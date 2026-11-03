Din iunie 2005, când a intrat într-un restaurant City Grill ca ospătar, până în august 2026, când a preluat funcția de CEO al grupului, Carmen Polcovnicu a parcurs aproape toate treptele industriei. A fost Brand Manager pentru City Grill și Hanu’ lui Manuc, apoi director de operațiuni, iar acum conduce unul dintre cei mai mari operatori de restaurante cu capital românesc.

Schimbarea a venit într-un moment de expansiune. Daniel Mischie, care a condus compania din 2017 și a aproape triplat cifra de afaceri, este acum președinte executiv și se concentrează pe strategie, achiziții și parteneriate. Ionuț Ceban a preluat funcția de director de operațiuni. Grupul are 44 de locații și își propune o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro în 2026.

Pentru industria alimentară, miza nu se oprește la restaurante. City Grill pregătește 7 milioane de euro pentru o unitate de producție de ready meals la Buftea, care își va tripla capacitatea, de la 5.000 la 15.000 de porții pe zi. Mâncarea grupului ajunge astfel în retail și în clădirile de birouri. Alte 6,5 milioane de euro merg în extinderi și modernizări de restaurante, iar următoarele orașe țintă sunt Cluj și Brașov.

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În interviul pentru G4Food, Carmen Polcovnicu vorbește despre cum arată creșterea grupului după 2026, despre clienții din generațiile Y și Z, care reprezintă deja circa 35% din baza de clienți, și despre cum se schimbă consumatorul român într-o piață marcată de costuri mari. De asemenea, ea spune și de ce crede că, în ospitalitate, diferența o fac oamenii, nu procedurile.

„Rezultatele sunt ale unei echipe întregi”

Reporter G4Food: Daniel Mischie a condus compania din 2017, într-o perioadă în care grupul aproape și-a triplat cifra de afaceri. Care este următoarea etapă de creștere pe care v-o propuneți?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Rezultatele din ultimii ani sunt ale unei echipe întregi. Lucrez cu Daniel de aproape 20 de ani și cred că cel mai important lucru pe care îl construim împreună este felul în care lucrăm: fiecare director de restaurant, fiecare șef de departament se poartă ca și cum ar fi afacerea lui.

Noi privim obiectivele atinse ca pe un punct de plecare. Fiecare etapă ne-a deschis drumul către una mai provocatoare, iar acum pregătim deja locațiile și afacerile pentru următorul obiectiv al companiei. Am construit în București destinații precum Hanu’ Berarilor, Pescăruș, Caru’ cu Bere și Hanu’ lui Manuc, dar și brandurile mai tinere, Buongiorno și City Grill. Acum vrem să facem același lucru și în alte orașe, mai ales pentru generațiile Y și Z, care au ajuns la aproximativ 35% din clienții noștri. Ei aleg un restaurant în primul rând după atmosferă și după cu cine se întâlnesc acolo. Primul oraș e Cluj, unde suntem deja prin parteneriatul cu Marty Restaurants. În paralel, continuăm în Constanța, cu City Grill Cazino, și în Brașov, cu Cerbul Carpatin.

Reporter G4Food: Care este primul lucru pe care vreți să îl schimbați sau să îl îmbunătățiți în City Grill în noua dumneavoastră poziție?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Eu am început în City Grill Primăverii în anul 2005, așa că am văzut compania mai întâi din sală și din bucătărie, și abia apoi din birou. Ulterior m-am ocupat de toate restaurantele City Grill, de Hanu’ lui Manuc, apoi am preluat operațiunile pe tot grupul. Din toți anii ăștia am rămas cu convingerea că diferența o fac oamenii din restaurant, nu procedurile.

Așa că primul lucru pe care vreau să-l fac e să le dau echipelor mai multă încredere și mai multă libertate de decizie. Avem oameni foarte buni, mulți dintre ei au crescut odată cu noi și știu ce au de făcut, Ovidiu Bosoi sau Georgiana Rizica, dar și oameni care vin în echipa noastră cu cunoștințe diferite deosebit de valoroase, Cristina Misu și Ștefan Borleanu.

În noua structură lucrăm în continuare împreună, fiecare cu un rol clar. Daniel este, pentru mine și pentru mulți dintre noi, un mentor care ne provoacă să gândim mai departe. Ca Președinte Executiv, se concentrează pe strategie și pe dezvoltarea companiei, adică pe achiziții, parteneriate și direcția pe termen lung, și este un sprijin pentru toți liderii din grup. Eu răspund de execuție pe toate departamentele, de la operațiuni la financiar, achiziții, marketing și vânzări. Ne vedem și ne consultăm constant și avem sprijinul acționarilor, ceea ce ne ajută să luăm decizii repede.

