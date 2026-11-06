VIDEO | Peste 3.000 de restaurante din România folosesc o platformă pentru valorile nutriționale / Compania se extinde și în străinătate

06 nov. 2026, Disputandum
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Peste 3.000 de restaurante din România folosesc platforma Valori Nutriționale pentru afișarea informațiilor despre preparatele servite clienților. Cofondatorul Irinel Nicoară spune că serviciul are deja și peste 100 de clienți din afara României. Datele au fost prezentate în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir la G4Food.

Platforma funcționează pe bază de abonament și permite restaurantelor să își gestioneze rețetele și meniurile digitale. Sistemul calculează valorile nutriționale și centralizează informațiile despre ingrediente, alergeni și aditivii utilizați.

Piața românească nu este încă acoperită complet

Nicoară estimează că aproximativ 60% din piața relevantă este acoperită de compania sa și de principalii competitori. În consecință, există încă spațiu pentru dezvoltarea serviciilor destinate restaurantelor care trebuie să își digitalizeze informațiile. „Avem peste 3.000 de restaurante din România care funcționează pe platforma noastră”, afirmă antreprenorul.

În străinătate sunt deja peste 100 de clienți care utilizează meniurile digitale și instrumentele pentru valori nutriționale. Compania pregătește acum o extindere mai amplă pe piețele externe. Nicoară spune că platforma nu este afiliată Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și nu a participat la elaborarea reglementării. Echipa a văzut însă în obligațiile impuse restaurantelor o oportunitate de digitalizare a unui proces complicat pentru operatorii HoReCa. În locul calculelor făcute manual sau în numeroase fișiere, rețetele pot fi actualizate direct în sistem. Modificarea unui ingredient poate fi reflectată astfel rapid și în informațiile prezentate consumatorului.

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