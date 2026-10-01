Cum se achită TollRo de la 1 octombrie / CNAIR avertizează: Viramentul bancar nu este recunoscut ca plată

01 oct. 2026, Retail
Cum se achită TollRo de la 1 octombrie / CNAIR avertizează: Viramentul bancar nu este recunoscut ca plată
Sursa foto: Pixabay/Jack Sparrow
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CNAIR anunță că, începând cu 1 octombrie 2026, rovinieta și tariful TollRo, inclusiv tichetul de rută, vor fi achitate numai prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Compania avertizează că viramentele bancare în conturile CNAIR nu reprezintă plata tarifelor și nu conferă dreptul de circulație pe drumurile naționale.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atenția utilizatorilor rețelei de drumuri naționale să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale companiei pentru plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo.

Avertismentul vine după ce CNAIR a constatat că, începând din 28 septembrie, în conturile sale de venituri au fost virate sume de bani cu mențiuni precum „plată toll”, „tarif TollRo” sau „portofel electronic”.

Viramentul bancar nu este recunoscut ca plată

CNAIR precizează că aceste sume nu sunt înregistrate în sistemul electronic de tarifare și nu pot fi asociate unui anumit vehicul sau unei perioade de valabilitate.

„Aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale”, transmit reprezentanții CNAIR.

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Astfel, un șofer care virează bani direct în conturile companiei poate ajunge să circule fără un tarif valabil și să fie sancționat.

CNAIR recomandă utilizatorilor să efectueze plățile exclusiv prin canalele oficiale ale sistemului.

Cum se achită TollRo de la 1 octombrie

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri.

Prima variantă este tichetul de rută, prin care se achită în avans tariful pentru un traseu stabilit înainte de efectuarea călătoriei.

A doua variantă este tarifarea în funcție de distanța parcursă. Traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se realizează din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Care sunt canalele oficiale de plată

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii pot folosi:

  • portalul oficial [etoll.ro], pentru crearea contului, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;
  • aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, pentru achiziția rovinietei și a tichetului de rută, precum și pentru înregistrarea traseului în cazul TollRo;
  • punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei, pentru rovinietă și tichet de rută;
  • distribuitorii autorizați, de unde poate fi achiziționată rovinieta, inclusiv prin SMS.

Banii virați deja în conturile CNAIR pot fi restituiți

Persoanele care au efectuat deja viramente în conturile CNAIR pot solicita restituirea sumelor.

Cererea trebuie transmisă la adresa de e-mail [email protected] și trebuie să fie însoțită de dovada plății, respectiv ordinul de plată, precum și de datele contului în care se solicită restituirea banilor, IBAN și titular.

CNAIR subliniază că banii virați în conturile companiei nu țin loc de tarif.

„Pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele” oficiale, precizează compania.

Rovinietele cumpărate până la 30 septembrie rămân valabile

Schimbarea sistemului nu înseamnă că rovinietele cumpărate anterior trebuie înlocuite.

Rovinietele pentru vehiculele de transport persoane, respectiv autoturisme, microbuze și autocare, care au fost cumpărate până la 30 septembrie 2026 prin sistemul actual, SIEGMCR, rămân valabile până la data înscrisă pe acestea.

Aceeași regulă se aplică rovinietelor pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Nu este necesară achiziționarea unei noi roviniete. CNAIR precizează că valabilitatea acestora va fi verificată automat în trafic.

Informații suplimentare despre noul sistem de tarifare sunt disponibile pe portalul oficial al CNAIR, [etoll.ro].

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