„Creșterea începe de la clienții care revin”

Reporter G4Food: City Grill a ajuns la 44 de locații și țintește o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro în 2026. Unde vedeți următorul motor de creștere: restaurante noi, achiziții, delivery sau alte direcții de dezvoltare?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Pentru noi, creșterea începe de la clienții care revin. Avem oaspeți care vin la noi de 15-20 de ani, unii și-au făcut aici nunta sau botezul copiilor, iar acum vin copiii lor cu prietenii. Ne vedem periodic în luna mai cu cei mai importanți și loiali oaspeți ai grupului City Grill. În fiecare lună mai, de 22 de ani. Iar numărul oaspeților este în continuă creștere. Pe oamenii aceștia nu vrem să-i pierdem, indiferent cât de mult creștem.

Al doilea motor sunt parteneriatele. Ne concentrăm pe companii care operează restaurante asemănătoare cu ale noastre și care vor să crească împreună cu un grup care are experiență operațională și economii de scară. Am făcut deja asta cu Aubergine și cu Marty Restaurants, și am văzut că modelul funcționează pentru ambele părți: ei își păstrează identitatea și energia antreprenorială, iar noi aducem structura și susținerea. Căutăm în continuare astfel de parteneri.

Buftea: mâncarea City Grill ajunge în retail și în birouri

Reporter G4Food: Grupul pregătește investiții de 6,5 milioane de euro în restaurante și alte 7 milioane de euro într-o unitate de producție pentru ready meals. Ce rol va avea această nouă capacitate în strategia grupului?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Ambele investiții pornesc de la același lucru: clientul vrea să mănânce bine în tot mai multe situații, la restaurant, acasă, la birou sau la evenimente. Banii pentru restaurante merg în extinderi și modernizări. Unitatea de producție din Buftea ne va crește capacitatea de la 5.000 la 15.000 de porții pe zi, ceea ce înseamnă că putem duce mâncarea City Grill în retail și în clădirile de birouri.

Evenimentele sunt o parte tot mai importantă din business. Aici avem o echipă foarte bună, coordonată de Vera Mitu, Head of Sales, care conduce vânzările de evenimente. Vera și colegii ei organizează de la nunți și botezuri până la evenimente corporate, în restaurantele noastre și la complexul Zooma din Corbeanca. Mulți clienți revin la ei an de an, și asta spune mult despre cum lucrează. Împreună cu City Grill Delivery și City Grill Family, toate acestea ne ajută să fim prezenți oriunde își trăiește clientul experiențele culinare, cu aceleași standarde.

„Știm unde vrem să mergem: Cluj și Brașov, și să dezvoltăm și mai tare Bucureștiul”

Reporter G4Food: Există un obiectiv privind numărul de locații pe care vreți să îl atingă City Grill în următorii 3-5 ani?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Nu ne-am fixat public un număr, dar lucrăm deja pentru următorul obiectiv, iar locațiile și afacerile noi sunt în pregătire. Știm unde vrem să mergem: Cluj și Brașov, și să dezvoltăm și mai tare Bucureștiul. Ne uităm la proiecte noi, la branduri sau spații existente pe care le putem prelua și moderniza, și la parteneriate cu operatori așa cum am făcut în cazurile Aubergine și Marty. Fiecare obiectiv atins ne-a dat încrederea să ne propunem unul mai mare, dar am deschis întotdeauna doar acolo unde am avut și locația potrivită, și echipa care să o conducă.

Reporter G4Food: Spuneți că generațiile Y și Z reprezintă deja aproximativ 35% dintre clienții grupului. Ce trebuie să schimbe un restaurant tradițional ca să rămână relevant pentru un client de 25-35 de ani?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Cred că nu trebuie să se schimbe în ce este, ci în felul în care se prezintă. Tinerii caută lucruri autentice și își dau seama repede când ceva e făcut doar de dragul trendului.

Noi am încercat asta cu Mixtură de Lăutărie, muzică lăutărească mixată live de un DJ la Hanu’ lui Manuc, Hanu’ Berarilor și Pescăruș. Vara asta am făcut și seri de lăutărie în curtea Hanului lui Manuc și am fost surprinși câți tineri au venit și știau versurile. Programul concertelor a fost cuprins între orele 8 și 10 seara, dar am fost bucuroși să fim gazde bune pentru oaspeți și lăutari chiar și după miezul nopții. În farfurie, păstrăm preparatele tradiționale, dar le gătim cu tehnici mai precise și le prezentăm mai curat. Și contează mult echipa din sală, oameni care cunosc meniul și povestea locului și care stau de vorbă cu clientul.

