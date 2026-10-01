Soiul de mere de care fug americanii: „Aproape că a distrus industria merelor”. Un fermier explică ce s-a întâmplat cu fructul cândva extrem de popular

01 oct. 2026, Articole / Reportaje
Soiul de mere de care fug americanii: „Aproape că a distrus industria merelor”. Un fermier explică ce s-a întâmplat cu fructul cândva extrem de popular
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Mai mulți cultivatori americani au vorbit despre soiurile de mere care merită cumpărate, dar și despre cele pe care consumatorii ar face mai bine să le evite. Deși supermarketurile oferă numeroase varietăți, oferta lor reprezintă doar o mică parte din miile de soiuri cultivate în livezi.

Întrebați ce soi nu ar recomanda cumpărătorilor, fermierii au avut un răspuns unanim: Red Delicious.

Cum a ajuns unul dintre cele mai populare soiuri de mere să fie evitat

„Cred că ultima dată când am mâncat un astfel de măr a fost în timpul administrației Reagan”, spune Merrilee Olson, director general al Gold Ridge Organic Farms Apple Press.

Au existat vremuri în care merele Red Delicious, recunoscute după culoarea roșie intensă și coaja strălucitoare, dominau raioanele de fructe din magazinele americane. Alături de Granny Smith și, uneori, Golden Delicious, acestea reprezentau principalele opțiuni pentru mulți cumpărători.

Între timp, apariția unor soiuri noi a redus considerabil cota de piață a merelor Red Delicious. Cu toate acestea, fructele continuă să fie prezente în supermarketuri.

Gabriel Riley, director responsabil de istoria vie la Riley’s Farm, explică de ce soiul și-a pierdut popularitatea.

„De-a lungul anilor, selecția comercială a pus un accent enorm pe obținerea acelui măr roșu intens, lucios și cu o formă perfectă, pe care îl recunoaște toată lumea. Gustul și textura au fost sacrificate în acest proces”, afirmă Riley.

Descrierea pe care acesta o face merelor Red Delicious comercializate în prezent este departe de imaginea apetisantă pe care o sugerează aspectul lor.

„Merele Red Delicious moderne au o textură făinoasă, sunt excesiv de dulci și, cumva, în același timp, aproape că nu au niciun gust. De obicei, le descriu aroma drept o dulceață greu de definit, urmată de note subtile de înălbitor și substanțe chimice”, spune fermierul.

„Aproape că a distrus industria merelor”

Brooke Hazen, fermier și fondator al Gold Ridge Organic Farms, consideră că Red Delicious reprezintă un exemplu al consecințelor pe care le poate avea selecția fructelor în funcție de aspect și de durata de păstrare, în detrimentul gustului.

Hazen susține că, în perioada copilăriei sale, gustul neplăcut și textura făinoasă a merelor Red Delicious îi determinau pe copii să refuze merele în general.

„Red Delicious, de unul singur, aproape că a distrus industria merelor”, afirmă Hazen.

Potrivit fermierului, apariția unor soiuri mai noi, precum Honeycrisp, a contribuit la revitalizarea industriei.

„Este un exemplu al lucrurilor care se întâmplă atunci când supermarketurile caută culoarea roșie în detrimentul gustului și al texturii”, explică Hazen.

Nu toate merele Red Delicious au același gust

Fermierii atrag însă atenția că problema nu este neapărat soiul în sine, ci transformările prin care acesta a trecut de-a lungul timpului.

Atunci când grupuri de elevi vizitează Riley’s Farm, Gabriel Riley cumpără uneori mere Red Delicious din supermarket și le oferă copiilor pentru a le compara cu cele cultivate în livada fermei.

Riley’s Farm cultivă o varietate precursoare a actualului Red Delicious, care are un gust mai pronunțat și o textură superioară.

Brooke Hazen confirmă diferența dintre merele originale și cele obținute ulterior prin selecție comercială.

„Varietatea originală Red Delicious este chiar foarte bună. Dar a fost ameliorată excesiv pentru a obține culoarea dorită”, explică fermierul.

Prin urmare, experiența oferită de un măr Red Delicious cumpărat din supermarket poate fi foarte diferită de cea a unui fruct dintr-o varietate mai veche, cultivată într-o livadă.

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