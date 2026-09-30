Ceapa poate fi congelată ușor și păstrată luni întregi, astfel încât să fie gata porționată pentru supe, tocănițe, sosuri sau alte preparate gătite. Metoda presupune doar câteva minute de pregătire și te poate ajuta să folosești ceapa rămasă înainte să se strice, conform The Spruce Eats.

Ceapa congelată este utilă mai ales atunci când gătești preparate în care legumele sunt ulterior fierte, călite sau coapte. După congelare, ceapa își pierde din textura crocantă a celei proaspete, însă își păstrează în mare parte aroma.

Poate fi folosită la supe, tocănițe, chilli, caserole, sosuri sau împreună cu carne tocată. Este o soluție practică și atunci când ai cumpărat mai multă ceapă decât consumi într-un timp scurt sau când îți rămâne jumătate de ceapă după pregătirea unei rețete.

Cum congelezi ceapa

Pentru aproximativ 1,3 kg de ceapă, ai nevoie de:

aproximativ 3 kg de ceapă, în jur de 6 cepe medii

un cuțit

o tavă

hârtie de copt

pungi speciale pentru congelator

În primul rând, curăță ceapa și taie-o în felii sau cuburi, în funcție de modul în care intenționezi să o folosești ulterior.

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Așază bucățile într-un singur strat pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Pune tava în congelator și lasă ceapa aproximativ 2-3 ore, până când bucățile devin complet înghețate.

După congelarea inițială, împarte ceapa în porții mici și pune fiecare porție în pungi speciale pentru congelator. Ideal este ca fiecare pungă să conțină aproximativ cantitatea pe care o folosești de obicei la o rețetă.

Pungile mici sunt mai practice decât una singură de dimensiuni mari, deoarece poți scoate exact cantitatea necesară fără să dezgheți întreaga cantitate.

Cum eviți ca ceapa să formeze un bloc în congelator

Ceapa tocată poate îngheța în bucăți compacte dacă este pusă direct într-o pungă și congelată. Congelarea inițială pe tavă, înainte de porționare, ajută la separarea bucăților.

Chiar și după această etapă, unele bucăți se pot lipi între ele. În acest caz, poți lovi ușor punga de blatul de bucătărie înainte de utilizare pentru a desprinde bucățile.

Este recomandat să folosești pungi mai groase, concepute pentru congelator, nu pungi subțiri pentru sandvișuri. Acestea protejează mai bine alimentele și reduc riscul ca mirosul puternic de ceapă să se răspândească în congelator.

Cât timp poate fi păstrată ceapa congelată

Ceapa congelată poate fi păstrată până la aproximativ 10 luni, însă pentru păstrarea cât mai bună a gustului și a aromei este recomandată folosirea ei în primele 3-6 luni.

Nu este necesar să dezgheți ceapa înainte de a o adăuga în preparatele gătite. Poate fi pusă direct din congelator în tigaie, oală sau tavă, în funcție de rețetă.

Congelarea este astfel o soluție simplă pentru ceapa rămasă după gătit și poate contribui la reducerea risipei alimentare.