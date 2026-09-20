Ambalajul untului ajunge, de obicei, direct la gunoi. Și, în general, odată cu el și resturi de unt, uneori chiar considerabile. Și pentru că vorbim tot mai des de reducerea risipei alimentare, de ce să nu ne gândum și la resturile de unt? Mai ales dacă untul e moale, cu siguranță o bună parte din el rămâne pe ambalaj.

Iată, așadar, ce poți face cu acesta, conform Food Republic.

Poți unge formele și tăvile pentru copt. Este una dintre cele mai simple întrebuințări este ungerea vaselor înainte de gătit. Pe ambalaj rămâne, de regulă, suficient unt pentru formarea unui strat foarte subțire. Este suficient să așezi partea unsă pe suprafața tăvii și să freci ușor. Metoda poate fi utilă mai ales pentru formele cu multe adâncituri și margini, precum cele pentru checuri sau prăjituri Bundt. Ambalajul permite distribuirea untului inclusiv în zonele mai greu accesibile.

Poate fi folosit și pentru ungerea ușoară a unei tigăi înainte de încălzirea unor alimente.

Separă alimentele păstrate la frigider sau congelator. Ambalajul poate fi folosit asemănător unei bucăți mici de hârtie de copt. Poate fi așezat între chiftele pentru burgeri, biscuiți sau alte alimente care tind să se lipească atunci când sunt stivuite. Pelicula foarte fină de unt poate face separarea și mai ușoară. Trucul poate fi folosit inclusiv pentru alimentele care urmează să fie congelate. Unge ușor pâinea prăjită sau porumbul. Untul rămas pe ambalaj nu trebuie neapărat răzuit cu o spatulă. Hârtia poate fi trecută direct peste o felie de pâine prăjită. O altă variantă este învelirea unui știulete de porumb cald și rotirea ambalajului pe suprafața acestuia. Cantitatea de unt transferată este mică, ceea ce poate fi util atunci când dorești doar un strat foarte fin.

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Food Republic estimează că reziduurile de pe un ambalaj pot fi suficiente pentru un știulete sau una-două felii de pâine.

Poate acoperi temporar alimentele. Ambalajele mai mari pot fi folosite pentru acoperirea unui recipient mic păstrat în frigider. Urmele de unt pot ajuta hârtia sau folia să adere la marginea vasului. Ambalajul poate fi așezat și peste un aluat înainte de refrigerare, pentru a limita uscarea suprafeței.

Food Republic propune folosirea ambalajelor din hârtie și pentru protejarea alimentelor împotriva stropilor în cuptorul cu microunde. Există însă o regulă importantă: ambalajele care conțin folie metalică nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde.

Transferă ultimele urme de unt pe produsele proaspăt coapte. Ambalajul poate fi așezat pentru câteva minute peste pâinea, brioșele sau alte produse abia scoase din cuptor. Căldura topește untul rămas pe hârtie, iar acesta se transferă treptat pe suprafața preparatului. Rezultatul este un strat foarte fin de unt, care poate adăuga aromă și poate împiedica ușor uscarea suprafeței. Poate fi folosit la întreținerea unei tigăi din fontă. Food Republic recomandă folosirea grăsimii rămase pe ambalaj pentru aplicarea unui strat foarte subțire pe fontă. Ambalajul poate funcționa astfel ca un aplicator, fără să mai fie nevoie de un prosop de hârtie. După curățare și uscare, suprafața tigăii poate fi frecată ușor cu partea pe care au rămas urme de unt.

Pentru „seasoning-ul” propriu-zis al fontei sunt însă folosite frecvent uleiuri potrivite temperaturilor ridicate. Untul conține apă și particule solide din lapte, astfel că nu trebuie considerat automat un înlocuitor pentru metoda obișnuită de întreținere.

Unge paharele și lingurile de măsurare pentru ingrediente lipicioase. Mierea, siropurile și alte ingrediente dense tind să rămână pe pereții recipientelor de măsurare. Un strat aproape imperceptibil de grăsime poate reduce această problemă.

Înainte de măsurare, interiorul cănii sau al lingurii poate fi frecat cu ambalajul untului. Ingredientul va aluneca mai ușor, iar recipientul va fi și mai simplu de curățat. Avantajul este că pe ambalaj există foarte puțin unt, astfel încât riscul de a adăuga o cantitate mare de grăsime este redus.

Ajută la tăierea prăjiturilor și alimentelor lipicioase. Un cuțit uns foarte ușor poate trece mai ușor prin unele produse moi sau lipicioase. Food Republic recomandă trecerea ambalajului peste lama cuțitului înainte de tăierea prăjiturilor moi, rulourilor cu scorțișoară, caramelelor sau altor preparate asemănătoare. Stratul fin de unt poate împiedica produsul să se lipească puternic de lamă.

Operațiunea trebuie făcută însă cu atenție. Ambalajul trebuie împăturit peste lamă, iar degetele ținute departe de partea ascuțită.

Poate înlocui hârtia atunci când presezi deserturi lipicioase. Unele deserturi pe bază de cereale și bezele topite trebuie presate într-o tavă după preparare. Amestecul este foarte lipicios, iar modelarea lui direct cu mâna poate deveni neplăcută. Ambalajul untului poate fi așezat între mână și compoziție. Partea unsă ajută la nivelarea desertului fără ca acesta să se lipească de degete.

Trucul poate fi aplicat și altor compoziții lipicioase care trebuie presate sau nivelate.

Poate proteja capătul unei pâini tăiate. O pâine proaspătă începe să piardă umezeală după ce este tăiată. Capătul expus la aer se poate usca mai repede decât restul pâinii. Food Republic sugerează acoperirea acestei suprafețe cu un ambalaj de unt. Acesta poate contribui la limitarea contactului direct cu aerul și transferă, în același timp, o cantitate foarte mică de unt pe pâine.

Ambalajele pot fi așezate și între felii, dacă pâinea este tăiată în avans. Metoda este mai utilă pentru pâinea de casă, care nu conține conservanții întâlniți în unele produse ambalate industrial.

Așadar, o bucată de hârtie care pare destinată coșului de gunoi poate avea încă mai multe utilizări. Păstrată la frigider, într-un recipient închis, poate deveni un mic ajutor pentru gătit și poate reduce risipa din bucătărie.