Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a criticat propunerea unui pilon unic de finanțare în viitoarea Politică Agricolă Comună și a anunțat că ministerul lucrează la două programe de creditare pentru fermieri, după modelul celor din 2024, cu dobândă fixă de 1,90%. Oficialul a vorbit și despre investițiile în procesare, integrarea producției vegetale cu zootehnia și importanța securității alimentare. Declarațiile au fost făcute joi, 5 noiembrie, la conferința AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.
Florin Barbu a descris situația actuală a agriculturii drept una complicată, în condițiile în care fermierii întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor de producție, iar prețurile cerealelor au ajuns, potrivit ministrului, la nivelul celor de acum șapte ani.
„Este o onoare și un respect pentru mine să fim astăzi în fața dumneavoastră, să discutăm despre ceea ce putem face în continuare, împreună, pentru fermieri, pentru producătorii și procesatorii români.
Spun acest lucru de ce? Este o perioadă complicată, așa cum spunea și domnul [neinteligibil]. Fermierii nu pot să-și acopere costurile de producție.
Cerealele sunt la prețul de acum șapte ani și, în continuare, statul român, dar și Comisia Europeană, trebuie să aibă o responsabilitate clară pentru a asigura securitatea națională, securitatea alimentară.
Și să știți că, dacă faci securitate alimentară corect, cu sprijin corect, cu o calitate superioară, cel mai important lucru pentru noi, pentru români, pentru copiii noștri, pentru bunicii noștri, este să le asigurăm o securitate sănătoasă, a declarat ministrul.
Una dintre principalele teme abordate de ministru a fost viitoarea Politică Agricolă Comună și cadrul financiar european pentru perioada 2028-2034.
Florin Barbu consideră că propunerea unui pilon unic reprezintă o greșeală și susține menținerea celor doi piloni de finanțare: unul destinat sprijinului acordat fermierilor și celălalt investițiilor și dezvoltării sectorului agricol.
„De când am venit la Ministerul Agriculturii, din 2023, am încercat, împreună cu fermierii din sectorul vegetal, din zootehnie, din industria alimentară, să facem cea mai durabilă etichetă la produsele agroalimentare, aici, la noi acasă, în România.
Din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre noua politică și noul cadru financiar 2028-2034, punctul unic este o greșeală.
Spun acest lucru de ce? Pentru că România trebuie să meargă în continuare pe cei doi piloni: partea de subvenții date către fermierii români și partea de dezvoltare.
Pentru că, să știți, am spus-o, nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte. Nu putem pierde fonduri europene pentru dezvoltarea zootehniei și industria alimentară, ca anumite domenii nu pot să-și îndeplinească anumite jaloane și ținte.
Banii trebuie să meargă în continuare către fermierii români, pentru dezvoltare și pentru investiții în procesare și în zootehnie.
Planul Ministerului Agriculturii, început în 2023 și care va continua în 2028, este de a integra materia primă atât în zootehnie, cât și în industria alimentară.
Pentru că asta am făcut. Asta a făcut România.
Și mulțumim Comisiei Europene pentru că aproape un miliard de euro sunt contracte semnate de procesare prin Programul Național Strategic, dar mulțumim și Guvernului României de atunci pentru că am reușit să implementăm cel mai puternic program de procesare din România, programul Investalim, unde se construiesc fabrici care vor fi un punct strategic în sud-estul Europei.
Dragi colegi, dragi fermieri, trebuie să vorbim despre ce o să facem în perioada următoare.
Planul Ministerului Agriculturii, în continuare, are câteva priorități obligatorii într-o perioadă scurtă.
Deblocarea creditării în România și se lucrează deja la două programe de finanțare, două credite pe modelul din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar ROBOR-ul și toate celelalte comisioane să fie achitate de către Ministerul Agriculturii.
Dar aici am o rugăminte mare la sistemul bancar din România.
Trebuie să rămâneți alături de fermieri, nu cât este soare, culegem dobândă, iar atunci când este secetă, cerem falimentul fermierilor români”, a declarat ministrul Agriculturii.
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