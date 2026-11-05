VIDEO | Crispy, cartofi prăjiți și preparate făcute să fie mâncate rapid / Irinel Nicoară: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” 

05 nov. 2026, Disputandum
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Meniurile dedicate copiilor în restaurante sunt construite prea frecvent în jurul preparatelor prăjite și alimentelor ușor de consumat. Este observația lui Irinel Nicoară, cofondator al platformei Valori Nutriționale, invitat în podcastul „Disputandum” realizat de Cosmin Dragomir la G4Food. „Eu cred că majoritatea sunt nesănătoase. Sunt bazate pe finger food sau pe partea asta de crispy cu cartofi prăjiți”, spune antreprenorul.

De ce restaurantele aleg preparatele respective

Nicoară crede că explicația ține și de modul în care este construită experiența familiei la restaurant. Preparatele destinate celor mici trebuie să fie gustoase, ușor acceptate și, de multe ori, simplu de mâncat. Produsele de tip finger food îndeplinesc aceste condiții și reduc inclusiv mizeria produsă la masă. Problema apare atunci când meniul copilului rămâne aproape exclusiv între crispy, cartofi prăjiți, pizza și paste. În acest fel, legumele și alte variante pot ajunge să fie aproape absente din oferta special concepută pentru cei mici. „Copiii și adulții iau mai rapid decizia de a mânca ceva mai sărat, mai gustos”, explică Nicoară.

În comparație, broccoli sau alte legume pot pierde ușor competiția cu un preparat crocant și sărat.

Antreprenorul spune că, atunci când merge cu fiica sa la restaurant, preferă frecvent meniul destinat adulților. Copilul mănâncă fie din porția sa, fie primește un preparat despre care familia știe deja că îi place. Discuția readuce astfel în atenție o contradicție: meniurile create special pentru copii nu sunt neapărat și cele mai potrivite nutrițional.

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