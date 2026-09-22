Co-fondatorul Bonapp, Luka Zivkovic, a fost numit General Manager pentru Cehia și Slovacia și va continua să coordoneze operațiunile din România, după fuziunea dintre Bonapp și Munch, conform Profit.ro

Luka Zivkovic, antreprenor franco-croat stabilit în România, va coordona de la București operațiunile din cele trei piețe. Echipele locale din București, Praga și Bratislava își vor continua activitatea, în timp ce strategia regională va fi gestionată sub aceeași conducere executivă.

Numirea vine după fuziunea dintre Bonapp și Munch, realizată în 2025, și integrarea în grup a platformei cehe Nesnězeno. Munch este prezent în prezent în Ungaria, România, Cehia și Slovacia, iar platformele grupului sunt dedicate reducerii risipei alimentare.

Potrivit companiei, grupul are peste 4 milioane de descărcări ale aplicațiilor, aproximativ 8.500 de locații partenere și 7 milioane de pachete alimentare salvate de la risipă.

În noua funcție, Zivkovic va urmări accelerarea dezvoltării regionale, extinderea parteneriatelor cu retaileri și operatori din industria ospitalității și coordonarea strategiei comerciale în cele trei piețe.

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„De când Bonapp și-a unit forțele cu Munch anul trecut, am văzut cât de puternică poate fi viziunea noastră comună”, a declarat Luka Zivkovic, citat în comunicarea companiei.

La rândul său, Bence Zwecker, CEO al Munch, a afirmat că reunirea României, Cehiei și Slovaciei sub coordonarea unui singur General Manager are ca obiectiv eficientizarea operațiunilor și extinderea activității grupului.

Extindere în Europa Centrală și de Est

Grupul își propune ca până în 2030 să tripleze numărul de pachete alimentare salvate și să își dubleze baza de utilizatori. Compania are în plan și intrarea pe noi piețe din regiune, printre care Croația, Serbia, Bulgaria și Slovenia.

Modelul Bonapp by Munch conectează consumatorii cu supermarketuri, restaurante, hoteluri, benzinării și brutării care pot comercializa la preț redus produsele nevândute. În România, compania funcționează sub brandul Bonapp, în Cehia este utilizat brandul Nesnězeno, iar în Ungaria și Slovacia este utilizat brandul Munch. Prezența celor trei branduri în aceste piețe este confirmată și de platforma companiei.

În România, Luka Zivkovic este administrator al Bonapp.eco SRL, potrivit documentelor companiei actualizate în 2026.

Fuziunea dintre Bonapp și Munch a consolidat o rețea regională care urmărește să reducă risipa alimentară prin valorificarea produselor care nu au fost vândute până la sfârșitul zilei. Grupul este prezent în prezent în patru țări din Europa Centrală și de Est.