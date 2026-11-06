La începutul acestei săptămâni la Barcelona a avut loc Gastronomic Forum 2026
, unul dintre evenimentele importante dedicate profesioniștilor din gastronomie, ospitalitate și industria alimentară.
La Forumul Gastrnomic împreună cu chefi cu stele Michelin
Pe lângă momente importante cu chefi celebri, unii cu multe stele Michelin, prezentări de produse de top din Spania și-a făcut loc și sesiunea de live cooking susținută de Dragoș Badea, chef român și fondator al restaurantului Versàtil din Badalona, dedicată gastronomiei de proximitate și valorificării produselor pescărești locale.
Povestea lui Dragoș este deja cunoscută cititorilor G4Food
. A venit în Spania în vacanță și a rămas aici. A deschis un restaurant românesc și n-a fost succesul pe care îl spera. Acum manageriază restaurantul Versàtil din Badalona, așezat în port, cu vedere la mare și iachturi. Iubește peștele și gândește rețete tradiționale locale cu produse luate direct din barca pescarilor.
În cadrul demonstrației culinare de la Forum, Dragoș a gătit o rețetă, cum spun spaniolii „de toda la vida”. O rețeta chiar din Badalona, care i-a devenit casă.
Caracatiță de Badalona
„Am gătit caracatiță a la badalonina. Badalona e orasul unde suntem noi, unde avem restaurantul în port. Și am produs o rețetă locală, o rețetă tradițională. Eu am tot auzit-o pe la oamenii bătrânii de aici din orașul ăsta, dar niciun restaurant nu o avea în meniu. Și acum, vreo trei ani jumate, ceva de genul ăsta, când am deschis restaurantul, acum trei ani, am pus-o meniu. Am luat legătura cu cinci, șase persoane de aici, din oraș, să îmi dea rețeta. Rețeta adevărată, originală. Să fie rețeta de toda la vida. Și rezultatul final: că nici o rețetă din 6-7 rețete pe care mi le-au dat nu seamănă. Seamănă că are caracatiță și cartofi.
Am ales reteta cea mai simplă. Rețeta asta nu vine din mână de bucătar profesionist, nu vine din restaurant, ci vine din mâna pescarilor. Pescarul în barcă la el, avea decât apa de mare, caracatita pe care o prindea și cartoful pe care-l aducea nu avea nimic mai mult. Sare, piper. Noi o facem pe cea mai simplă, nu-i facem sofrito de ceapa cu tomate, cu nimic. Are propriul ei sos, pe care și-l lasă caracatița si amidonul de la cartofi si cu un pic de usturoi”.
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