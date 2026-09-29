G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi

Dezbaterea G4Food

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și un reprezentant al ANSVSA, dr. Ramona Nicoleta Clep, Director General al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA.

Mâncare la pachet? Decizia e a clientului

Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, susține că mingea este în terenul clientului. Restaurantele sunt obligate prin lege să pună la dispoziția clienților ambalaje de tip doggy bag (caserole și pungi) pentru a împacheta mâncarea neconsumată, însă măsura este aplicată doar la cererea expresă a celor care iau masa în oraș. Cu toate că localurile sunt pregătite din punct de vedere logistic, resturile din farfurie continuă să reprezinte o parte semnificativă din pierderile alimentare înregistrate în sectorul Horeca.

- articolul continuă mai jos -

„În momentul de față restaurantele ar trebui să promoveze și sunt obligate să pună la dispoziția clienților aceste ambalaje, dar le pun la dispoziția lor dacă clientul o cere. Nu se întâmplă de cele mai multe ori. Lăsăm în continuare mâncarea în farfurie. Resturile din farfurie reprezentând undeva la 15-20% din risipa care se întâmplă într-un restaurant”.

E ceva diferit față de acum un an sau doi?

„Această obligativitate există (de a le pune la dispoziție ambalaj pentru resturi – n.r.). Restaurantele oricum aveau lucrul ăsta implementat și trebuie să fie o cerință a clientului.

Eu, ca și restaurant, nu pot să-l oblig pe client să-și ia mâncarea acasă. Dacă mă uit în farfurie la el, nu a terminat, „te rog frumos să-ți iei felia de pizza pentru că nu vreau să fac risipă alimentară”. E o decizie pe persoană fizică. Din ce știm noi, restaurantele sunt pregătite, cele mai multe dintre ele, să pună la dispoziția clientului atât caserola cât și punga, astfel încât resturile sau ceea ce rămâne să poată fi preluată”.

Montaj video: Cristian Dan