Florin Barbu: „Nu putem condiționa mâncarea românească de jaloane și ținte”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a criticat propunerea unui pilon unic de finanțare în viitoarea Politică Agricolă Comună și a anunțat că ministerul lucrează la două programe de creditare pentru fermieri, după modelul celor din 2024, cu dobândă fixă de 1,90%. Oficialul a vorbit și despre investițiile în procesare, integrarea producției vegetale cu zootehnia și importanța securității alimentare. Declarațiile au fost făcute joi, 5 noiembrie, la conferința AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

Florin Barbu a descris situația actuală a agriculturii drept una complicată, în condițiile în care fermierii întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor de producție, iar prețurile cerealelor au ajuns, potrivit ministrului, la nivelul celor de acum șapte ani.

„Este o onoare și un respect pentru mine să fim astăzi în fața dumneavoastră, să discutăm despre ceea ce putem face în continuare, împreună, pentru fermieri, pentru producătorii și procesatorii români. Spun acest lucru de ce? Este o perioadă complicată, așa cum spunea și domnul [neinteligibil]. Fermierii nu pot să-și acopere costurile de producție. Cerealele sunt la prețul de acum șapte ani și, în continuare, statul român, dar și Comisia Europeană, trebuie să aibă o responsabilitate clară pentru a asigura securitatea națională, securitatea alimentară. Și să știți că, dacă faci securitate alimentară corect, cu sprijin corect, cu o calitate superioară, cel mai important lucru pentru noi, pentru români, pentru copiii noștri, pentru bunicii noștri, este să le asigurăm o securitate sănătoasă, a declarat ministrul.

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Una dintre principalele teme abordate de ministru a fost viitoarea Politică Agricolă Comună și cadrul financiar european pentru perioada 2028-2034.

Florin Barbu consideră că propunerea unui pilon unic reprezintă o greșeală și susține menținerea celor doi piloni de finanțare: unul destinat sprijinului acordat fermierilor și celălalt investițiilor și dezvoltării sectorului agricol.