G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi.

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și un reprezentant al ANSVSA.

Banca de Alimente – rol important în reducerea risipei alimentare

Înființată în februarie anul trecut, Banca Locală de Alimente a Sectorului 6 își propune să asigure hrana zilnică pentru persoanele din categorii vulnerabile și să prevină risipa. Preluând produse de la producători, procesatori, distribuitori și restaurante, instituția oferă o masă caldă pentru peste 600 de persoane aflate în nevoie și susține programe educaționale locale precum „Masa Sănătoasă” și „Școală după Școală”. Ionuț Porcaru, Director de Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente Sector 6 a declart în cadrul dezbaterii G4:

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„Banca locală de alimente Sector 6 s-a înființat în februarie anul trecut. De anul trecut putem spune că am înființat această bancă foarte clar pentru un scop bine definit. Și anume de a asigura hrana zilnică persoanelor cu nevoi speciale din sectorul 6. Am reușit să facem lucrul ăsta foarte bine.

Cum ajung produsele la Banca de Alimente

Dar văzând provocările pieței și văzând totodată provocările partenerilor noștri din lanțul alimentar, vorbim aici de producători, de procesatori, de distribuitori, vorbim aici și de restaurante, am încercat să luăm de pe piață tot ce înseamnă produs. Care ulterior poate să fie băgat într-un flux foarte clar de redistribuire și gătire.

Nevoia este mare. Gândiți-vă că în România 25% din oameni se culcă cu poate doar o masă pe zi. Noi avem grijă de peste 600 de persoane aflate nevoie și le oferim o hrană caldă în fiecare zi. Totodată avem încă două proiecte speciale unde hrănim copiii din comunitatea din sectorul 6, pe două programe naționale, „Școala după școală”, care este o lege a abandonului școlar și „Programul de masă sănătoasă”. Preluăm din piață tot ce ne este semnalat.

Totodată prin acțiunile noastre de comunicare încercăm să ne ducem către mediul privat. Pentru că banca locală a sectorului 6 este prima bancă locală de alimente înființată de o autoritate publică în România. Prin comunicarea pe care o facem, încercăm să ne facem cunoscuți în mediul privat și să comunicăm că putem prelua.”

Vizionează dezbaterea completă aici.