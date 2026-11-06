„Am gătit caracatiță a la badalonina. Badalona e orasul unde suntem noi, unde avem restaurantul în port. Și am produs o rețetă locală, o rețetă tradițională. Eu am tot auzit-o pe la oamenii bătrânii de aici din orașul ăsta, dar niciun restaurant nu o avea în meniu. Și acum, vreo trei ani jumate, ceva de genul ăsta, când am deschis restaurantul, acum trei ani, am pus-o meniu. Am luat legătura cu cinci, șase persoane de aici, din oraș, să îmi dea rețeta. Rețeta adevărată, originală. Să fie rețeta de toda la vida. Și rezultatul final: că nici o rețetă din 6-7 rețete pe care mi le-au dat nu seamănă. Seamănă că are caracatiță și cartofi.

Am ales reteta cea mai simplă. Rețeta asta nu vine din mână de bucătar profesionist, nu vine din restaurant, ci vine din mâna pescarilor. Pescarul în barcă la el, avea decât apa de mare, caracatita pe care o prindea și cartoful pe care-l aducea nu avea nimic mai mult. Sare, piper. Noi o facem pe cea mai simplă, nu-i facem sofrito de ceapa cu tomate, cu nimic. Are propriul ei sos, pe care și-l lasă caracatița si amidonul de la cartofi si cu un pic de usturoi”.