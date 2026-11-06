FOTO-VIDEO | Un IT-ist din Cugir și-a transformat acoperișul casei în grădină. Ardeii cresc în sticle de plastic montate direct prin tabla acoperișului

06 nov. 2026, Gusturi locale
Colaj foto G4Food
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Cuprins
  1. Ardei cultivați în sticle de plastic montate în acoperiș
  2. Căldura de pe acoperiș, una dintre problemele experimentului
  3. Grădina de pe acoperiș s-a extins. Ce legume vrea să cultive anul viitor

Un informatician din Cugir a găsit o soluție neobișnuită pentru a-și extinde grădina și a cultiva legume chiar pe acoperișul casei. Mihai Oltean a montat sticle de plastic umplute cu pământ direct în tabla acoperișului, în care a plantat ardei. Experimentul, început în urmă cu un an, a fost extins și modificat după primele lecții învățate, conform Cugir Info.

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Mihai Oltean, programator din Cugir, județul Alba, a transformat acoperișul locuinței într-un spațiu experimental pentru cultivarea legumelor. Ideea a pornit de la dorința de a extinde suprafața disponibilă pentru grădinărit, iar în acest an proiectul a inclus o soluție inedită: cultivarea ardeilor în recipiente din plastic fixate direct în tabla acoperișului.

Potrivit publicației locale Cugir Info, proiectul a fost regândit după primul sezon, când proprietarul a identificat mai multe probleme, în special legate de costurile materialelor folosite.

„Anul trecut am identificat mai multe probleme la construcția aceea de pe acoperiș și anul acesta am încercat să le rezolv. Principala problemă a fost prețul foarte mare al jgheaburilor în care creșteam plantele”, a explicat Mihai Oltean.

Inițial, acesta a folosit jgheaburi speciale pentru acoperișuri, care costau peste 100 de lei pe metru liniar. Ulterior, a găsit o variantă mai ieftină: a cumpărat tablă pe care a dus-o la o firmă locală pentru îndoire, reducând costul la aproximativ 30 de lei pe metru liniar.

Foto: Ziarul Unirea

Ardei cultivați în sticle de plastic montate în acoperiș

Cea mai neobișnuită parte a amenajării este sistemul prin care ardeii cresc în sticle de plastic introduse direct în tabla acoperișului. Mihai Oltean a făcut orificii în tablă, a fixat recipientele și le-a umplut cu pământ, apoi a plantat legumele.

Pentru a evita infiltrațiile de apă, a aplicat bandă hidroizolatoare în jurul recipientelor. Din exterior, plantele par să răsară direct prin acoperișul casei.

„Am zis să mai reduc chiar costurile, să nu mai îndoi eu tabla, ci să folosesc tabla existentă”, a povestit acesta.

Informaticianul spune că abordează amenajarea grădinii în același mod în care lucrează la programele informatice: testează o soluție, observă ce nu funcționează și o modifică.

„Programatorii lucrează în iterații. Fac o versiune de software, apoi, în ziua următoare, o nouă versiune. La fel procedez și aici: testez, modific și încerc din nou”, a explicat Mihai Oltean.

Căldura de pe acoperiș, una dintre problemele experimentului

Primele rezultate au arătat că dimensiunea recipientelor influențează dezvoltarea plantelor. Sticlele utilizate inițial aveau o capacitate de aproximativ 600 de mililitri, iar ardeii nu s-au dezvoltat la nivelul așteptărilor.

Pentru următorul sezon, proprietarul intenționează să folosească recipiente de unul sau chiar doi litri, astfel încât rădăcinile să aibă mai mult spațiu.

„Cred că aceasta este problema: plantele nu au crescut suficient de bine deoarece sticlele au avut doar 600 de mililitri”, a precizat acesta.

O altă dificultate a fost temperatura ridicată a suprafeței acoperișului. În zilele însorite, Mihai a măsurat aproximativ 60 de grade Celsius la nivelul țiglei. Pentru a limita expunerea directă la soare, a montat o plasă de protecție.

În zona amenajată cu jgheaburi, plantele contribuie și la reducerea încălzirii suprafeței acoperișului.

Foto: Ziarul Unirea

Grădina de pe acoperiș s-a extins. Ce legume vrea să cultive anul viitor

Față de primul sezon, suprafața amenajată s-a dublat. Dacă este inclusă și zona în care ardeii cresc în recipientele montate prin acoperiș, întreaga grădină este acum de aproximativ trei ori mai mare, potrivit estimărilor proprietarului.

În sezonul precedent, Mihai Oltean a încercat să cultive și roșii, însă rezultatele nu au fost satisfăcătoare. Anul acesta s-a concentrat pe ardei, care s-au dezvoltat acceptabil în condițiile experimentului.

Pentru sezonul următor, are în plan să testeze și alte culturi, printre care cartofii și fasolea.

Proiectul are și o componentă practică: informaticianul urmărește să producă o parte dintre alimentele consumate în gospodărie și să folosească mai eficient spațiul disponibil.

Experimentul său arată cum poate fi adaptată o suprafață neconvențională pentru cultivarea legumelor, însă rezultatele depind de factori precum volumul de sol disponibil, temperatura, expunerea la soare și posibilitatea de a asigura plantelor suficientă apă.

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