VIDEO | Florin Maxim (Hospitality Culture Institute): Restaurantele sunt pregătite, dar clientul trebuie să solicite „la pachet” mâncarea rămasă. Decizia este a lui

29 sept. 2026, Stop risipă
Captură foto YouTube
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Dezbaterea G4Food
  2. Mâncare la pachet? Decizia e a clientului
  3. E ceva diferit față de acum un an sau doi?

G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi

Dezbaterea G4Food

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și un reprezentant al ANSVSA, dr. Ramona Nicoleta Clep, Director General al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA.

Mâncare la pachet? Decizia e a clientului

Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, susține că mingea este în terenul clientului. Restaurantele sunt obligate prin lege să pună la dispoziția clienților ambalaje de tip doggy bag (caserole și pungi) pentru a împacheta mâncarea neconsumată, însă măsura este aplicată doar la cererea expresă a celor care iau masa în oraș. Cu toate că localurile sunt pregătite din punct de vedere logistic, resturile din farfurie continuă să reprezinte o parte semnificativă din pierderile alimentare înregistrate în sectorul Horeca.

- articolul continuă mai jos -

„În momentul de față restaurantele ar trebui să promoveze și sunt obligate să pună la dispoziția clienților aceste ambalaje, dar le pun la dispoziția lor dacă clientul o cere. Nu se întâmplă de cele mai multe ori. Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezentând undeva la 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”.

E ceva diferit față de acum un an sau doi?

„Această obligativitate există (de a le pune la dispoziție ambalaj pentru resturi – n.r.). Restaurantele oricum aveau lucrul ăsta implementat și trebuie să fie o cerință a clientului.

Eu, ca și restaurant, nu pot să-l oblig pe client să-și ia mâncarea acasă. Dacă mă uit în farfurie la el, nu a terminat, „te rog frumos să-ți iei felia de pizza pentru că nu vreau să fac risipă alimentară”. E o decizie pe persoană fizică. Din ce știm noi, restaurantele sunt pregătite, cele mai multe dintre ele, să pună la dispoziția clientului atât caserola cât și punga, astfel încât resturile sau ceea ce rămâne să poată fi preluată”.

Montaj video: Cristian Dan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Stop risipă
29 sept.
VIDEO | G4Debate „Antirisipa: soluții pentru economisire”: „Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezintă 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”
VIDEO | G4Debate „Antirisipa: soluții pentru economisire”: „Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezintă 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”
Video
29 sept.
VIDEO | De ce unele cafele costă de cinci ori mai mult. Alex Bălan, vicecampion la prăjit cafea: „Cafeaua de specialitate nu are legătură cu cafeaua de pe bursă”
VIDEO | De ce unele cafele costă de cinci ori mai mult. Alex Bălan, vicecampion la prăjit cafea: „Cafeaua de specialitate nu are legătură cu cafeaua de pe bursă”
Rețetele Juanitei
28 sept.
FOTO-VIDEO | Ștrudel cu mere pe care îl prepari în 5 minute. Iată secretul acestei rețete tradiționale și ce ingrediente să utilizezi pentru a nu pierde mult timp în bucătărie
FOTO-VIDEO | Ștrudel cu mere pe care îl prepari în 5 minute. Iată secretul acestei rețete tradiționale și ce ingrediente să utilizezi pentru a nu pierde mult timp în bucătărie
Connoisseur fără ifose
28 sept.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 96) | Vinul, ales mai ușor. Cum ar putea o aplicație să simplifice alegerea de pe raft
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 96) | Vinul, ales mai ușor. Cum ar putea o aplicație să simplifice alegerea de pe raft
Disputandum
28 sept.
VIDEO | Chef Alex Dumitru: „România este pe alocuri o destinație gastronomică” /  Ce îi lipsește pentru a atrage turiști prin mâncare
VIDEO | Chef Alex Dumitru: „România este pe alocuri o destinație gastronomică” /  Ce îi lipsește pentru a atrage turiști prin mâncare
Recomandări
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
G4Media
Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Spania
CEA MAI SĂNĂTOASĂ prăjitura cu ciocolată! Rețeta aparține unei nutriționiste și costă mai puțin de 2 euro porția
CSID
Ingredientul de pe etichetă la care medicii oncologi spun să fim atenți. Se găsește în multe alimente din supermarket!
CSID
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore