, afirmă bucătarul. În relatarea sa, echipa s-a format și s-a consolidat în timp, alături de evoluția meniurilor.

Contează și mediul de lucru: Alex Dumitru spune că îi place să fie înconjurat de natură. El descrie pădurea, ingredientele disponibile și stabilitatea echipei drept motive pentru care continuă să meargă cu plăcere la bucătărie.

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