ABC în bucătărie | Cum să congelezi ceapa astfel încât să o poți păstra până la 10 luni / Metoda simplă care te ajută să reduci risipa alimentară

30 sept. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum să congelezi ceapa astfel încât să o poți păstra până la 10 luni / Metoda simplă care te ajută să reduci risipa alimentară
Foto: Envato Elements
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Ceapa poate fi congelată ușor și păstrată luni întregi, astfel încât să fie gata porționată pentru supe, tocănițe, sosuri sau alte preparate gătite. Metoda presupune doar câteva minute de pregătire și te poate ajuta să folosești ceapa rămasă înainte să se strice, conform The Spruce Eats.

Ceapa congelată este utilă mai ales atunci când gătești preparate în care legumele sunt ulterior fierte, călite sau coapte. După congelare, ceapa își pierde din textura crocantă a celei proaspete, însă își păstrează în mare parte aroma.

Poate fi folosită la supe, tocănițe, chilli, caserole, sosuri sau împreună cu carne tocată. Este o soluție practică și atunci când ai cumpărat mai multă ceapă decât consumi într-un timp scurt sau când îți rămâne jumătate de ceapă după pregătirea unei rețete.

Cum congelezi ceapa

Pentru aproximativ 1,3 kg de ceapă, ai nevoie de:

  • aproximativ 3 kg de ceapă, în jur de 6 cepe medii
  • un cuțit
  • o tavă
  • hârtie de copt
  • pungi speciale pentru congelator

În primul rând, curăță ceapa și taie-o în felii sau cuburi, în funcție de modul în care intenționezi să o folosești ulterior.

- articolul continuă mai jos -

Așază bucățile într-un singur strat pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Pune tava în congelator și lasă ceapa aproximativ 2-3 ore, până când bucățile devin complet înghețate.

După congelarea inițială, împarte ceapa în porții mici și pune fiecare porție în pungi speciale pentru congelator. Ideal este ca fiecare pungă să conțină aproximativ cantitatea pe care o folosești de obicei la o rețetă.

Pungile mici sunt mai practice decât una singură de dimensiuni mari, deoarece poți scoate exact cantitatea necesară fără să dezgheți întreaga cantitate.

Cum eviți ca ceapa să formeze un bloc în congelator

Ceapa tocată poate îngheța în bucăți compacte dacă este pusă direct într-o pungă și congelată. Congelarea inițială pe tavă, înainte de porționare, ajută la separarea bucăților.

Chiar și după această etapă, unele bucăți se pot lipi între ele. În acest caz, poți lovi ușor punga de blatul de bucătărie înainte de utilizare pentru a desprinde bucățile.

Este recomandat să folosești pungi mai groase, concepute pentru congelator, nu pungi subțiri pentru sandvișuri. Acestea protejează mai bine alimentele și reduc riscul ca mirosul puternic de ceapă să se răspândească în congelator.

Cât timp poate fi păstrată ceapa congelată

Ceapa congelată poate fi păstrată până la aproximativ 10 luni, însă pentru păstrarea cât mai bună a gustului și a aromei este recomandată folosirea ei în primele 3-6 luni.

Nu este necesar să dezgheți ceapa înainte de a o adăuga în preparatele gătite. Poate fi pusă direct din congelator în tigaie, oală sau tavă, în funcție de rețetă.

Congelarea este astfel o soluție simplă pentru ceapa rămasă după gătit și poate contribui la reducerea risipei alimentare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

ABC în bucătărie
26 sept.
ABC în bucătărie | De ce se zaharisește dulceața și cum poți preveni cristalizarea. Greșelile care duc la apariția cristalelor de zahăr
ABC în bucătărie | De ce se zaharisește dulceața și cum poți preveni cristalizarea. Greșelile care duc la apariția cristalelor de zahăr
ABC în bucătărie
26 sept.
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
ABC în bucătărie
23 sept.
ABC în bucătărie | Cum cureți chiuveta ca să arate din nou impecabil. Greșeala cu bicarbonat și oțet pe care trebuie să o eviți
ABC în bucătărie | Cum cureți chiuveta ca să arate din nou impecabil. Greșeala cu bicarbonat și oțet pe care trebuie să o eviți
HoReCa
23 sept.
Ai auzit la Masterchef despre consommé, velouté și bechamel? Vezi care sunt diferențele între ele ca să le poți prepara corect la tine în bucătărie
Ai auzit la Masterchef despre consommé, velouté și bechamel? Vezi care sunt diferențele între ele ca să le poți prepara corect la tine în bucătărie
ABC în bucătărie
20 sept.
ABC în bucătărie | De ce ar trebui să cureți garnitura mașinii de spălat vase / Depunerile și umezeala pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute
ABC în bucătărie | De ce ar trebui să cureți garnitura mașinii de spălat vase / Depunerile și umezeala pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute
Recomandări
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
G4Media
Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
Acesta este orașul unde COȘUL ZILNIC E MAI IEFTIN decât oriunde!
CSID
Nu sunt tacâmurile și nici paharul. Obiectul din restaurant pe care se pot ascunde sute de mii de bacterii
CSID
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații