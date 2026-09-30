VIDEO | ANSVSA trimite „clienți misterioși” ca să depisteze vânzătorii de mâncare fără cadru legal / Dr. Ramona Nicoleta Clep: „Se comandă aceste alimente”

ANSVSA folosește și metoda „clientului misterios” pentru a identifica situații în care alimentele sunt preparate și vândute din locații care nu sunt înregistrate sau nu se află sub controlul autorității competente. Dr. Ramona Nicoleta Clep, Director General al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA, a explicat, în cadrul G4Debate „Antirisipa: soluții pentru economisire”, cum funcționează această metodă.

Discuția a pornit de la fenomenul persoanelor care gătesc în propriile locuințe și vând apoi mâncare sau produse alimentare către consumatori. În cadrul dezbaterii, Florin Maxim, reprezentant al Hospitality Culture Institute, a dat exemplul unei persoane care ar găti în apartament și ar vinde mâncare către vecini.

ANSVSA: „Clientul misterios” este o metodă de verificare

Florin Maxim a dat exemplul unei persoane care gătește în propria locuință și vinde mâncare, subliniind nevoia existenței unui cadru legal pentru o astfel de activitate.

„Dacă o doamnă la etajul 7 în Militari, în propria bucătărie, dorește să gătească 10 porții de ciorbă pe care să le vândă pe scara blocului, ea ar trebui să aibă un cadru legal în care să poată să facă treaba asta. În momentul de față ea o face fără niciun cadru legal”.

Dr. Ramona Nicoleta Clep a explicat că astfel de situații pot fi identificate inclusiv prin monitorizarea platformelor și a rețelelor sociale.

- articolul continuă mai jos -

„Eu cred că această activitate este total limitată și apare doar în mod accidental pentru că ANSVSA a dat inclusiv instrucțiuni «clientul misterios», în sensul că dacă sunt vizualizate platformele de rețelele și dacă sunt întâlnite astfel de situații, se sună la locația respectivă, se cumpără alimentul și sub acea acoperire identifici o practică care nu este permisă”.

Dr. Clep a adăugat că activitatea de preparare a alimentelor în gospodărie este una limitată și că nu orice activitate desfășurată într-o locuință poate fi tratată ca fiind permisă.

Cum funcționează concret „clientul misterios”

„Sub acoperire. Chiar așa am și intitulat instrucțiunile. Clientul misterios. (…) Se comandă aceste alimente și se constată că ele sunt obținute într-o locație care nu este supusă controalelor din partea autorității competente sau într-o locație care nu este înregistrată, nu i s-a permis să aibă acea activitate”.

Produse făcute acasă și vândute online

Otilia Serescu, redactor-șef G4Food și moderatoarea dezbaterii, a adus în discuție situația produselor de cofetărie și patiserie preparate acasă și vândute ulterior pe internet.

„Există într-adevăr foarte multe doamne care fac torturi, checuri sau cozonac în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paște și le vând online fără ca ele să aibă o autorizație sau fără să aibă un spațiu verificat de cineva până la urmă, că nu spune nimeni că fac în condiții insalubre, doar că nu există o reglementare în cazul lor”.

Reprezentanta ANSVSA a vorbit și despre responsabilitatea consumatorului: „Ține de educație într-un final dacă e să ne întoarcem, dar ține și de educația consumatorilor. Adică consumatorul trebuie să se asigure ca acel aliment pe care îl cumpără să fie un aliment obținut într-o unitate care se află sub controlul oficial al autorității competente”.

Ce spune ANSVSA despre prepararea alimentelor în gospodărie

„Regulamentul european permite această prelucrare a alimentelor în, să o numim așa, gospodăria proprie. Este vorba de regulamentul de bază privind siguranța alimentelor, regulamentul 852. Noi avem deja o legislație națională, este vorba de Ordinul 111, care reglementează funcționarea punctelor gastronomice locale și nu numai că permite această prelucrare în gospodărie, ci funcționarea lor este legată de producția primară”, a mai spus reprezentanta ANSVSA.