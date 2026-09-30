Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei pentru motorina standard în perioada 1-15 octombrie 2026. Măsura a fost decisă în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, conform Mediafax.

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri că reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard va fi menținută la 25% în prima jumătate a lunii octombrie.

Decizia vine în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și ține cont de evoluția prețurilor de pe piața carburanților.

Cât este reducerea accizei la motorină

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

În perioada 1-15 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi:

2.103,22 lei/1.000 de litri

2.489,05 lei/tonă

Ministerul Finanțelor precizează că analiza aferentă primei jumătăți a lunii octombrie indică o creștere de 63,70% a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM). În același timp, variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) a fost de 35,01%.

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Acciza va fi reevaluată din două în două săptămâni

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 presupune reevaluarea periodică a indicatorilor de piață, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Ministerul Finanțelor susține că intervenția urmărește să limiteze transmiterea creșterilor de preț ale carburanților către celelalte sectoare ale economiei, în special transportul și logistica.

Costurile cu combustibilul pot influența ulterior prețurile bunurilor și serviciilor, inclusiv prin majorarea cheltuielilor de transport.

O nouă evaluare a indicatorilor va avea loc peste două săptămâni. Autoritățile spun că vor continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.