Reporter G4Food: Cât de mult se schimbă meniurile pentru această generație? Vedem mai multe opțiuni vegetariene, mai puțin alcool, porții diferite sau produse pentru sharing?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Se schimbă, dar fiecare restaurant își păstrează identitatea. De meniuri se ocupă Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef al grupului. Fiecare meniu pleacă de la conceptul restaurantului și se adaptează la ce caută publicul din oraș: preparate tradiționale reinterpretate, dar și influențe internaționale acolo unde au sens. La Pescăruș, de exemplu, am adăugat o secțiune de sushi creată de Chef Armin Bostan, pentru clienții care cunosc bucătăria internațională. Avem chefi foarte buni și le lăsăm spațiu să propună.

„Restaurantul a redevenit un loc de întâlnire”

Reporter G4Food: Ce caută astăzi clientul român când iese la restaurant și ce caută diferit față de acum 5-10 ani?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Caută în primul rând să petreacă timp cu oamenii lui. Restaurantul a redevenit un loc de întâlnire, unde vii pur și simplu ca să stai la masă cu cineva. Oaspeții noștri caută, alături de mâncare și experiență, socializarea. La noi se vede în numărul mai mare de rezervări pentru grupuri și mese mari.

Față de acum câțiva ani, clientul are de unde alege și e mult mai informat. Citește meniul, întreabă de unde vin ingredientele. Pentru că găsește mâncare bună în mai multe locuri, decide pe tot restul: cum e primit, cum se simte în spațiu, muzica, ritmul serviciului și oamenii care îl servesc.

Reporter G4Food: Piața HoReCa se confruntă cu costuri mari și cu un consumator mai atent la preț. Cum vedeți comportamentul clientului în următoarele 12 luni?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Cred că va ieși poate puțin mai rar, dar va alege mai atent. Va merge acolo unde știe că primește ce așteaptă, ca gust, servicii și atmosferă. Din ce vedem noi, când oamenii revin într-un restaurant, o fac pentru calitate și atmosferă, nu pentru reduceri. Așa că vom investi în continuare în experiența din restaurante și vom fi prezenți și când clientul preferă să mănânce acasă. Mult din consecvența asta o datorăm echipelor din restaurante, care își cunosc clienții de ani de zile.

Reporter G4Food: Unde mai există loc pentru creșteri de preț în HoReCa și unde credeți că a fost deja atins pragul pe care clientul nu îl mai acceptă?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Clientul compară prețul cu ce primește în schimb, și nu doar în farfurie. Acolo unde experiența e completă, acceptă să plătească mai mult. La noi, restaurantele cu identitate istorică au avut în 2025 cel mai mare bon mediu, de 290 de lei.

Pe de altă parte, vedem că oamenii sunt mai atenți la cheltuielile de zi cu zi și mai des renunță la desert sau la o băutură în plus. Pentru zilele obișnuite avem meniul zilei, pe care îl putem ține la un preț bun datorită dimensiunii grupului. Avem și campania La Dublu, în care, la anumite ore și pentru anumite preparate, primești două porții la prețul uneia.

„Cea mai bună investiție rămâne în echipă”

Reporter G4Food: Care este astăzi cea mai mare presiune asupra unui grup de restaurante: costul materiilor prime, energia, salariile, taxele sau lipsa oamenilor?

Carmen Polcovnicu, CEO City Grill: Împreună cu Daniel și cu echipa, am trecut în peste 20 de ani prin criza din 2008, prin pandemie, prin lipsa de personal și prin inflație. Acum presiunile vin toate în același timp: taxe, utilități, costul muncii și celelalte costuri. Cred că cel mai greu e să rămâi calm și să nu schimbi direcția la fiecare veste.

Ce ne-a ajutat de fiecare dată au fost oamenii. Avem echipe foarte bune în restaurante și în birouri, colegi care sunt cu noi de 10-15 ani, manageri care au început ca ospătari sau bucătari. Aici sunt tare mândră că lucrez cu Anca Dragan, Eduard Buculei, Ionuț Encica, Adelin Bajenaru, Dan Iordan. Și avem furnizori și parteneri care au fost alături de noi și în anii grei. Pentru că în piață e greu să găsești oameni, pentru noi cea mai bună investiție rămâne în echipă.