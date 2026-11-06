Longevitatea nu înseamnă doar să trăim mai mult, ci să ne păstrăm sănătatea, mobilitatea și independența cât mai mulți ani. Alimentația bogată în fibre, proteinele, activitatea fizică, somnul și relațiile sociale sunt câteva dintre elementele care contribuie la îmbătrânirea sănătoasă. Nosheen Khan, dietetician clinician din Marea Britanie, a explicat, într-un interviu acordat podcastului „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food moderată de nutriționistul Tania Fântână, de ce obiceiurile simple au un rol mai important decât suplimentele și dietele promovate pe rețelele sociale.

Potrivit specialistului, obiectivul longevității nu este prelungirea vieții cu orice preț, ci creșterea perioadei în care o persoană se bucură de sănătate și își poate desfășura activitățile independent.

„Nu vorbim despre nemurire și nu încercăm să scăpăm de moarte. Ceea ce vrem este să extindem anii buni, anii mai sănătoși, în care avem vitalitate și ne putem păstra funcționalitatea”, a explicat Nosheen Khan.

Nutriția are un rol important în acest proces, însă nu trebuie privită separat de mediul în care trăim, de nivelul de activitate fizică, somn sau stres. Specialistul recomandă o alimentație cu efect antiinflamator, care să includă fructe, legume, leguminoase, linte, pește gras, nuci, semințe și ulei de măsline.

Fibrele sunt deosebit de importante, atât pentru sănătatea intestinală, cât și pentru controlul inflamației. Leguminoasele au avantajul că furnizează simultan fibre și proteine, contribuind și la instalarea senzației de sațietate.

De ce masa musculară devine esențială odată cu înaintarea în vârstă

Un aspect asupra căruia Nosheen Khan a insistat este menținerea masei musculare, în special în cazul femeilor care se apropie de perimenopauză și menopauză.

Schimbările hormonale pot accelera pierderea masei musculare și osoase, iar acest proces poate afecta mobilitatea și calitatea vieții. Specialistul atrage atenția și asupra persoanelor care folosesc medicamente din clasa GLP-1 pentru scăderea în greutate, deoarece pierderea kilogramelor poate fi însoțită și de reducerea masei musculare.

„Aș pune antrenamentul de rezistență chiar înaintea nutriției, pentru că acesta ajută la menținerea masei musculare și previne sarcopenia, adică reducerea masei musculare”, a explicat dieteticianul.

Exercițiile nu presupun neapărat abonamente la sală sau echipamente costisitoare. Pot fi folosite greutăți, sticle cu apă, conserve sau chiar greutatea propriului corp. Chiar și o plimbare de 10-15 minute după masă poate fi un început.

Microbiomul intestinal, afectat de lipsa fibrelor și de alimentele ultraprocesate

Sănătatea intestinală este strâns legată de cea metabolică și de funcționarea creierului, prin intermediul axei intestin-creier. Potrivit specialistului, diversitatea fibrelor din alimentație este importantă pentru susținerea bacteriilor benefice din intestin.

În schimb, o alimentație săracă în fibre și bogată în produse ultraprocesate poate afecta echilibrul microbiomului și poate favoriza procesele inflamatorii.

Nosheen Khan atrage însă atenția că alimentele nu trebuie împărțite rigid în bune și rele. Restricțiile exagerate pot genera vinovăție, episoade de supraalimentare și o relație nesănătoasă cu mâncarea.

„Nu vrem să demonizăm alimentele și nici să eliminăm bucuria de a mânca. Mâncarea face parte din întâlnirile noastre, din cultură și din relațiile sociale”, a spus aceasta.

Specialistul a vorbit și despre importanța conexiunilor umane, izolarea socială fiind, în opinia sa, un factor major care afectează sănătatea și longevitatea.

Postul intermitent nu este potrivit pentru toată lumea

Postul intermitent și restricția calorică sunt frecvent promovate drept strategii pentru longevitate. Nosheen Khan spune că există dovezi științifice privind beneficiile unor astfel de abordări, inclusiv în ceea ce privește autofagia, procesul prin care organismul elimină sau reciclează componentele celulare deteriorate.

Totuși, aplicarea lor trebuie individualizată.

Specialistul nu recomandă postul persoanelor cu tulburări de alimentație, celor fragile sau bolnave și nici persoanelor cu diabet de tip 2 tratate cu insulină, care pot avea episoade de hipoglicemie. De asemenea, persoanele care folosesc injecții pentru slăbit din clasa GLP-1 nu ar trebui să adopte regimuri restrictive precum dieta 5:2 fără recomandare medicală.

„Depinde foarte mult de persoana din fața mea”, a subliniat dieteticianul.

Aceasta face distincția între postul cu restricție calorică și limitarea intervalului în care se mănâncă. De exemplu, oprirea meselor cu câteva ore înainte de culcare poate ajuta la organizarea programului alimentar și la protejarea somnului.

Somnul, stresul și relațiile sociale contează la fel de mult

Pentru o îmbătrânire sănătoasă, alimentația trebuie completată de un program de somn adecvat. Nosheen Khan indică drept reper șapte-opt ore de somn, dar subliniază că durata nu este singurul criteriu. Contează și calitatea odihnei, precum și momentul în care dormim, în relație cu ritmul circadian.

Un alt element este scopul pe care îl avem în viață și sentimentul de apartenență la o comunitate. Specialistul consideră că izolarea, lipsa activităților care ne aduc bucurie și stresul cronic pot influența inclusiv comportamentul alimentar, favorizând mâncatul emoțional.

Inteligența artificială nu va înlocui medicii

În finalul interviului, Nosheen Khan a vorbit despre rolul inteligenței artificiale în sistemul medical. Ea consideră că AI poate eficientiza activitatea profesioniștilor din sănătate, preluând o parte dintre sarcinile administrative și lăsându-le mai mult timp pentru interacțiunea cu pacienții.

„Nu cred că AI va prelua complet rolurile oamenilor. Cred că va face activitatea mai eficientă, astfel încât clinicianul să se poată concentra asupra persoanei din fața sa”, a conchis dieteticianul.